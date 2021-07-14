الجندية عبير الراشد حديث السعوديين وما فعلته غير مسبوق في تاريخ السعودية (فيديو)

تصدر اسم الجندية عبير الراشد، محركات البحث في المملكة بعد أن قدمت المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج، لتصبح أول امرأة بتاريخ المملكة تؤدي تلك المهمة التي كانت حكراً على الجنود.

وفي مقطع الفيديو الذي بثه التلفزيون السعودي وانتشر على نطاق واسع، وبعد أن أدت عبير الراشد التحية العسكرية قالت: “نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة.”

وتابعت:”ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442، الذي يتم فيه تسليط الضوء على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء نسكهم بسلام آمنين.”

الجندية عبير الراشد بالزي العسكري الأسود

هذا وظهرت الراشد بزيها العسكري الأسود، بما فيها قبعتها التي ارتدها فوق الحجاب، لتؤدي التحية العسكرية للضباط الذين سيعقدون المؤتمر الصحفي، وبينهم مدير الأمن العام، قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد طويان.

وشهد مقطع الفيديو الذي وثق تقديم الراشد للمؤتمر الصحفي، تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات مشجعة للخطوة التي اتخذها القائمون على المؤتمر الصحفي.

وتلقت الجندية السعودية إشادات واسعة من مواطنيها، رغم وجود بعض الانتقادات.

إذ لم يسبق أن ظهرت جندية لتقدم المؤتمر الصحفي السنوي على الرغم من كون النساء يشاركن في موسم الحج وبجميع المهام الأمنية والصحية والتنظيمية.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي، مقطع الفيديو عبر حسابه في تويتر، وكتب معلقاً ”بنت من بلدي، بأمثالك نفخر، عبير الراشد تقدم المؤتمر الصحفي للحج“.

بنت من بلدي بامثالك نفخر

عبير الراشد تقدم الموتمر الصحفي للحج pic.twitter.com/USdwYXtwkc — فايز المالكي (@fayez_malki) July 13, 2021

كما علق الأمير سطام بن خالد آل سعود بقوله:”الجندية عبير الراشد تقدم المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج، حضور وثقة وأداء قوي لابنة الوطن أسأل الله لها التوفيق والنجاح“.

الجندية عبير الراشد تقدم المؤتمر الصحفي لقيادات أمن #الحج , حضور وثقة وأداء قوي لابنة الوطن أسأل الله لها التوفيق والنجاح

💚🇸🇦💚 pic.twitter.com/ZFisVA1vMZ — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) July 13, 2021

السعودية تعلن استكمال كافة الاستعدادات المتعلقة بأمن الحج

هذا وأكد قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان ، الثلاثاء، أن المملكة استكملت كافة الاستعدادات المتعلقة بأمن الحج، مشيرا إلى أنه “لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح”.

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وأعلن الطويان خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442هـ “أنه سيكون هناك تصاريح من الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر”.

وأوضح “أن عدد الحجاج لهذا العام تم تحديده بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت”.

وأكد أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت الشهر الماضي، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج.

وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة.

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