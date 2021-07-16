أول تعليق من الفنان عباس أبو الحسن بعد معاقبة الطبيب المتحرش.. ماذا قال

علق الفنان المصري، عباس أبو الحسن، على الحكم القضائي على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش باسم سمير لمدة 16 عاماً بتهمة هتك عرض أربعة شباب.

وقال أبو الحسن، في منشور على فيسبوك رصدته “وطن”: “السجن المشدد 16 عاماً على الدكتور باسم سمير طبيب الأسنان المتحرش بالرجال”.

وأضاف: “الحمد لله شكراً للشجعان اللي مرضخوش ومسكتوش زي غيرهم، شكرا لرجال النيابة ومكتب النائب العام وأجهزة الشرطة والقاضي الجليل”.

وتابع عباس أبو الحسن: “شكرا للإعلام والأصدقاء والمتابعين اللي ساندوا القضية منذ تفجيرها شكرا المحامي حسن أبو العنين”.

حكم قضائي

الجدير ذكره، أن محكمة جنايات القاهرة، قضت أمس الخميس، بمعاقبة طبيب الأسنان “المتحرش بالرجال” بالسجن المشدد لمدة 16 عاماً.

وواجهت النيابة العامة المتهم بالأدلة خلال جلسة التحقيق معه، كما واجهته بأقوال المجني عليهم، وعددهم 4، والذين أجمعوا على أن طبيب الأسنان المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف بشكل متعمّد، وأنه طلب منهم مشاركته في ممارسة أعمال مخلة بالآداب.

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وكان قد تم توجيه الاتهام لطبيب الأسنان الشهير بعد شهادة من 6 أشخاص، وما أوضحه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له وفحص هاتفه.

بلاغات للنيابة العامة

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد قبضت على الطبيب في 25 يناير الماضي، وذلك بعد أن تلقت النيابة العامة 5 بلاغات في شهر سبتمبر من العام الماضي ضده.

وأفادت البلاغات حينها بأن الطبيب المذكور قد تحرش بأشخاص. وبعد استماع النيابة العامة إلى شهاداتهم واطلاعها على ما تقدم إليها من أدلة فنية ضد المتهم، أمرت بضبطه.

ولاقت القضية اهتماماً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الكشف عن تفاصيلها. وسلّطت القضية الضوء على ظاهرة التحرش بالرجال.

ولاقت القضية دعماً كبيراً بعد ظهور شخصيات شهيرة في القضية، كان أبرزهم الفنان عباس أبو الحسن الذي روى قصة تعرضه للتحرش على يد الطبيب “عدة مرات” وفي مواقف ومناسبات مختلفة.

وقام أبو الحسن بتشجيع الشباب الذين تعرضوا لنفس الموقف للإبلاغ عن الطبيب، مناشداً ضحايا آخرين للخروج عن صمتهم وتقديم بلاغات ضد الطبيب.

كما أعلن الفنان تميم يونس أيضاً عن تعرضه للتحرش من قبل نفس الطبيب المتهم.

الاتهامات الموجهة للطبيب المتحرش

وفي تقرير لصحيفة “اليوم السابع“، رصدت فيه الاتهامات الموجهة للطبيب المتحرش، والتي تضمنت أربعة اتهامات رئيسية وهي:

1 -تتضمن أمر إحالة المتهم “باسم. س” هتك عرض المجني عليه “ع. ا” بالقوة، وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وأمسك بعضوه الذكري رغما عنه.

2-كشف أمر الإحالة قيام الطبيب المتحرش بهتك عرض المجني عليه “أ. س” بالقوة، وذلك بأن أوهمه بقدرته على الحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بأن امسك بعضوه الذكرى رغما عنه.

3 – كما تضمن أمر الإحالة قيام المتهم “باسم . س” بهتك عرض المجني عليه “ع. ذ” بالقوة، وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل “مؤخرته” عقب اخضاعه لجراحة في اسنانه، وتمكن بناء على ذلك الايهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلى كاشفا عن عضوه الذكرى، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه.

4-كما قام المتهم بهتك عرض المجني عليه “م. ر”، بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وامره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته بالإمساك بعضوه الذكرى.

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