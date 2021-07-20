نرمين الفقي تستفز متابعيها بصورتها الجريئة في يوم عرفة

أثارت الفنانة المصرية نرمين الفقي غضب وانتقادات بعض متابعيها بسبب صورتها التي نشرتها تزامناً مع يوم وقفة عرفة أول أمس الإثنين.

صورة جريئة وهجوم لاذع

وظهرت نرمين الفقي بالصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي بإطلالة صيفية على الشاطئ، بفستان قصير عاري الأكتاف مكشوف الصدر.

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وأرفقت الفنانة المصرية صورها بتعليق تمنت فيه صباحاً جميلاً ويوماً سعيداً لمتابعيها، لكنهم هاجموها فجاء في التعليقات: (صباح النور .. عفوا مو حاسه ان اليوم وقفه عرفه؟).

وعلق آخر: (اتخيلي بس كميه الذنوب اللى هتشيليها بسبب الناس اللى شافتك وهما صايمين حسبي الله ونعم الوكيل فيكي اتقي الله).

واقترحت أخرى أن تعيد الفقي نشر صورها أثناء أدائها مناسك العمرة، وكتبت: (طيب نزلي صورك النهاردة وانتي في العمرة عيشي روحانيات اليوم ده).

وكتب آخر: (يعني يوم عرفة منزله لبس عريان كده.. ما تلموا نفسكم شوية).

وفي سياق آخر، نشرت نرمين الفقي صورة مواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تعاني من أزمة صحية خطيرة منذ أيام دخلت على إثرها في غيبوبة.

وكتبت الفقي: (بحق الايام المفترجة تقومي بالف سلامه وترجعي لبيتك واولادك حبيبتي).

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مواصفات فتى أحلام نرمين الفقي

وقبل أسابيع، تصدرت نرمين الفقي محركات البحث بعد تصريحاتها في برنامج (كلمة أخيرة) على فضائية onمع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، وكشفت خلالها العديد من أسرارها.

وكشفت نيرمين الفقي خلال اللقاء عن مواصفات فتى أحلامها قائلة: (لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عاوزة ومش خايفة من الزمن والوحدة).

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وتابعت الفنانة المصرية حينها: (أنا كامرأة نفسى أحب واتحب وأشعر إن الراجل اللي قدامي بيحبني بجد وفكرة الارتباط سايباها على ربنا، وعمري ماحبيت في حياتي).

وأكدت نرمين فقي أن عدداً كبيراً من الرجال تقدموا لها ، لكنها لم تجد كيميا بينها وبينهم، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها وقالت: (مريت بناس في حياتي كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل).

وشددت نرمين الفقي على أنها لم تقلق أبدا من تأخرها في الزواج حتى الآن مشيرة إلى أن والدتها كانت تتمنى رؤية أولادها لكنها في ذات الوقت كانت حريصة على فكرة الانتقاء.

وقالت: (على قد ما ماما كانت عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال، فاكنت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم).

وحول اهتمامها بالنقود قالت: (لو كنت حاطة الفلوس في دماغي كنت زماني إتجوزت مليارديرات)، منوهة لصبرها في انتقاء أدوارها الفنية أيضاً بناء على نصيحة أمها لها، حتى أنها لم تغير سيارتها إلا كل 12 عاما، مضيفة: (غيرت العربية بعد ما ربنا كرمني بشغل في رمضان السنة دي).

هل أجرت نرمين الفقي عمليات تجميل؟

هذا وقد نفت نرمين الفقي كل ما انتشر حول إقدامها على إجراء أي عمليات خاصة بجراحات التجميل، وقالت: (عمري ما عملت خالص حواجبي بس كانت زمان تقيلة شوية، وده اللي غير شكلي كتير دلوقتي).

وتابعت: (أنا لست ضد عمليات التجميل، ولكن ضد المبالغة والعبث كثيراً في الوجه والجبهة حتى إذا قالوا بها تجاعيد، إزاي هقدر أمثل ووشي متحجر.. حاجات كتيرة اوي ماينفعش أنها تحصل).

واستطردت الفنانة المصرية: (فيه حاجات تجميل كتيرة ممكن تبقى مهمة زي واحدة تعرضت لحادثة وتسبب لها في مشكلة أو أن أنف أحدهم بها مشكلة هناك اشياء تستدعي إجراء التجميل لكني أرفض المبالغة وإننا كلنا نبقى شبه بعض).

وأكدت نرمين أن الرجل لا يحب السيدة المزيفة، مضيفة: (ده حقيقي لما بسمع اصدقائي في انتقادها لست مثلاً يقولوا دي عاملة كام عملية أو مكبرة ومصغرة لكن أحلى حاجة الطبيعية وأن الانسان لازم يرضى باللي ربنا كتبهوله)

وتحدثت نرمين الفقي عن انتشار التجميل بشدة في الجيل الجديد قائلة: (مشفتش ده بس ممكن أشوف واحدة حلوة أوي وكيوت والاقيها عملت حاجة وبوظت شكلها ببقى نفسى أقولها ليه عملتي كده وانتي زي القمر.. عشان إيه؟)، مؤكدة أنها ضد عمليات التجميل المبالغ فيها التي ظهرت مؤخراً.

سر عن نرمين الفقي

وكشفت نرمين أن معظم مشاهدها في مسلسل (ضل راجل) استوحتها من شخصية والدتها التي جلست على كرسي متحرك في آخر أيامها، مشيرة إلى أنها تكشف هذا السر لأول مرة.

وأوضحت نرمين الفقي أنها كانت تستحضر شكل والدتها أمامها وقامت بتقليدها في بعض المشاهد لأنها تعرف شعور المريض الذي يجلس على كرسي متحرك والألم الذي يعاني منه بعد أن كان سليما.

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