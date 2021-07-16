سلطنة عمان ترفع حظر دخول سنغافورة وبروناي - هيئة الطيران المدني
سلطنة عمان رفعت حظر دخول سنغافورة وبروناي - بيان لهيئة الطيران المدني
الهدهد

سلطنة عمان ترفع حظر دخول سنغافورة وبروناي ابتداءً من هذا التاريخ

كتب Anas Al Salem
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قالت هيئة الطيران المدني العمانية يوم الجمعة في تغريدة إنها أزالت سنغافورة وبروناي من قائمة الدول التي تحظر دخولها الى سلطنة عمان.

وبحسب بيان هيئة الطيران المدني، يسري القرار ابتداء من الساعة الخامسة عصر يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021.

وجاء القرار بناءً على القرار الصادر عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في عمان وبالتنسيق مع قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة.

سلطنة عمان تبدأ الإغلاق المسائي

وفي سياق ذي صلة، بدأ اليوم في سلطنة عمان الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة ٥ مساء وحتى ٤ صباحا.

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وأعلنت اللجنة العليا تمديد الإغلاق التام للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتنتهي في الساعة ٤ صباح يوم السبت ١٤ ذي الحجة ١٤٤٢هـ الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢١م.

ويستمر الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات من الساعة ٥م إلى ٤ص حتى نهاية يوليو، فيما عدا فترة أيام عيد الأضحى (20-23 يوليو) حيث يُطبق الإغلاق التام للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات طوال اليوم.

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