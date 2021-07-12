أول تعليق من هاري كين عقب خسارة منتخب إنجلترا بطولة اليورو

علق النجم الإنجليزي هاري كين قائد منتخب إنجلترا عقب خسارة بلاده بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، داخل معقله “ملعب ويمبلي” أمام منتخب إيطاليا بركلات الترجيح بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

هاري كين والتعقيب

وقال اللاعب هاري كين في تصريح له نشر على الموقع الرسمي لبطولة اليورو، قائلاً: ” لم يكن بإمكان الأولاد تقديم المزيد، ولم يكن بإمكاني فعل المزيد، حيث أن ضربات الجزاء هي أسوأ شعور في العالم عندما نخسر ولم تكن ليلتنا، ولكنها كانت بطولة رائعة ويجب نرفع رؤوسنا عاليًا”.

🎙 هاري كين عن خسارة النهائي : " إنه أمر مؤلم حقًا. سيظل الشعور بألم لفترة طويلة." pic.twitter.com/ULGzPWmQj7 — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) July 11, 2021

وأردف كين، ” بالطبع سنشعر بالألم الآن وسيحدث ذلك لبعض الوقت، لكننا نسير على الطريق الصحيح، ونأمل أن نتمكن من المضي قدمًا بعد ذلك”.

وأضاف، قائلاً: ” كنا نلعب ضد فريق جيد جدًا، بدأنا بداية مثالية، ربما لعبوا بعمق قليلاً في بعض الأحيان، كان لديهم الكثير من الكرة، ولقد بدت لنا السيطرة على اللقاء عادلة، ولم يصنعوا الكثير من الفرص”.

هاري كين والوقت الإضافي

واستكمل، ” بعد ذلك تعادلوا بهدف من ركلة ثابتة وأصبح الأمر متساويًا معنا، وفي الوقت الإضافي تقدمنا في اللعب وكان لدينا عدد قليل من الفرص، وركلات الترجيح هي ركلات الترجيح، قام الأولاد بكل شيء ممكن، وفقط لم تكن ليليتنا”.

وقد توجه كين إلى اللاعبين الذي أهدروا ركلات الترجيح، قائلاً لهم: ” عليكم رفع رؤوسكم عاليًا، لقد كانت بطولة رائعة، ويمكن لأي شخص أن يضيع ركلة جزاء، ونحن نفوز معًا ونخسر معًا، وسنتعلم مهما حدث وسننضج، وهؤلاء الأولاد سيتطورن من أنفسهم بسبب ما حدث وهذا ما نراه العام المقبل”.

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وختم كين،” يجب أن نكون فخورين للغاية كمجموعة بما حققناه، نحن جميعًا لدينا شخصية الفوز ونريد الفوز، لكن هذه هي كرة القدم، لقد تقدمنا بشكل جيد من مونديال روسيا والآن نواصل ذلك”.

كيليني يواسي قائد انجلترا هاري كين بعد خسارته👏 pic.twitter.com/YHKkyjehTz — عالم اليورو (@euroworld2020) July 11, 2021

ومن الجدير بالذكر، فإن منتخب إنجلترا قد حقق التأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا “اليورو”، للمرة الأولى في تاريخه منذ تتويجه بكأس مونديال كأس العالم عام 1966م، بينما كانت العاشرة لمنافسه منتخب إيطاليا التي توج بها بركلات الترجيح.

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