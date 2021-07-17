عبداللطيف آل الشيخ يهاجم الصحوة في السعودية وهذا ما قاله عن الإخوان المسلمين

هاجم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، جماعة الاخوان المسلمين و الصحوة في السعودية، واصفاً إياهم بالجماعات الحزبية الخطيرة.

وقال آل الشيخ في تغريدة رصدتها (وطن)، ” الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة”.

وأضاف: “احذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسروريين، وتصفهم بمناقب وهمية، وتنسب إليهم كل خير، وتنفي عنهم كل شر، وهم وفلولهم يروجون شهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل فكونوا على حذر وحيطة”.

الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوةفاحذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسرورين وتصفهم بمناقب وهمية

وتنسب إليهم كل خير

وتنفي عنهم كل شر

وهم وفلولهم يروجون شهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل

فكونوا على حذر وحيطة. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) July 16, 2021

عبداللطيف آل الشيخ

ودأب عبداللطيف آل الشيخ منذ تعيينه رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلع 2012 على مهاجمة الإخوان المسلمين في كل محفل، وربطها بالإرهاب، قبل أن تصنفها السعودية بذلك.

وبعد تعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف منتصف العام 2016، كثّف آل الشيخ من نشاطاته ضد الإخوان.

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وبات يوجه لعقد فعاليات باسم الوزارة تحرض على الجماعة، كما أنه أعلن عن فصل مئات الخطباء وأئمة المساجد لتبنيهم الفكر الإخواني، بحسب زعمه.

وأثارت تغريدة عبداللطيف آل الشيخ جدلا واسعا، إذ هاجمه مغردون قائلين إن الوزير السعودي يحاول بشكل مستمر حرف بوصلة أزمات السعودية بمهاجمة الإخوان وحدهم.

هل هذا أسلوب ومنطق وأخلاق مسؤول حكومي بدرحة وزير ؟!

هذا أسلوب الناطق الرسمي لجزب سياسي معارض ولا جماعة مسلحة متمردة !! https://t.co/2mbi1q8I7T — #أدعياء_السلفية ( غلاة التبديع ) (@Neo_Salafi) July 16, 2021

وزير الشؤون الإسلامية للمملكة العربية السعودية يقسم الشعب السعودي الى فئات واحزاب وفلول وجماعات — علي محمد العامر (@1989amaalaamer) July 16, 2021

فاتتنا وأولادنا صلوات الجماعه بالمسجد بسبب إغلاق مكبرات الصوت

لانعلم أقام أو ماأقام

ليس كل المجتمع صالح ويذهب للمسجد بعد الأذان مباشره

الكثير لايذهب إلا مع الإقامه أصلح الله الجميع

وحسبي الله ونعم الوكيل على من تسبب في ذلك — ابوياسر (@abuyasser837) July 16, 2021

والحركة الليبرالية العلمانية الإنبطاحية وش اخبارها ، واحتواء العدو وابعاد الصديق ، — بيارق نجد (@daham363) July 17, 2021

تصريحات سابقة

في وقت سابق، أثار وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، الجدل مجدداً بدفاعه عن قرار خفض صوت مكبرات الصوت في المساجد.

وقال آل الشيخ، وفق مقطع فيديو إن هناك عائلات تشتكي من أن تزاحم أصوات المكبرات يبقي أطفالها مستيقظين.

وأوضح آل الشيخ، أن التغييرات رد على شكاوى من العامة من الصوت شديد الارتفاع، ومنهم كبار في السن وآباء لم يستطع أطفالهم النوم بشكل متواصل.

وأضاف: “الذي عنده الرغبة في الصلاة لا ينتظر إلى أن يدخل الإمام ويكبّر ويسمع صوته، المفروض أنه يسبق إلى المسجد”، مضيفا أن هناك أيضا عدة قنوات تلفزيونية تبث الصلوات.

وتابع: “الوزارة لم تمنع واجباً أو مستحباً ولم تفرض محرم أو مكروه، والإقامة تكون لمن هم داخل المسجد وليس خارجه”.

انتقادات سياسية

وقال الوزير إن “أعداء” ينشرون بعض الانتقادات للسياسة من أجل التهييج، زاعماً أن هناك من “أعداء المملكة العربية السعودية من يريد إثارة الرأي العام ومن يريد التشكيك في قرارات الدولة ومن يريد تفكيك اللحمة الوطنية من خلال رسائلهم”.

وفي تعميم مفاجئ، قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن مستوى صوت المكبرات في المساجد يجب ألا يعلو عن ثلث درجة الجهاز.

كما قصرت استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

يأتي التغيير في وقت يشهد إصلاحا أوسع نطاقا لدور الدين في الحياة العامة في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي خفف بعض القيود الاجتماعية الصارمة بينما لا يسمح بأي معارضة سياسية.

ومن السابق لأوانه تحديد مدى تأثير هذا التوجيه الجديد في المملكة. وقال سكان الرياض إن الصوت في بعض المساجد، وليس جميعها، أصبح أهدأ على ما يبدو.

وشغل مسجد واحد على الأقل مكبرات الصوت طوال مدة أداء الصلوات وبنفس شدة الصوت المعتادة، وفق وكالة “رويترز”.

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