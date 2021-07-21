موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي المصري لخوض مباراة أمام منافسه البنك الأهلي، مباراته المؤجلة من دور ال 25 من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين مساء يوم الخميس على ملعب “استاد السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان وليبيا، بينما ستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، ولبنان، سوريا، الأردن، قطر، البحرين.

📸| لقطات من تدريب أبطال أفريقيا اليوم استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري🦅💪

🔴|#CHAM10NS pic.twitter.com/GEHbh12s1u — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 20, 2021

وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق المصري محمد بركات.

لقطة اليوم | أبطال العاشرة بقيادة بيتسو موسيماني يردون تحية الاعضاء الذين حرصوا على متابعة مران اليوم بملعب التتش 🦅❤️📸

🔴|#CHAMP10NS pic.twitter.com/nmY3xVvBrq — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 20, 2021

تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، بتشكيلة متوقعة أمام نظيره البنك الأهلي في إطار منافسات الدوري المصري، حيث سيكون في حراسة المرمي علي لطفي.

بينما في خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

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وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة البنك الأهلي

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق البنك الأهلي أمير مجاهد أمام منافسه الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود الزنفلي.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد كوفي، محمد دبش، عاصم صلاح، وفي خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من اللاعبين، معروف يوسف، محمد بسيوني، محمد فخري، محمود السيد.

بينما في هجوم الفريق سيلعب ثلاثي التشكيلة، شادي رضوان، كريم بامبو، محمود قاعود.

نتائج الفريقين قبيل المواجهة

ويحتل فريق الأهلي في وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق الزمالك المصري برصيد 61 نقطة.

فيما يحتل منافسه البنك الأهلي في المركز ال 15 من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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