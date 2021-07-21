لاعبو بوكا جونيورز يتورطون في شجار عنيف واعتداء على رجال الأمن (شاهد)

تورط لاعبو فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في شجار عنيف بعد الهزيمة التي تلقاها من منافسه مينيرو بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في بطولة “كوبا ليبرتادوريس”، في عراك بالأيدي مع رجال حراس الأمن إثر غضبهم على استبعاد حكم الفيديو المساعد “الفار” هدفًا مثيرًا للجدل.

لاعبو بوكا جونيورز والشرطة

وشهد نهاية المباراة وخروج لاعبو بوكا جونيورز من ملعب المباراة، الاشتباك مع رجال الأمن، حيث ظهر في مقاطع الفيديو اعتداء مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ماركوس روجو وهو يقوم بلكم أحد أفراد الأمن.

Se ve que en la transmision de allá no lo pasaron. pic.twitter.com/uMxyP47b59 — Faka (@Faka_sc) July 21, 2021

وجاء غضب لاعبو بوكا جونيورز، بعد قيام حكم تقنية الفيديو المساعد (الفار) هدفًا مثيرًا للجدل من مارسيلو ويغاندت في إياب دور ال16 من بطولة كوبا ليبرتادوريس السنوية القارية، أدى ذلك إلى خروجه من منافسات المسابقة.

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تفاصيل شجار بوكا جونيورز

وأفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية، بأن الأحداث ذهبت نحو الأسوأ عندما استفز رئيس نادي مينيرو البرازيلي “سيرجيو كويل” الفائز على منافسه بوكا جونيورز الأرجنتيني، عند مدخل غرفة تبديل الملابس.

وقد أدى ذلك إلى قيام لاعبو فريق بوكا جونيورز في مقطع فيديو وهم يدفعون بعضهم البعض ويرمون الأشياء، وتدخلت الشرطة في محاولة لنزع فتيل العنف المتصاعد، حيث أنها استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة للقيام بذلك.

لحظة مشاهدة الحكم للفار وتجمع اللاعبين حوله في مباراة بوكا جونيورز و أتليتكو مينيرو 😅 pic.twitter.com/TY9qqdvBH2 — E P L W O R L D (@EPLworld) July 14, 2021

واعتقلت الشرطة البرازيلية، اثنين من لاعبي بوكا جونيورز وهما سيباستيان فيلا وكارلوس زامبرانو، لكن لم يتم اعتقال أي اعتقال أي شخص وفق ما أوردته وسائل الإعلام الأرجنتينية.

وكتب لاعب بوكا “كارلوس زامبرانو” في تغريده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” إن الهدف غير مسموح به فهو عار وإساءة وكارثة”.

لاعبين بوكا تهجموا على اتليتيكو مينيرو في غرفة تبديل الملابس.. pic.twitter.com/al05eoWSl5 — اهداف المباريات HD #حساب_جديد (@ggo_ll3) July 21, 2021

ودافع أسطورة بوكا ونائب رئيس النادي “خوان رومان ريكيلمي” عن فريقه، قائلاً: ” عندما كانوا في غرفة الملابس، رأينا شخصًا يرتدي حلة دفع الأولاد ويهينهم، وألقى رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع في وجوه اللاعبين”.

الصحف البرازيلية قالت: تم تحديد ثمانية أعضاء من وفد بوكا جونيورز مبدئياً من جانب الشرطة البرازيلية في مدينة ميناس جيرايس مكان ملعب المباراة شاركوا في الشجار الذي أعقب المباراة على أن يتم محاسبتهم على ثلاث جرائم: الإصابة الجسدية والعدوان ونهب الممتلكات العامة pic.twitter.com/FoMJLksbuq — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) July 21, 2021

وأردف ريكيلمي، ” ماذا تفعل؟ هل تدافع عن نفسك أم تتركهم يضربونك؟ ترى الرئيس يرمي الزجاجات، والشرطة لا يقولون لهم أي شيء وهذه هي الحقيقة”.

تعقيب الشرطة على الواقعة

وقال ضابط شرطة “بيلو هوريزونتي” سانتياغو مايور، إن ” لدينا معلومات تفيد بأن مندوب المباراة قال إنه كان هناك اعتداء وتم التعرف على ثلاثة من لاعبي فريق بوكا على الأقل كانوا من المعتدين وهناك مقاطع فيديو تظهر ذلك”.

وفي ذات السياق، فقد أصر المدير الفني لفريق بوكا جونيورز “ميجيل روسو”، على عدم العودة إلى الأرجنتين حتى يتمكن جميع اللاعبين القيام بذلك.

‼️‼️ صور تؤكد استخدام الشرطة البرازيلية للغاز المسيل للدموع ضد لاعبين بوكا جونيورز pic.twitter.com/3ZiZpGopoE — بلاد الفضة (@ARG4ARB) July 21, 2021

وأوضح جونيورز، بأن اثنين من اللاعبين كانوا موضع اهتمام الشرطة، قائلاً: ” إما أن نغادر جميعًا أو لن يغادر أي حد منا”.

وبعد مفاوضات طويلة بين كلا الفريقين بوساطة الرئيس سيرجيو كويلو، فقد ذهب الوفد الأرجنتيني إلى مركز الشرطة من أجل الإبلاغ عن حادثة تتعلق بأضرار في الممتلكات واعتداء ولن يتم القبض على أحد.

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