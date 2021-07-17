فلسطينيون يحشدون لأوسع رباط في الأقصى لإفشال مخطط الاقتحام الكبير (شاهد)

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استفزاز مشاعر المسلمين في كل بقاع الأرض خاصة في هذه الأيام المباركة، حيث يعتزم الاحتلال ومستوطنيه تنفيذ أكبر إقتحاما للأقصى، للتعويض عن فشل مسيراته خلال شهر رمضان وما تبعه من معركة “سيف القدس”.

وفي هذا السياق أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية التي خاضت معركة “سيف القدس” ببسالة منقطعة النظير أنها لا زالت جاهزة ومُتأهبة لخوض المزيد من المعارك دفاعاً عن العاصمة الفلسطينية المحتلة وجماهير الشعب الفلسطيني فيها.

#شاهد: الاحتلال الصهيوني يعتدي بوحشية على أحد الشبان المقدسيين في محيط باب العامود بالقدس المحتلة.#لن_يمر_الاقتحام #اقتحام_8_ذوالحجة pic.twitter.com/HwqpPf8yqS — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) July 17, 2021

وتوعدت بدحر وردع هذا العدو الغاصب، وشددت على أنها تراقب هذه الإجراءات.. محذرة من محاولة “اختبار صبر المقاومة ورجالها الأبطال”.

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دعوات لاقتحام المسجد الأقصى

ويأتي ذلك ردا على دعوات استيطانية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك عشية “يوم عرفة” الثامن من ذي الحجة بمناسبة ما تعرف باسم “خراب الهيكل”.

غدا (الأحد) يوم جديد من أيام القدس والأقصى.

الصهاينة يريدونه موعدا جديدا لتأكيد أساطيرهم.

فيما يردّ الفلسطينيون كما ردّوا من قبل:

هي القدس عنوان وجودنا، وهو أقصانا، ولن يكون "هيكلا"، بإذن الله.

سلام على أحرار القدس وحرائرها، وعلى من تهفو قلوبهم إليها من كل مكان.#لن_يمر_الاقتحام pic.twitter.com/jPgBRxal4t — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 17, 2021

حيث دعت جماعات المستوطنين إلى مسيرة على أبواب البلدة القديمة، مع الحشد عند باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى) تحديدا، وذلك برعاية شرطة الاحتلال وحمايتها.

ويحاول الكيان الإسرائيلي المحتل، عبر اقتحام الغد، أن يفرض اقتحاما واسعا للأقصى بالآلاف، وأن يؤدي مستوطنوه الطقوس التوراتية العلنية في باحاته في يوم التروية، أحد أيام الحج والعشر من ذي الحجة.

لن يمر الاقتحام

ودشن النشطاء وسم بعنون “#لن_يمر_الاقتحام” شهد مشاركة وتفاعلا واسعا من قبل الفلسطنيين، والنشطاء العرب الذين نددوا بممارسات الاحتلال الغاشم.

أعداد كبيرة من المستوطنين حاولت اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة صباح اليوم مع حلول ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"#لن_يمر_الاقتحام pic.twitter.com/yz9Kp2grED — Tala🇵🇸🇰🇼 (@talaadorable) July 17, 2021

#لن_يمر_الاقتحام

دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك من أجل التصدي لاقتحام المستوطنين غدا. — رضوان الأخرس (@rdooan) July 17, 2021

وفي هذا الصدد اعتبرت مؤسسة القدس الدولية (وهي منظمة عربية عاملة لأجل قضية القدس ودعم صمود أهلها ومقرها بيروت) أن الاحتلال، ومنذ نهاية هبّات رمضان الشعبية ومعركة “سيف القدس” التي تلتها، يحاول استعادة الثقة، وتعويض جزء مما خسره في مشروع تهويد القدس بشكل تدريجي.

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وقالت المؤسسة في بيان لها: “عجّل الاحتلال في استعادة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، ثم حاول متطرفوه إعادة مسيرة الأعلام مرتين في يونيو الماضي، وأغلق حي كرم الجاعوني في الشيخ جراح بالمكعبات الأسمنتية، وضيَّق على أهله ونكل بهم وبالإعلاميين فيه، وفتح جبهة التهجير على 6 أحياء معا في بلدة سلوان ” لعله يحقق أي إنجاز”.

العمل على تفشيل الاقتحام من قبل المحتل الغاصب واجب على كل "إنسان" و مسلم و عربي…

لأن الهدف الأول منه إخراب دور العبادة و إثبات السيطرة الغير شرعية ثانياً#لن_يمر_الاقتحام #اقتحام_8_ذوالحجة pic.twitter.com/PiA2KogVvH — أ يْ ـمَـ نْ. 𓂆🇵🇸 (@A7madAymn) July 17, 2021

ودعت المؤسسة في بيانها أمام هذا “السعي المحموم”، إلى “عدم تمرير أي اقتحام أو عدوان من دون رد، فقد أثبتت التجارب المتتالية أن الاحتلال ينكسر ويتراجع كلما خرجت الإرادة الشعبية إلى الفعل”.

وهنا دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح لها اليوم السبت، أبناء الشعب الفلسطيني للاحتشاد من الضفة والداخل المحتل في القدس المحتلة والمسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين المزمعة يوم غد الأحد، وحذرت من نذير الانفجار الذي سيندلع في أي لحظة بسبب إطلاق الاحتلال العنان لمستوطنيه.

اللهم إنا نستودعك مسرى نبيك محمد ﷺ

اللهم ثبت أقدام المرابطين فيه، وانصرهم على اليهود المجرمين.

اللهم كما حميت بيتك الحرام من كيد أبرهة وجنوده، إحمِ مسجدك الأقصى من بطش يهود وشرهم.

اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من كيدهم وشرورهم.#لن_يمر_الاقتحام — جهاد حِلِّس (@jhelles) July 17, 2021

وأكدت الجبهة أن المقاومة التي خاضت معركة “سيف القدس” ببسالة منقطعة النظير لا زالت جاهزة ومُتأهبة لخوض المزيد من المعارك دفاعاً عن العاصمة المحتلة وجماهير شعبنا فيها.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هي الأخرى حذرت حكومة الاحتلال التي وصفتها بـ”حكومة المراهقين الأشقياء”، من السماح لمستوطنيها بتنفيذ اقتحام لباحات المسجد الأقصى في عشية “يوم عرفة” الذي يصادف الاثنين القادم.

#لن_يمر_الاقتحام… الفلسطينيون يحشدون لأوسع رباط في الأقصى المبارك لإفشال مخططات المستوطنين لتنظيم أكبر اقتحام للمسجد.#فلسطين pic.twitter.com/r9OIeUASKp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 17, 2021

وقالت الحركة في بيان: إنها تراقب هذه الإجراءات، محذرة من محاولة “اختبار صبر المقاومة ورجالها الأبطال”.. مضيفة: “إنها ومعها كل شباب فلسطين ستواصل الرباط والمواجهة، ومن مسافة صفر مع “زعران المستوطنين” ومن يدعمهم من قوات الاحتلال”.

ودعت (حماس) شباب القدس وأبطالها للاستنفار والرباط على أبواب البلدة القديمة وفي جميع أحياء مدينة القدس، وشوارعها ابتداءً من اليوم السبت، والتصدي لزعران المستوطنين وعربدتهم.

كما دعت سكان الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، إلى “شد الرحال” نحو المسجد الأقصى المبارك في “يوم عرفة”، قائلة: “لنجعل منه يوماً للحشد والرباط في ساحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه وتحت محرابه”.

من جهتها أكدت فصائل المقاومة في قطاع غزة أن أصابعها باقية على الزناد، حتى يفهم المحتل بأن “قطاع غزة الصابر هو درع للمسجد الأقصى وسيف للقدس مسلول”.

مطالبة الفلسطينيين في الشتات والمهاجر أن يستمروا في تنظيم الفعاليات والنشاطات الداعمة والمساندة لقضية بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك.

الفصائل الفلسطينية تهدد إسرائيل

من جانبه أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن الإجراءات التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة سيؤدي إلى احتدام الصراع والمواجهة مع أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة احتقان كبيرة في ظل استمرار حكومة الاحتلال بسياسة الاستيطان والاستيلاء على اراضي المواطنين واقتحام الاقصى والتهويد والتهجير والقتل والاعتقال وحصار غزة.

وأشار إلى أن كل هذه العوامل ستدفع إلى مواجهة مستمرة مع ابناء شعبنا، قائلًا:” لا يمكن للجرائم التي يرتكبها الاحتلال أن تستمر دون مواجهة أو تصدي بطولي من شعبنا”.

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وطالب المدلل قيادة السلطة والفصائل الفلسطينية للالتزام بمخرجات بيروت وتشكيل قيادة موحدة لإدارة الصراع مع العدو لا سيما وأن المعركة تشتد يومًا بعد يوم.

وحول المجتمع الدولي قال المدلل: “لا نراهن على المجتمع الدولي الذي يقف إلى جانب الاحتلال، ولا قيمة لقرارات المجتمع الدولي ما لم تترجم على أرض الواقع.

إلى ذلك.. أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، وجود محاولات حقيقة لطي صفحة القضية الفلسطينية بشكل كامل لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: إن معركة “سيف القدس” لم تتوقف بعد، وكشفت انحياز الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لخيار المقاومة.. مشددا على أن الفلسطينيين سيفشلون كل محاولات سرقة وتجاوز نتائج المعركة، وداعيا إلى بذل جهد حقيقي ومركز لبناء جبهة وقواعد المقاومة.

بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، أن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، تستوجب موقفا وفعلا فلسطينيا منا جميعا يردع المحتل عن ذلك.

ودعا عدنان في تصريح لـ”إذاعة الأقصى”، أبناء الشعب الفلسطيني الأبي في الداخل الفلسطيني المحتل عام ١٩٤٨ والضفة المحتلة للنفير للقدس والمسجد الأقصى المبارك غدا الأحد.

ويذكر أن رابطة علماء فلسطين، حذرت الأسبوع الماضي من اعتزام مستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، في 18 يوليو الجاري.

وقال رئيس الرابطة، نسيم ياسين، في بيان له: إن “جماعات استيطانية متطرفة تستعد لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة ورفع علم الاحتلال في باحاته يوم 18 يوليو، بمناسبة ما تسميه إسرائيل بذكرى (خراب الهيكل)”.

مشدداً على ضرورة مواجهة هذا الاقتحام والعمل على إفشاله من خلال الاعتكاف في المسجد الأقصى، و”تحضير كل عناصر الردع دفاعا عن المسجد”.

ودعا الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد بكثافة وبأعداد كبيرة فيه، وطالب علماء الأمة بحشد التضامن مع الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى و”فضح مؤامرات الاحتلال”.

كما دعا الشعوب العربية والإسلامية للتضامن مع القدس والأقصى في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

جماعات متطرفة تسعى لاقتحام الاقصى

وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة، قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، يوم غدٍ الأحد، بمناسبة حلول ذكرى ما تسميه إسرائيل “خراب الهيكل”.

كما تستعد ما تسمى “حركة السيادة في إسرائيل” إلى تنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس في اليوم ذاته.

وبشكل شبه يومي يقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

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