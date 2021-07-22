ماذا قالت السعودية عن الاتهامات التي وجهت لها بالتجسس على معارضين ومقربين من خاشقجي

دافعت المملكة العربية السعودية، عن نفسها، بشأن الاتهامات التي طالتها فيما يتعلق بتورطها في عملية تجسس على معارضين باستخدام برنامج إسرائيلي، وفق تقارير صحفية.

ونفت السعودية، صحة التقارير التي أشارت إلى تورطها في عمليات التجسس، والتي طالت مقربين من الصحفي السعودي المغتال جمال خاشقجي وإعلاميون بارزون وسياسيون، أبرزهم مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

#عاجل.. #السعودية تنفي مزاعم استخدامها برنامجا لمتابعة الاتصالات بعد تقارير عن برنامج التجسس #بيغاسوس — إرم نيوز (@EremNews) July 21, 2021

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، مساء الأربعاء، عن مصدر مسؤول لم تسمه، نفيه “مزاعم وردت في بعض التقارير الصحفية بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجاً لمتابعة الاتصالات”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”، مؤكداً أن “نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات”.

تحقيق واسع

ونشرت صحف “الغارديان” البريطانية، و”واشنطن بوست” الأمريكية، و”لوموند” الفرنسية، في وقت سابق، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، كشفت من خلاله أن برنامج “بيغاسوس” للتجسس، الذي تصنعه شركة “NSO” الإسرائيلية، انتشر على نطاق واسع حول العالم، “واستُخدم لأغراض سيئة”.

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وزعم التحقيق أن حكومات 10 بلدان على الأقل من بين عملاء شركة NSO، بينها المغرب والسعودية.

وقال إن شركة “NSO” باعت برنامج “بيغاسوس” إلى السعودية، في 2017، وقامت المملكة بدورها بـ”استخدامه في حملة قاسية لسحق المعارضين في الداخل، ومطاردة أولئك الذين يعيشون خارج البلاد”.

وتم تصميم “بيغاسوس” ليتم تثبيته عن بعد في أجهزة مقرصنة يمكنها تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المحمول للهدف والوصول إلى بياناته.

وتأسست شركة “NSO” عام 2010 ويعمل بها نحو 500 موظف، وتتخذ من تل أبيب مقراً لها.

محيط خاشقجي ومعارفه

من بين ما ركز عليه التحقيق أن برمجية التجسس “بيغاسوس” قد استُخدِمت سراً لاستهداف هواتف العديد من الأشخاص المقربين من الصحفي السعودي المغتال، جمال خاشقجي.

ومن بينهم أفراد من عائلته وإعلاميون بارزون مقربون منه، إضافة إلى سياسيين، أبرزهم مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

حسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فقد استهدف أحد مستخدمي برمجية بيغاسوس هاتف زوجة خاشقجي، حنان العتر، الذي يعمل بنظام “أندرويد” قبل مقتل خاشقجي، كما استُخدِمت برمجية التجسس كذلك لاختراق هاتف الآيفون لخطيبته، خديجة جنكيز، بعد قتله بأيام.

وفق التقرير نفسه، فقد نجح اختراق هاتف أحد المقربين الآخرين من خاشقجي بعد مقتل الصحفي. وظهرت أرقام شخصين مقربين آخرين ومسؤولين تركيين بارزين على صلة بالتحقيق في مقتله على القائمة أيضاً.

اختراق هاتف وضاح خنفر

المقرب الآخر من خاشقجي الذي اختُرِقَ هاتفه بواسطة بيغاسوس، وفقاً للفحص، كان وضَّاح خنفر، الصحفي السابق بشبكة الجزيرة، والمدير العام السابق للشبكة.

يقول خنفر بهذا الخصوص: “شعرت بأن هاتفي أو هاتف جنكيز ربما تعرَّضَ للاختراق، لأن بعض المحادثات التي أجريناها حول اختفاء جمال خرجت إلى العلن خلال الأيام الأولى”.

أما شركاء خاشقجي الذين تظهر أرقام هواتفهم في القائمة، ولكن هواتفهم الذكية لم تُفحَص، فهم الصحفي التركي توران كشلاكجي، ومدافعٌ عن حقوق الإنسان منفي في لندن تحدَّثَ شريطة عدم الكشف عن هويته؛ خشيةً على سلامته.

يظهر في القائمة أيضاً مسؤولان تركيان مشاركان في التحقيق في جريمة قتل خاشقجي، ويتعلق الأمر بعرفان فيدان، المدَّعي العام آنذاك، وياسين أقطاي، العضو في الحزب الإسلامي الحاكم والمستشار للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد رفضا تقديم هاتفيهما للفحص.

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