مكسيكي يحول مطعمه إلى كنيسة تحمل اسم مارادونا ( فيديو)

أعلن صاحب مطعم مكسيكي يدعى “مارسيلو باوتشر” وهو مشجع أرجنتيني وعاشق لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل “ دييغو مارادونا“، تحويل مطعمه إلى كنيسة تحمل اسم اللاعب.

مارادونا والكنيسة

وأفادت تقارير صحفية بأن أسطورة كرة القدم “دييغو مارادونا”، توفيّ في يوم ميلاد ابنه مارسيلو، وهو ما اعتبره المكسيكي أنه علامة من السماء، ليقرر تحويل مطعمه إلى كنيسة باسم مارادونا.

В Мексике в память о Марадоне появилось особенное место 🙏 Марсело Буше – владелец кафе и фанат аргентинца. Диего умер в день рождения дочери Марсело. Мужчина решил, что это знак свыше. Он переделал ресторан в церковь имени Марадоны Бог футбола всегда в наших сердцах 📹 SNTV pic.twitter.com/7LRt8XpK06 — Матч ТВ (@MatchTV) July 21, 2021

وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية “مارادونا” في ال 25 من شهر نوفمبر من العام الماضي، عن عمر يناهز 60 عامًا، داخل أحد المشافي في دولة الأرجنتين حيث يحظى بشعبية هائلة من قبل جماهير عالم كرة القدم.

تحويل الكنيسة

وتحولت الكنيسة إلى متحف ملئ بصور مارادونا من طفولته إلى صور من لقاءات مع الزعيم الكوبي الراحل “فيديل كاسترو والبابا فرنسيس”.

شوف افضل لاعب بالعالم ولن يتكرر او تنجب الملاعب لاعب مثله مارادونا 👏 pic.twitter.com/omKWpCmbtw — m. alotaibi (@malotai96149204) July 14, 2021

وبينت تقارير صحفية، بأن أرضية الكنيسة مفروشة بالعشب الصناعي مع وضع كراسي على الجانبين مزينة بقمصان أندية مختلفة التي لعب في صفوفها مارادونا، وكذلك المنتخبات الوطنية من جميع أنحاء العالم.

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وتعد الكنيسة هي الثانية من نوعها في العالم، حيث توجد في دولة الأرجنتين أول كنيسة في مدينة روزاريو التي تم إنشاؤها من قبل المعجبين بأسطورة كرة القدم الراحل مارادونا عام 1998م.

مسيرته الكروية

ولعب مارادونا بالعديد من الأندية العالمية خلال مسيرته الاحترافية في القارة الأوروبية، كنادي برشلونة وإشبيلية الإسبانيين ونادي نابولي الإيطالي، وكذلك بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وقاد مارادونا منتخب الأرجنتين إلى التتويج ببطولة مونديال كأس العالم أمام منتخب إنجلترا عام 1990م، بينما قرر مارادونا اعتزال عالم كرة القدم في عام 1997م.

وفاة مارادونا

وتوفي الأسطورة مارادونا بنوبة قلبية في يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ بسبب جلطة دموية.

وتم استدعاء تسعة من خبراء في يوم الثامن من شهر مارس/ أذار الماضي، من بينهم الأطباء الذين شاركوا في تشريح جثة مارادونا، للوقوف أمام المدعي العام في العاصمة الأرجنتينية.

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