أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تلفت الأنظار بدون ماكياج (شاهد)

لفتت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة، الأنظار إليها بجمالها الطبيعي دون مساحيق تجميل في ظهور نادر لها.

جمال أنجيلا بشارة يلفت الأنظار

ونشرت أنجيلا بشارة صورة عبر خاصية الستوري على حسابها عبر (انستجرام)، ظهرت خلالها بدون مكياج، وكتبت تعقيباً عليها: (وقت القهوة).

ولفتت أنجيلا الأنظار إليها بجمالها الطبيعي دون مكياج أو تجميل، وبدأ متابعيها بمقارنتها بشانا عبود، حبيبة وائل كفوري حالياً.

أنجيلا بشارة تُحرج وائل كفوري

وفي بداية الشهري الجاري، هاجمت أنجيلا بشارة، طليقها وائل كفوري بسبب قيمة النفقة التي تتلقاها لطفلتيها ميشيل وميلانا منه، مؤكدة أنها غير كافية.

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وعبر خاصية (الستوري) على حسابها عبر (انستجرام)، نشرت أنجيلا بشارة صورة الشيك الذي يكشف قيمة النفقة التي تتقاضاها من وائل كفوري، مبينة أنه لم يحتسبها على سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان والذي لا تتجاوز قيمته 10% من السعر الحقيقي.



واعترضت أنجيلا بشارة بشكل واضح على احتساب النفقة المخصصة لابنتيها بالدولار على سعر الصرف الرسمي.

ويُظهر الشيك الذي تلقّته أنجيلا من وائل حينها، بقيمة ستة ملايين ليرة لبنانية كنفقة شهرية لابنتيهما التي تبلغ 4000 دولار، مبدية استغرابها من احتساب الدولار على سعر 1500 ليرة، في حين لامس سعر الصرف في السورق السوداء حاجز الـ18000 ليرة لبنانية.

هجوم ودفاع!

ويبدو أن أنجيلا قد تعرضت لانتقادات وهجوم متابعيها، وهو الذي يفسره ردها في وقت لاحق عليهم حين كتبت: (وقت الأم هي اللي بتدفع اشتراك الكهربا والموتور والمي والانترنت والمازوت والصيانة والأدوية والحكما ونشاطات الولاد اليومية وملابسهن والتوصيلات وغيرها، لأ أكيد ماراح يكفوا).

وتابعت موجهة رسالتها لمتابع اتهمها بأنها مريضة وتبحث عن الاهتمام فقط: (كنت بفضل تعيد حساباتك قبل ما تتفلسف).

وجاء تصرف أنجيلا بشارة في الوقت الذي بدأت فيه قصة حب طليقها وائل كفوري مع سيدة تدعى شانا عبود، تخرج إلى العلن.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة (الفن) هوية زوج شانا عبود الأول، ويدعى باتريك جيهامي، والذي انفصلت عنه بعدما أنجبت طفلاً واحداً فقط.

بينما انفصل وائل كفوري عن أنجيلا بشارة بعد إنجابهما طفلتين هما (ميشيل) و(ميلانا).

يعيشان معاً دون زواج!

وذكرت الصحيفة أن شانا عبود تعيش حالياً في منزل كفوري دون زواج، وهو الذي أكد في مقابلة سابقة مع الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني أنه ضد الزواج ويؤيد المساكنة ولا يوجد خطوة نحو الزوج بين الطرفين على الإطلاق.

كما أمضى كفوري أسبوعاً كاملاً في دبي على شاطئ البحر مع شانا، ورصدهما بعض الأشخاص خلال تواجدهما هناك.

هذا وقد أطلق الفنان وائل كفوري قبل أيام كليب غنائي جديد تحت عنوان (البنت القوية) والذي لاقى تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء حيث تصدر قائمة (توب أنغامي) بعد ساعات قليلة من طرحه.

وطرح كفورى فيديو كليب (البنت القوية) عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والذي حقق إلى الآن أكثر من 9 مليون و400 ألف مشاهدة.

ولفت وائل الأنظار في الكليب وهو يضع نظارات شمسية والذي تبين من تعليقات المتابعين أن سعرها يبلغ 616 دولارا أميركيا، أي ما يعادل 11,996,600 ليرة لبنانية.

وائل كفوري

وكان وائل كفوري، طرح البرومو الخاص بالأغنية تمهيداً لطرحها بشكل رسمي.

وأغنية (البنت القوية) لوائل كفوري كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ.

وكانت ملامح الشيب والتقدم في السن قد ظهرت واضحة على كفوري، في الفيديو كليب حيث ظهر الشعر الأبيض في رأسه ولحيته بكثافة.

وحرص وائل على تصوير الأغنية في حديقة منزله في زحلة، وكان يستمتع بالأغنية في ظل أجواء صيفية بين مجموعة من أصدقائه الرجال فقط، حيث لم تظهر أي سيدة في الكليب.

هذا وتصدر وسم باسم (#وائل_كفوري) حينها قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، وأثنى النشطاء عبره على أغنية (البنت القوية) ووسامة وائل كفوري رغم ظهور علامات التقدم في السن عليه.

ومن جهة أخرى، احتفل وائل كفوري، بوصول أغنيته (كلنا مننجر) لـ 10 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع (اليوتيوب).

وتعد الأغنية أولى أعمال كفوري، في غناء تترات المسلسلات بعد تألقه في تقديم أغاني ناجحة.

وهي من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين، وإنتاج حمدى بدر.

والأغنية تتر لمسلسل (داون تاون) بطولة أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة أبي كنعان، قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس ومن إخراج زهير قنوع.

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