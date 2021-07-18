رونالدو يضع متابعيه في حيرة من أمرهم بعد تغريدته الجديدة (صور)

أثار النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 36 عامًا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الجدل الواسع بعد نشره صورة وتغريده غامضة حول اتخاذ قرار بشأن مستقبله اليوم.

رونالدو والتغريده

ونشر رونالدو صورة وهو يقف بجوار سيارته من طراز “روز رايز”، وأرفقها بكلمتين جاء فيها: “يوم القرار”.

الاسطورة رونالدو عبر الانستغرام :

( يوم القرار ) اما البقاء في يوفنتوس موسم اخر ، او الرحيل لباريس مكان مبابي. pic.twitter.com/Ulcc6Anq7d — عمر الشبرم ㉞ ⓭ (@omar_alshbrm) July 18, 2021

ولم يوضح صاروخ ماديرا أي من التفاصيل حول تلك التغريده الجديدة التي نشرها مؤخرًا على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”.

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وأفادت صحيفة إيطالية، أن المفاوضات الرسمية قد بدأت بين إدارة فريق السيدة العجوز “يوفنتوس” ووكيل أعمال رونالدو ” خورخي مينديز” بشأن حسم مصير موكله مع فريق السيدة العجوز الإيطالي.

A good weekend to everyone 😎🙏🏽 pic.twitter.com/BRklRcvbxI — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 16, 2021

رونالدو وباريس سان جيرمان

وكشف موقع “Foot Mercato“، أن إدارة فريق باريس سان جيرمان ما زال في اتصال دائم مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي رونالدو “خورخي مينديز”، في ظل حديث الأخير عن إمكانية انتقال موكله إلى النادي الباريسي وهو مثير للاهتمام.

الأسطورة كريستيانو رونالدو عبر إنستغرام: يوم إتخاذ القرار 🤔 . pic.twitter.com/Uqm6yKfSVV — اخبار كريستيانو رونالدو (@Cr7_team_) July 18, 2021

ويرتبط رونالدو بعقد مع فريق يوفنتوس الإيطالي حتى صيف عام 2022، في حديث العديد من التقارير الصحيفة التي تحدثت عن احتمالية رحيل الدون “رونالدو”، إلى نادٍ أخر خلال موسم الانتقالات الصيفية، من أجل خوض آخر مسيرة له قبل الدخول في مرحلة اعتزاله عالم كرة القدم.

وقد سجل النجم البرتغالي 35 هدفًا في 44 مباراة شارك فيها مع فريق يوفنتوس في كافة المسابقات خلال الموسم المنصرم، كما أنه توج بلقب هداف الدوري “الكالتشيو” برصيد 29 هدفًا، مع فريق السيدة العجوز.

القيمة السوقية لرونالدو

وتقدر القيمة التسويقية للاعب البرتغالي رونالدو في الوقت الحالي 45 مليون يورو، في ظل موافقة فريقه الحالي يوفنتوس في السماح للاعب في الرحيل خلال الموسم في حال حصوله على عرض مناسب وفق ما أشارت العديد من التقارير الإيطالية في وقت سابق.

وسط اهتمام كلًا من مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان بكريستيانو رونالدو.. صحيفة ميرور تُقيم سعر البرتغالي بـ 40,5 مليون جنيه استرليني‼️ pic.twitter.com/xpl1YcDiNm — E P L W O R L D (@EPLworld) July 16, 2021

انضم رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018م، قادمًا من فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بصفقة بلغ قيمتها 100 مليون يورو، وينتهي عقد اللاعب مع فريق يوفنتوس في صيف عام 2022م.

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