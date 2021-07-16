لاعبة صينية بكرة السلة تثير الدهشة عبر “السوشيال ميديا” بطولها المخيف (شاهد)

أثارت لاعبة صينية تدعى “تشانغ زيو” 14 عامًا الدهشة والاهتمام بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديوهات لها وهي تلعب رياضة كرة السلة، بسبب طول قامتها الذي وصل إلى 226سم.

لاعبة صينية وقاعة المشاهير

ونالت اللاعبة الصينية تشانغ الملقبة ب “المعجزة” الشهرة بعد تداول لقطات مصورة لها وهي تساعد فريقها على الفوز بلقب مسابقة بكرة السلة أقيمت في جينغتشو بمقاطعة هوبي الصينية، بعد أن سجلت 42 نقطة وانتزعت نحو 25 كرة مرتدة.

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯 She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆 (via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v — Overtime (@overtime) July 15, 2021

وقد أجريت المقارنات بين اللاعبة الصينية تشانغ ونجم الدوري الأمريكي للمحترفين ولاعب المنتخب الصيني في كرة السلة “ياو مينغ” الشهير والذي يبلغ طوله 231 سم، وتم إدخاله في قاعة مشاهير الدوري الأمريكي “NBA” في عام 2016م إلى جانب شاكيل أونيل وألين إيفرسون.

كرة السلة للسيدات

وقالت صحيفة “غلوبال تايمز”، أن اللاعبة الصينية تشانغ كان يبلغ طولها 160 سم، حينما كانت في الصف الأول واجتازت المرتين قامتها الصف السادس في المدرسة.

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وبينت الصحيفة، أن اللاعبة تشانغ ولدت في عائلة تمارس كرة السلة، وقد لعب والد تشانغ 2.13م اللعبة بشكل احترافي، بينما كانت والدتها “يو يينغ” والتي يبلغ طولها 1.98سم وهي عضوة سابقة في رياضة كرة السلة للسيدات في الصين.

مراهقة صينية لقبت بـ"المعجزة" تدعى تشانغ زيو وتبلغ من العمر 14 عاما هي تلعب كرة السلة بسبب طول قامتها الاستثنائي الذي بلغ 226 سم

وساعدت فريقها على الفوز بلقب مسابقة بكرة السلة بعد أن سجلت 42 نقطة وانتزعت 25 كرة مرتدة 🏀 pic.twitter.com/9jEuyKXC3z — nbnlebanon (@nbntweets) July 16, 2021

رياضة كرة السلة

وهي رياضة جماعية وشعبية حيث يتنافس فيها فريقان يتألف كل منهما من خمسة لاعبين يحاول كلاهما إدخال الكرة في سلة الخصم وإحراز الأهداف وكسب النقاط.

ويتم إحراز النقاط من خلال إدخال الكرة داخل السلة الموجودة على ارتفاع 3 أمتار؛ حيث يفوز الفريق الذي يتمكن من إحراز عدد من النقاط أكبر من تلك التي يحرزها منافسه في نهاية المباراة وهكذا فمن الصعب وقوع نتيجة التعادل بين الفريقين.

ويمكن للاعب التقدم بالكرة إلى الأمام عن طريق تنطيطها على أرض الملعب فيما يُعرف باسم (المراوغة) أو تمريرها لزملائه للوصول إلى الهدف.

ولا يُسمح بأي احتكاك بدني يعرقل أي لاعب من الفريقين (خطأ) وهناك قيود مفروضة على كيفية التعامل مع الكرة تُعرف باسم مخالفات قواعد اللعب.

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