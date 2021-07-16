سلطنة عمان ترفع حظر دخول سنغافورة وبروناي ابتداءً من هذا التاريخ

قالت هيئة الطيران المدني العمانية يوم الجمعة في تغريدة إنها أزالت سنغافورة وبروناي من قائمة الدول التي تحظر دخولها الى سلطنة عمان.

وبحسب بيان هيئة الطيران المدني، يسري القرار ابتداء من الساعة الخامسة عصر يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021.

وجاء القرار بناءً على القرار الصادر عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في عمان وبالتنسيق مع قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة.

⏺ هيئة #الطيران_المدني تصدر تعميمًا حول رفع #سنغافورة و #بروناي من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول السلطنة. التفاصيل🔽 pic.twitter.com/Zh62BmtjwG — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) July 16, 2021

سلطنة عمان تبدأ الإغلاق المسائي

وفي سياق ذي صلة، بدأ اليوم في سلطنة عمان الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة ٥ مساء وحتى ٤ صباحا.

يبدأ اليوم الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة ٥ مساء وحتى ٤ صباحا.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/EDYvbxFmcv — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) July 16, 2021

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وأعلنت اللجنة العليا تمديد الإغلاق التام للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتنتهي في الساعة ٤ صباح يوم السبت ١٤ ذي الحجة ١٤٤٢هـ الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢١م.

#اللجنة_العليا تمدد الإغلاق التام للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام #عيد_الأضحى_المبارك لتنتهي في الساعة ٤ صباح يوم السبت ١٤ ذي الحجة ١٤٤٢هـ الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢١م. #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/UlfgQd3cnv — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) July 16, 2021

ويستمر الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات من الساعة ٥م إلى ٤ص حتى نهاية يوليو، فيما عدا فترة أيام عيد الأضحى (20-23 يوليو) حيث يُطبق الإغلاق التام للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات طوال اليوم.

يستمر الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات من الساعة ٥م إلى ٤ص حتى نهاية يوليو، فيما عدا فترة أيام عيد الأضحى (20-23 يوليو) حيث يُطبق الإغلاق التام للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات طوال اليوم. #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/8oCIIIEiiq — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) July 16, 2021