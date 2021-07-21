موعد ومعلق مباراة مصر أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر نظيره الإسباني في مباراة مثيرة وقوية صباح يوم الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2021 في العاصمة اليابانية.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

وستقام مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منافسه الإسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، بينما ستكون عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، قطر، البحرين.

وستكون في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا 🗣️ 💬"نحن أبطال إفريقيا، ونأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تسعد الشعب المصري" pic.twitter.com/EHxrWJgKU2 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 20, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنواتbeIN SPORTS” ” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات أولمبياد طوكيو 2021.

الطريق إلى طوكيو✈️ بعثة منتخب مصر الأولمبي في طريقها إلى اليابان 🇯🇵 📸 pic.twitter.com/xjozHMOWtl — Btolat.com (@Btolat) July 15, 2021

وستنقل المباراة بين المنتخبين عبر قناة beIN SPORTS HD 7″” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11623، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، بتشكيلة أساسية أمام منافسه إسبانيا، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

بانضمام لاعبي الأهلي.. منتخب مصر الأولمبي كامل العدد في طوكيو 🇪🇬🇯🇵🔴 pic.twitter.com/NEDzqHP0Lr — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 20, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، كريم فؤاد، محمود الونش، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، أكرم توفيق، إمام عاشور، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر.

وفي خط هجوم الفريق سيكون الثلاثي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي.

تشكيلة منتخب إسبانيا

وسيلعب المدير الفني الإسباني لويس دي لا فورينتي بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب مصر، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

إليكم مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 🇪🇬 pic.twitter.com/cbNL7rU6eQ — Btolat.com (@Btolat) July 20, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من، كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

أما في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات افتتاح بطولة طوكيو 2021، يوم غدٍ الخميس في العاصمة اليابانية، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب القادم.

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