ريال مدريد يعلن إصابة بنزيما بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما 33 عامًا بفيروس كورونا، عقب عودته إلى الفريق، لخوض التدريبات الجماعية استعدادًا للموسم المقبل.

بنزيما وريال مدريد

وقد وصل مهاجم الفريق الملكي كريم بنزيما اليوم الجمعة، بعد انتهاء إجازته الصيفية للاستعداد مع فريقه الملكي الإسباني للموسم الجديد، لكن تبين من خلال الفحوصات قبيل خوضه التمهيدية من أجل خوض التدريبات الجماعية مع الفريق الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع النجم الفرنسي بنزيما إلى عزلة تستمر ال14 يومًا كاملة من أجل التماثل للشفاء بشكل نهائي من الفيروس.

اقرأ المزيد: رونالدو يغازل صديقته جورجينا بصورة رومانسية والأخيرة تعلق عليها (صور)

ليقرر بعدها الأطباء في النادي السماح له بالالتحاق إلى تدريبات ريال مدريد مع المدرب الجديد الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” الذي سبق وأن الفريق وحقق معه العديد من الإنجازات والألقاب.

وجاء تعيين الإيطالي أنشيلوتي عقب استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من قيادة تدريب الفريق الملكي.

بعد موسم شهد بالصعوبات والمعاناة للفريق على صعيد الأداء والإصابات التي غيبت العديد من النجوم الأساسين في الفريق.

الآس | بعد إصابة كريم بنزيما بفيروس كورونا. سيشارك يوفيتش بشكل أساسي في المباراتين الوديتين المقبلتين وربما المباراة الأولى في الدوري. لديه فرصة لإثبات نفسه. pic.twitter.com/AoHTy9QfiF — Insider Real (@RMCFarab) July 23, 2021

وتأثير بشكل كبير على الفريق خلال الموسم المنصرم على صعيد حصد الألقاب على الصعيد الدوري المحلي والقاري، والخروج من الموسم دون إحراز أي من الألقاب مع الحفاظ على التواجد في دوري أبطال أوروبا.

بنزيما ومنتخب فرنسا

وشارك النجم الفرنسي بنزيما لأول مرة بعد غياب لخمس سنوات عن تشكيلة منتخب فرنسا إثر فضيحة الشريط الجنسي ليقرر بعدها المدرب باستعدائه بعد براءة من تلك التهم المنسوبة إليه لعدم اكتفاء الدلائل.

واستطاع بنزيما في الحضور الأول بعد فترة الغياب، فرض نفسه في التشكيلة الأساسية لمنتخب ” الديوك” الفرنسي خلال منافسات بطولة أمم أوروبا ” اليورو 2020″، مسجلاً 4 أهداف قبل خروج المنتخب أمام منافسه سويسرا من دور ال16 من البطولة بركلات الترجيح.

الماركا : كريم بنزيما لديه اتفاق مغلق مع ناديه ريال مدريد بعقد حتى عام 2023 ✅🚨🚨 pic.twitter.com/XP6HmdEYB7 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) July 22, 2021

ونجح الفرنسي بنزيما من التألق مع فريق ريال مدريد خلال الموسم المنصرم وتسجيل 30 هدفًا مع الفريق الملكي وصناع 9 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المشاركة في ال46 مباراة في مختلف المسابقات على الصعيد المحلي أو القاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك