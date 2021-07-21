مرتضى منصور يهاجم من جديد إدارة الزمالك المكلفة .. ماذا قال؟!

هاجم رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في منشور خرج به عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اللجنة المكلفة بإدارة النادي البيضاوي برئاسة حسن لبيب.

مرتضى منصور وإدارة الزمالك

وقال مرتضى منصور، ” لقد مرمطوا بكرامة النادي الأرض الذي دخل خزائنه، بعد أن قدمت أرجل هذه اللجان النحس نادينا أكثر من 300 مليون جنيه، وللأسف أضاعوها بل ساروا على نهج ممدوح عباس الذي خرب النادي ودمره رياضيًا وإنشائيًا على مدار 9 سنوات”.

صورة: مرتضى منصور وتغريدته عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف، ” عندما اقترضوا مثله 70 مليون جنيه، وفضحوا النادي بفتح باب التبرعات ليصبح ناديًا العريق محل سخرية وتريقة من بعض المرضى النفسيين”.

مرتضى منصور والألقاب

واستكمل، ” في الوقت الذي حصد النادي المنافس على الصعيد المحلي والقاري، فقد حصد 5 بطولات منذ طرد مجلسنا الشرعي المنتخب، وهذه اللجان المحتلة بلا شرعية لم تشتري فردة حذاء كوتشي وليس التعاقد مع لاعب سوبر بحجم لاعبي الفريق حاليًا”.

اقرأ المزيد: موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وتابع، ” اللجنة المكلفة لم تشتري كرسي واحد للأعضاء بل دمرت كل ما بنيناه في 6 سنوات، وإن شاء الله الفرج قريب”.

الزمالك والانتخابات المقبلة

وستجرى الانتخابات على رئاسة نادي الزمالك المصري في شهر أغسطس / آب القادم، يأتي بعد انتهاء فترة إدارة اللجنة المكلفة لإدارة النادي البيضاوي.

ومن المقرر أن يرشح رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ومجلسه في الانتخابات المقبلة، بعد إقالته من قبل وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بتهم الفساد والإخلال بالجانب الإداري في إدارة نادي الزمالك المصري.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري فريق الزمالك برصيد 61 نقطة، يليه في المركز غريمه التقليدي بفارق كبير برصيد 51 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

أما في المركز الخامس آتى فريق سموحة المصري برصيد 40 نقطة، بينما في المركز السادس جاء فريق إنبي برصيد 38 نقطة.

وفي المركز السابع فريق طلائع الجيش برصيد 37 نقطة، متساويًا بذلك مع أصحاب المركزين الثامن والتاسع بيرميدز ومصر المقاصة بنفس الرصيد من النقاط.

بينما في المركز العاشر من الترتيب فريق الجونة برصيد 36 نقطة خلال منافسات الدوري المصري الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك