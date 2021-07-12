“أنتونيلا” تستقبل زوجها “ميسي” بعد عودته بالكأس بالأحضان والقبلات الحارة (شاهد)

رصدت عدسات الكاميرا الاستقبال الحار من الأرجنتينية “أنتونيلا روكوزو” لزوجها ليونيل ميسي، بعد عودته إلى بلده عقب التتويج الأول له مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد تمكنه من الفوز على البرازيل بهدف نظيف دون رد.

أنتونيلا واستقبال ميسي

وظهرت زوجة ميسي “أنتونيلا”، وهي تنتظر في المطار عودة زوجها البرغوث “ميسي” بعد النجاح في قيادة منتخب الأرجنتين في التتويج ببطولة كوبا أمريكا، لتشاهده وتركض له مسرعة في لقطة رومانسية بحضن الحار وسط حضور عدد من زملائه والعاملين بداخل المطار.

هكذا استقبلت زوجة ميسي أنتونيلا بعد عودته بالكأس 🥺❤️.pic.twitter.com/Z89RIHMQ10 — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 11, 2021

ميسي والأرقام القياسية

وذكرت شبكة “أوبتا” المتخصصة في مجال الإحصاءات والأرقام القياسية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختتم بطولة كوبا أمريكا مسجلاً العديد من الأرقام المميزة خلال مشاركته في البطولة، فقد تصدر قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف متساويًا مع الكولومبي لويس دياز.

وصنع 5 أهداف، و21 من صنع الفرص متساويًا مع البرازيلي نيمار، فيما وصل عدد التسديدات نحو 28 تسديدة، و11 تسديدة باتجاه شباك المرمى.

¡HERMOSO MOMENTO! 🥰 No estoy llorando 🥺, se me metió el reencuentro entre Messi y Antonella en el ojo ❤️ Créditos: @AdrianOlszewski pic.twitter.com/AtIZD4OsAn — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 11, 2021

الألقاب ومنتخب الأرجنتين

وتوج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب منافسات بطولة أمريكا برصيد 4 أهداف، وكذلك أفضل لاعب للمرة السادسة في العالم مع منتخب بلاده.

وشهدت احتفالات منتخب الأرجنتين داخل ملعب “ماراكانا”، توجه اللاعب البرازيلي نيمار إلى صديقه ليونيل ميسي لتهنئته بالتتويج بلقب كوبا أمريكا.

وقد خاض اللاعب ميسي النهائي الرابع في البطولة، حيث أنه خسر في عام 2007 أمام منتخب البرازيل بثلاثية، وكذلك في عام 2015 و2016 ضد منتخب تشيلي بركلات الترجيح.

📸 عناق الفرحة بين ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو لحظة العودة إلى الأرجنتين بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا🏆 pic.twitter.com/NEtCTnXYdQ — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) July 11, 2021

كما وخسر ليونيل ميسي “البرغوث” نهائي مونديال كأس العالم عام 2014 في البرازيل أمام منتخب ألمانيا الذي توج بالمونديال بهدف نظيف دون رد.

وقد أحرزت منتخب الأرجنتين اللقب الأول له في بطولة كوبا أمريكا الذي تم تأجيلها بسبب وباء فيروس كورونا منذ صيف العام الماضي منذ عام 1993م.

🎥| الأسطورة ليو ميسي في لحظات عاطفية جدًا يشارك الفرحة مع أبناءه ومع زوجته أنتونيلا ! 😍💙🥇 pic.twitter.com/XKuUkLH4Dk — Abokr Omar (@Abokr10) July 11, 2021

وقد عادل منتخب الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية ب 15 لقبًا متساويًا بذلك مع منتخب الأوروغواي، بينما تجمد منافسه المستضيف لتلك البطولة البرازيل عند تسعة ألقاب لها في كوبا أمريكا.

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