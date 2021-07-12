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ماذا قال بونوتشي عن حارس منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما؟!

كتب وطن
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شبه المدافع الإيطالي “ليوناردو بونوتشي” حارس منتخب بلاده الشاب “جيانلويجي دوناروما” 22 عامًا، بطريقة لعبه بالأسطورة “جيانلويجي بوفون” الحارس الدولي السابق.

بووتشي ودوناروما

وصرح الإيطالي بونوتشي في تصريحات صحفية له عبر قناة “آي تي في” سبورت، قائلاً: ” لقد كنت محظوظًا لأنني لعبيت مع جيانلويجي بوفون والآن مع دوناروما، حيث أنهما متشابهان”.

ونجح دوناروما في التصدي لضربتي في ركلات الترجيح والمساهمة في فوز منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على منافسه منتخب إنجلترا والتتويج بلقب كأس أمم أوروبا “اليورو” للمرة الثانية في تاريخ مسيرته في مباراة جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي”.

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وتمكن الحارس الإيطالي دوناروما من التصدي لضربة الجزاء الذي نفذها جادون سانشو وكذلك إبعاد ضربة اللاعب بوكايو ساكا، حيث كان الأخير بحاجة للتسجيل لإبقاء آمال منتخب إنجلترا في الفوز باللقب.

دوناروما وأفضل لاعب

وتوج حارس منتخب إيطاليا الشاب “دوناروما”، بأفضل لاعب في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، بعد التألق الملفت الذي ظهر فيه خلال منافسات البطولة وكان أبرزها في المباراة النهائية أمام منتخب إنجلترا.

وأصبح لدى منتخب إيطاليا حاليًا ست بطولات دولية كبرى خلال مسيرته التاريخية، كما أصبح أول فريق يتمكن من الفوز بركلات الترجيح بمباراتين متتالين في نفس النسخة في كأس أمم أوروبا “اليورو”.

ونجح الحارس دوناروما في الفوز بكل المباريات الخمس التي وصلت إلى ضربات الترجيح، سواء مع فريقه أو منتخب بلاده حتى الآن في مسيرته.

دوناروما وباريس سان جيرمان

وإشادة المدافع الإيطالي بونوتشي الذي سجل هدف التعادل بعد هدف التقدم للمنتخب المستضيف إنجلترا الذي سجله في الدقيقة الثانية عن طريق لوك شاو الذي قارنه بأسطورة حارس مرمى إيطاليا السابق بوفون الذي وقع مؤخرًا مع نادي بارما الذي هبط إلى مستوى الدرجة الثانية.

يذكر أن الحارس الإيطالي دوناروما قد وقع عقد بالانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سيكون الحارس الثاني في صفوف الفريق الباريسي خلف الحارس الأول المهاري  كلور نافاس مع بداية الموسم المقبل.

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