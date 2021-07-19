ريال مدريد يتخلى عن أحد نجومه لتمويل صفقة هامة

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن إدارة نادي ريال مدريد وضعت النجم البلجيكي إيدن هازارد 30عامًا، على رأس قائمة الفريق الملكي المعروضة للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

هازارد وريال مدريد

وأفادت الصحيفة الإسبانية، في تقرير لها نشرته يوم الإثنين الماضي، بأن رئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” 73 عامًا قرر بيع هازارد والاستفادة من المقابل المادي من أجل تمويل صفقات هامة أخرى قبيل انطلاق الموسم القادم.

الماركا ||

~ ريال مدريد وضع هازارد في السوق، ولكن انشيلوتي يعتقد انه يستطيع الحصول على افضل نسخة من البلجيكي. pic.twitter.com/yITapNUpLB — madrid_10 (@madrid_issa10) July 19, 2021

ولم يحقق هازارد المستوى المطلوب في نادي ريال مدريد وسد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسط لعنة الإصابات الكثيرة التي لاحقت اللاعب منذ انضمامه إلى الفريق الملكي، حيث أنه لم يشارك سوى في 43 مباراة مسجلاً 5 أهداف وصنع 8 أخرين.

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وقد تعاقدت إدارة ريال مدريد الإسباني مع النجم البلجيكي إيدن هازارد خلال صيف عام 2019، قادمًا من فريقه السابق تشيلسي بصفقة بلغ قيمتها 150 مليو يورو.

AS | إذا لم يصل مبابي ، فإن ريال مدريد يخطط لتشكيل ثلاثي هجومي مكون من هازارد وبنزيمة وبيل. pic.twitter.com/nfsPY6IO9l — RMC World (@RMC_AH7) July 19, 2021

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد يبحث عن حلول مالية لتمويل صفقة شراء النجم الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عامًا، الذي سينتهي عقده خلال الصيف المقبل مع ناديه باريس سان جيرمان.

ويسعى ريال مدريد لجلب الفرنسي “مبابي” خلال فترة الانتقالات الجارية، حيث يرغب بيريز في الاستغناء عن العناصر غير المؤثرة في صفوف الفريق الملكي من أجل توفير الأموال لتمويل صفقة مبابي.

أزمة ريال مدريد

ويواجه ريال مدريد أزمة كبيرة في صفقة كيليان مبابي، إذ أن النادي الباريسي بنجمه وعرقلته الكبيرة في إتمام أي صفقة بشأن رحيله، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وسبق وأن صرح رئيس باريس سان جيرمان ورجل الأعمال القطري “ناصر الخليفي” بشأن التعاقد مع نجمه كيليان مبابي، قائلاً: ” مبابي باريسي وليس للبيع”.

ABC | بينتوس وأطباء ريال مدريد واثقون للغاية بأن غاريث بيل وإيدن هازارد لن يتعرضوا لإصابات مرة أخرى، ولديهم ثقة في إمكانياتهم الكبيرة هذا الموسم. pic.twitter.com/dWvvV5dbPq — Insider Real (@RMCFarab) July 12, 2021

وأردف الخليفي، ” أن لن يسمح برحيل نجمه كيليان مبابي عن فريق باريس سان جيرمان، وكذلك لن يرحل بالمجان”.

يذكر بأن مبابي قد توج بلقب هداف الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة برصيد 27 هدفًا، بفارق كبير عن أقرب المنافسين له ممفيس ديباي برصيد 20 هدفًا، والذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني قادمًا من فريق ليون الفرنسي.

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