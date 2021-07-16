لاعبة صينية تلقب بالمعجزة بطولها المخيف
لاعبة صينية تلقب بالمعجزة بطولها المخيف
Videoرياضة

لاعبة صينية بكرة السلة تثير الدهشة عبر “السوشيال ميديا” بطولها المخيف (شاهد)

كتب وطن
0

أثارت لاعبة صينية تدعى “تشانغ زيو” 14 عامًا الدهشة والاهتمام بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديوهات لها وهي تلعب رياضة كرة السلة، بسبب طول قامتها الذي وصل إلى 226سم.

لاعبة صينية وقاعة المشاهير

ونالت اللاعبة الصينية تشانغ الملقبة ب “المعجزة” الشهرة بعد تداول لقطات مصورة لها وهي تساعد فريقها على الفوز بلقب مسابقة بكرة السلة أقيمت في جينغتشو بمقاطعة هوبي الصينية، بعد أن سجلت 42 نقطة وانتزعت نحو 25 كرة مرتدة.

وقد أجريت المقارنات بين اللاعبة الصينية تشانغ ونجم الدوري الأمريكي للمحترفين ولاعب المنتخب الصيني في كرة السلة “ياو مينغ” الشهير والذي يبلغ طوله 231 سم، وتم إدخاله في قاعة مشاهير الدوري الأمريكي “NBA” في عام 2016م إلى جانب شاكيل أونيل وألين إيفرسون.

كرة السلة للسيدات

وقالت صحيفة “غلوبال تايمز”، أن اللاعبة الصينية تشانغ كان يبلغ طولها 160 سم، حينما كانت في الصف الأول واجتازت المرتين قامتها الصف السادس في المدرسة.

اقرأ المزيد: الهولندي روبن يعتزل بشكل رسمي عالم كرة القدم

وبينت الصحيفة، أن اللاعبة تشانغ ولدت في عائلة تمارس كرة السلة، وقد لعب والد تشانغ 2.13م اللعبة بشكل احترافي، بينما كانت والدتها “يو يينغ” والتي يبلغ طولها 1.98سم وهي عضوة سابقة في رياضة كرة السلة للسيدات في الصين.

رياضة كرة السلة 

وهي رياضة جماعية وشعبية حيث يتنافس فيها فريقان يتألف كل منهما من خمسة لاعبين يحاول كلاهما إدخال الكرة في سلة الخصم وإحراز الأهداف وكسب النقاط.

ويتم إحراز النقاط من خلال إدخال الكرة داخل السلة الموجودة على ارتفاع 3 أمتار؛ حيث يفوز الفريق الذي يتمكن من إحراز عدد من النقاط أكبر من تلك التي يحرزها منافسه في نهاية المباراة وهكذا فمن الصعب وقوع نتيجة التعادل بين الفريقين.

ويمكن للاعب التقدم بالكرة إلى الأمام عن طريق تنطيطها على أرض الملعب فيما يُعرف باسم (المراوغة) أو تمريرها لزملائه للوصول إلى الهدف.

ولا يُسمح بأي احتكاك بدني يعرقل أي لاعب من الفريقين (خطأ) وهناك قيود مفروضة على كيفية التعامل مع الكرة تُعرف باسم مخالفات قواعد اللعب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

لابورتا يطمئن عشاق جماهير برشلونة بشأن ميسي

رياضة

الهولندي روبن يعتزل بشكل رسمي عالم كرة القدم

رياضة

فرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة عقب رحيله

رياضة

ميسي يتنازل عن جزء من راتبه من أجل برشلونة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More