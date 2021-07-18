فيديو الغابة العمودية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر يثير السخرية .. ما علاقته بنقص المياه!

أثار مقطع فيديو مدته دقيقتان حول كيفية احتواء العاصمة الإدارية الجديدة في مصر “على مجتمع حي يمثل أيضًا الغابة العمودية” انتقادات وسخرية عبر الإنترنت بعد أن تم تغريدة من قبل CNN.

Egypt's new administrative capital will contain a living community that's also a vertical forest https://t.co/HJOL53jEsC pic.twitter.com/GN1tB7GDQI — CNN (@CNN) July 15, 2021

وفقًا للفيديو، ستتألف الغابة العمودية من ثلاثة مبانٍ مغطاة بأشجار ونباتات ممتصة للتلوث.

مع وجود أكثر من 570 نوعًا مختلفًا من الأشجار ، يُقال إنها “مصممة لإنقاذ الكوكب” و “خفض درجة الحرارة”.

هدف الغابة العمودية في العاصمة الإدارية الجديدة

وقالت سمر زكي ، مديرة التطوير في شركة مصر إيطاليا العقارية لشبكة CNN: “الهدف هو امتصاص سبعة أطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًا وإنتاج ثمانية أطنان من الأكسجين سنويًا”.

بينما أشاد مطوروها بفوائدها البيئية ، يجادل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن مثل هذه المباني تجسد الانقسام الطبقي الذي ستديمه المدينة الجديدة ويقولون إن مشروع العاصمة الجديدة بأكمله يشكل تهديدًا بيئيًا.

رأس المال الجديد ، المقدر أن يتم بناؤه بتكلفة 45 مليار دولار ، هو جزء من “رؤية مصر 2030” التي تم إطلاقها في عام 2016 “لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات”.

يبلغ عدد سكان القاهرة أكثر من 20 مليون نسمة وهي واحدة من أكثر مدن العالم ازدحامًا.

تم تصميم مشروع العاصمة الادارية ليس فقط لمواجهة مشكلة التلوث في العاصمة ولكن أيضًا لتخفيف الازدحام.

تقع العاصمة الجديدة ، التي تبلغ مساحتها تقريبًا حجم سنغافورة ولم يتم تسميتها بعد ، في الصحراء على بعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من نقل البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية بين عامي 2020 و 2022 .

بينما اعتبر البعض مشروع الغابة العمودية “جميلًا ومدهشًا” ، كان الإجماع العام على عدم الموافقة لأن الأغنياء فقط هم من يمكنهم العيش هناك

نقص المياه في مصر

وسلط آخرون الضوء على نقص المياه في مصر والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشروع. “لماذا لا نصلح القاهرة ونجعلها أكثر نظافة وصحة؟” سأل أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجاوزت احتياجات سكان القاهرة المتزايدين بالفعل قدرة النيل.

بحلول عام 2025 ، تشير التقديرات إلى أن إمدادات المياه ستنخفض إلى أقل من 500 متر مكعب للفرد ، وهو المستوى الذي يعرفه علماء الهيدرولوجيا عادة بأنه “ندرة مطلقة”.

كما لفت مستخدمو الإنترنت الانتباه إلى مفارقة مفهوم الغابات العمودية، في حين تم قطع الكثير من الأشجار في القاهرة وأجزاء أخرى من البلاد.

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تم قطع الأشجار في جميع أنحاء مصر لإفساح المجال لمشاريع عمرانية جديدة ، مما أثار غضب الجمهور ودفع بعض أعضاء البرلمان للمطالبة بإجراءات جديدة لحمايتهم.

في عام 2018 ، انتقدت البرلمانية أنيسة حسونة ما وصفته بـ “مذابح الأشجار” في شوارع مصر. وقالت: “يبدو أن الحكومة لا تحب الهواء النقي”.

ستكون الغابة العمودية ، التي صممها المهندس المعماري الإيطالي والمخطط الحضري ستيفانو بويري، هي الأولى من نوعها في إفريقيا.

ومن بين المباني الثلاثة ، سيكون أحدهما فندقًا ، بينما سيضم الباقان وحدات سكنية.