“لبنان سيضيع” .. لواء: الجيش اللبناني بحالة حرجة ويحتاج لـ100 مليون دولار فوراً

على وقع الأزمة السياسية والصحية التي تعصف بالبلاد حذّر اللواء في الجيش اللبناني يوسف حداد من أنّ الجيش سيكون بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، في حالة حرجة.

وكشف اللواء يوسف حداد عن أنّ الجيش اللبناني يحتاج لـ100 مليون دولار على الفور لتغطية الاحتياجات الأساسية لجنوده، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تحاول تجنب الإنهيار وأنّه في حال حصل ذلك فسيضيع لبنان.

ويشهد الاقتصاد اللبناني حالة من السقوط بعد أن فشل البلد في تشكيل حكومة.

يقول قادة في الجيش لقناة CNBC إن التحدي الأكبر الذي يواجههم اليوم هو مساعدة الجنود على تغطية نفقاتهم.

جنود الجيش اللبناني تحت خط الفقر

ويدفع الجيش اللبناني ما يعادل 84 دولاراً شهرياً للمجندين على أساس سعر الصرف 15،500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

ومع اقتراب العملة الآن من 20.000 ليرة لبنانية للدولار في السوق السوداء، فإن هذا الراتب يضع الآن الجندي العادي تحت خط الفقر.

قال حداد إن كل جندي يحتاج إلى “مكافأة إضافية لمساعدته على تغطية احتياجاته الأساسية على أساس شهري لمدة 12 شهرًا” – والتي يجب أن يبلغ مجموعها حوالي 90 مليون دولار إلى 100 مليون دولار ، على حد قوله.

الاقتصاد في السقوط الحر

يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بعد أن فشل البلد في تشكيل حكومة يمكنها إجراء إصلاحات والحصول على مساعدات ضرورية.

شهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة خسارة عملتها 90٪ من قيمتها على مدار الـ 18 شهرًا الماضية في السوق غير الرسمية ، لتصل إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع في السوق السوداء. ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 400٪.

وفقًا للبنك الدولي ، بلغ معدل التضخم 84٪ في عام 2020 ، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40٪ من 2018 إلى 2020 – ومن المقرر أن ينخفض ​​أكثر.

منذ عام 2017 ، تبنى الجيش اللبناني سياسة تقشف كرد فعل للأزمة، حيث فرض تجميد التوظيف ووقف التقاعد المبكر.

سعى العديد من الجنود مع عائلاتهم إلى وظائف ثانية أو ثالثة. مثل هذا العمل ينتهك السياسة الرسمية للجيش ، لكن القادة يقولون إنهم متعاطفون مع محنة جنودهم.

قال حداد “هناك عقد خفي بين القيادة والجنود”. “نطلب من الجنود العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، وربما يضحون بحياته (أو بحياتها) ، ليُقتلوا في العمل من أجل مصلحة بلده”.

وأضاف: “الشيء الوحيد الذي يمكننا تقديمه للجندي هو راحة البال لأننا هنا لحماية أسرتك ، ولضمان حصولهم على التغطية الطبية الكافية وأن الأطفال (يمكنهم الذهاب) إلى المدرسة”.

هناك أيضًا مخاوف متزايدة من أن الجنود الساخطين قد يتركون الجيش اللبناني وينضمون إلى الجماعات المسلحة الأخرى التي يمكن أن تقدم رواتب أعلى ومزايا أكثر ربحية من الجيش اللبناني.

تمويل الجيش

ينظر الكثيرون في المجتمع الدولي إلى الجيش اللبناني – وهو القوة التي تقول وزارة الدفاع إنها تتألف من 77 ألف إلى 80 ألف جندي – على أنه الوسيط النزيه الوحيد في البلاد.

كما تعرضوا لانتقادات شديدة بسبب تعاملهم مع احتجاجات 2019 ، وهو أمر خارج التفويض الرسمي للجيش.

ومع ذلك ، فإن إقناع الحكومات الأجنبية أو أعضاء الشتات اللبناني بدفع الفاتورة سيكون عملية بيع صعبة.

توقفت سنوات من التبرعات التي قدمتها دول خليجية وعربية حيث دعت الدول الغربية الطبقة السياسية اللبنانية المستعصية إلى التنحي لصالح حكومة مؤقتة لتحريك الإصلاحات.

يمكن لتقشف الجيش أن يلحق ضرراً شديداً بعمليات مثل أمن الحدود ، وهو أمر مهم بالنسبة لدولة تشترك في الحدود مع سوريا في شمالها وشرقها. إلى الجنوب من لبنان تقع إسرائيل.

وتقوم القوات المسلحة اللبنانية بدوريات على الحدود الخارجية ، بينما تخضع نقاط التفتيش الرسمية لسلطة الجمارك وقوى الأمن الداخلي.

وقال ديفيد هيل ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق للشؤون السياسية ، لشبكة CNBC: “نواصل تقديم مساعدتنا للمؤسسة الشرعية التي تهدف إلى الدفاع عن لبنان وتأمين لبنان ، وهو الجيش”.

وأرسلت الولايات المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار إلى جيش البلاد منذ عام 2006 ، وتعهدت بتقديم 120 مليون دولار أخرى في مايو.

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