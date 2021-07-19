معجبة طلبت من رونالدينيو التوقيع لها في منطقة حساسة والأخير يلبي طلبها (فيديو)

تفاجئ أسطورة كرة القدم البرازيلية السابق “رونالدينيو” 41 عامًا، بطلب أحد المعجبات التوقيع على قميصها على مستوى صدرها، لكن اللاعب لم يتردد في ذلك ليستجيب لها.

رونالدينيو والتوقيع

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمسك قميص المعجبة اليسرى بيده ليتكمن من رسم توقيع على قميص المعجبة وسط ضحكات الحاضرين الذي شاهدوا ذلك عن قرب.

رونالدينيو وقرار الاعتزال

وتفاجئ جماهير وعشاق اللاعب البرازيلي “رونالدينيو”، خبر إعلانه التوقف عن مواصلة مسيرته الاحترافية في سن السابعة والثلاثين آنذاك في عام 2018م.

بعد مسيرة حافلة من الإنجازات والألقاب للنوادي التي لعب فيها من أبرزها باريس سان جيرمان وبرشلونة والميلان الايطالي وغيرها من النوادي.

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وقد شهد اللاعب مع تقدمه في السن وعدم التزامه بالمستوى المطلوب له، ليقرر الاعتزال لعالم كرة القدم، على عكس من النجمين كريستيانو رونالدو والسلطان السويدي ” إبراهيموفيتش” اللذان يقدمان الأداء الجيد لهما حتى الآن رغم تقدمها في العمر.

Even away from the pitch, Ronaldinho Gaúcho continues to hand out autographs. pic.twitter.com/BVM7DAooUJ — Enock Essel Niccolo Makaville (@EsselKobina39) July 16, 2021

وقد قال شقيق النجم البرازيلي ووكيل أعماله روبرتو، في تصريح صحفي نشره آنذاك عبر موقع “أوغلوبو” البرازيلي”، قائلاً: ” لقد قرر التوقف، لا يريد اللعب مجددا على الصعيد الاحترافي”.

برشلونة والميلان

وكان فريقا برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي أول من ودع النجم البرازيلي، إذ كتب الأول على حسابه الرسمي في موقع “توتير” للتواصل الاجتماعي “ساحر الكامبنو الضاحك دائماً، شكراً لكل ما قدمته”.

وتبعه فريق الميلان الإيطالي بتغريده “اعتزل الشخص الذي أبهر سان سيرو وكل مشجع لكرة القدم”، إلى جانب العديد من النوادي الأوروبية الأخرى.

الألقاب والإنجازات

وحصد اللاعب البرازيلي ” رونالدينيو” العديد من الألقاب على مدار مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم مع النوادي والفرق التي لعب في صفوف فريقها، ومنها كوبا أميركا في عام 1999 وكأس العالم في 2002 ودوري أبطال أوروبا 2006 م.

وكما وحصد كوبا ليبرتادوريس 2013 وريكوبا سود أميركانا 2014، بينما حصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2005 خلال فترة لعبه مع فريق برشلونة الإسباني.

AS |أسطورة برشلونة رونالدينيو هو أول رياضي ينضم إلى قائمة النجوم الذين سينضمون إلى STELLARS ،وهو مشروع يكرم هؤلاء النجوم الذين تركوا وراءهم إرثًا كبيرا الهدف الأساسي من المشروع الاستثمار من أجل تشكيل حلم التضامن بتحويل كرة القدم إلى محرك للتغيير الاجتماعي ومتحدث رائع لقيمها pic.twitter.com/XUy1qL1nCW — COPE (@COPE_AR) July 12, 2021

ليقرر بعدها قرار الاعتزال لكرة القدم بعد انخفاض مستواه داخل الملاعب، ليلتحق بأساطير الكرة القدم الراحلين عن الملاعب رونالدو البرازيلي ومواطنه بيليه، وكذلك الراحل والأسطورة الكروية الأرجنتينية الراحل مارادونا.

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