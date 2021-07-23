ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

خيم التعادل الإيجابي بين حامل اللقب السابق فريق الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، في أولى المواجهات ضمن المباريات المؤجلة من دور ال 25 في الدوري المصري، بعد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

الأهلي والبنك الأهلي

وسجل فريق الأهلي أولى أهداف اللقاء مع بداية أحداث مجريات أحداث الشوط الثاني في الدقيقة ال 48 عن طريق محمد مجدي قفشة.

بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة ال 86 للفريق المنافس البنك الأهلي كريم بامبو، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وشهد اللقاء القوة والسيطرة بين الفريقين طيلة أحداث اللقاء، مع إهدار العديد من الفرص باتجاه شباك مرمى الفريقين.

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تشكيلة الأهلي

ودخل فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره البنك الأهلي في إطار منافسات الدوري المصري، حيث كان في حراسة المرمي علي لطفي.

بينما في خط مركز الدفاع، جاء كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

وفي مركز خط الوسط لعب كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر، واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة البنك الأهلي

ولعب المدير الفني لفريق البنك الأهلي أمير مجاهد أمام منافسه الأهلي، حيث كان في حراسة المرمى محمود الزنفلي.

لاعبنا رقم تستعاش يسجل ويحتفل على طريقته الخاصة 🦅🤩🙌

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Hd3GWaGnw6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 22, 2021

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: محمد كوفي، محمد دبش، عاصم صلاح، وفي خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من اللاعبين، معروف يوسف، محمد بسيوني، محمد فخري، محمود السيد.

بينما في هجوم الفريق لعب ثلاثي التشكيلة، شادي رضوان، كريم بامبو، محمود قاعود.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري فريق الزمالك برصيد 61 نقطة، يليه في المركز غريمه التقليدي بفارق كبير برصيد 52 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

أما في المركز الخامس آتى فريق سموحة المصري برصيد 40 نقطة، بينما في المركز السادس جاء فريق إنبي برصيد 38 نقطة.

وفي المركز السابع فريق طلائع الجيش برصيد 37 نقطة، متساويًا بذلك مع أصحاب المركزين الثامن والتاسع بيرميدز ومصر المقاصة بنفس الرصيد من النقاط.

بينما في المركز العاشر من الترتيب فريق الجونة برصيد 36 نقطة خلال منافسات الدوري المصري الجاري.

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