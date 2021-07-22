أحمد حسن ينتقد مدرب غلطة سراي بسبب مصطفى محمد (فيديو)

انتقد الكابتن أحمد حسن المحلل الرياضي في شبكة قنوات “أون تايم سبورت” المصرية وقائد منتخب مصر الأسبق، مدرب فريق غلطة سراي التركي فاتح تريم بسبب ظلمه للاعب المصري مصطفى محمد

أحمد حسن وظلم مصطفى محمد

وقال أحمد حسن في تصريحات له عبر شبكة قنوات “أون تايم سبوت”، ” بالطبع مصطفى محمد ظلم لأنه شارك وقت كان فريقه مستسلمًا للأمر الواقع”.

وأردف حسن، قائلاً: ” فاتح تريم ظلم مصطفى محمد، طالما لم يوافق على مشاركته في الأولمبياد كان يجب أن يعتمد عليه أساسيًا في المباراة”.

وأضاف، ” الجميع في تركيا تتحدث عن فكرة تغيير المدير الفني لغلطة سراي لفكره بخصوص المباراة وطريقة اللعب قبل المباراة بثلاثة أيام، لكن الطريقة لم تنجح”.

وكان نادي غلطة سراي قد رفض مشاركة مصطفى محمد مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2021 في العاصمة اليابان.

مباراة غلطة سراي وإيندهوفن

وتلقى فريق غلطة سراي الخسارة الثقيلة أمام فريق إيندهوفن الهولندي، بخمسة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب في الدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2021-2022.

ولم يشارك المصري مصطفى محمد أساسيًا في المباراة، إلا أنه شارك كبديل عن اللاعب الهولندي ريان بابل في الدقيقة ال61 من مجريات الشوط الثاني من المباراة.

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وسجل أولى أهداف اللقاء فريق إيندهوفن اللاعب الإيراني زاهافي في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء بعد خطأ ارتكبه حارس فريق غلطة سراي الأوروغواياني موسليرا، وجاء ثاني الأهداف في الدقيقة ال35 من هجمة مرتدة سريعة سددها نفس اللاعب بقوة على يمين حارس المرمى.

وأحرز فريق غلطة سراي في الدقيقة ال42 عن طريق إيمري كلينيك بضربة رأس قوية عانقت شباك المرمى، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم فريق غلطة سراي بهدفين مقابل هدف وحيد.

غلطة سراي

وفي الدقيقة ال51 تمكن الألماني ماريو جوتزه من تسجيل ثالث أهداف الفريق في شباك غلطة سراي، قبل أن يعود الإيراني زاهافي ويسجل هدف الرابع للفريق والهاتريك له في المباراة التي شهدت السيطرة والقوة لفريق إيندهوفن، بينما في الدقيقة ال88 بخطأ أخر من حارس غلطة سراي موسليرا.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين نهاية الأسبوع المقبل، على ملعب غلطة سراي في مدينة إسطنبول، في مباراة صعبة على الفريق التركي المستضيف لتلك المواجهة.

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