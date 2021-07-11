” المنحوس منحوس” مشجعة إنجليزية تهربت من العمل لحضور مباراة بلادها..لكن المفاجأة!

طردت مشجعة من عملها إثر حضورها مباراة منتخب إنجلترا والدنمارك، في دور النصف النهائي من كأس أمم أوروبا “اليورو” على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية “لندن”، بعد أن التقاطتها عدسات الكاميرا على شاشة التلفاز على الرغم من حصولها على “إذن مرضي”.

مشجعة إنجليزية والطرد من العمل

وأفادت صحفية ” ديلي ميل” البريطانية، بأن المشجعة الإنجليزية “نينا فاروقي” البالغة من العمر 37 عامًا، قد تهربت من عملها بعد أن حصلت صديقتها على تذكرتين لحضور المباراة في اللحظات الأخيرة.

صحيفة "دايلي ميل" كشفت تعرض مشجعة إنجليزية للفصل من عملها بسبب حضورها لمباراة منتخب بلادها مع #الدنمارك في الدور نصف النهائي لبطولة #كأس_أمم_أوروبا بملعب #ويمبلي والتي تأهل عبرها "الأسود الثلاثة" إلى النهائي للمرة الأولى pic.twitter.com/7nZ3Gzi6sz — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) July 10, 2021

وبينت الصحيفة، بأن نقص عدد الموظفين في مكتب عملها لم يكن ليساعدها على الذهاب لحضور المباراة، لتقوم بالاتصال على مديرها في العمل وتدعي المرض لتحصل على “إذن مرضي” منه.

وتتوجه بعدها عبر الركوب بالقطار من ليدز إلى العاصمة البريطانية “لندن” لحضور لقاء إنجلترا والدنمارك من على مدرجات ملعب “ويمبلي”.

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التقاط الكاميرا ومشجعة إنجليزية

لكن المفاجأة أن ادعائها لم يكتب له النجاح وأنها لم تعلم أن حبل الكذب قصير، بعد إحراز منتخب إنجلترا هدف تقليص الفارق والتعادل، قام مخرج المباراة بتسليط الكاميرا على احتفالها مع صديقتها بالهدف ليراها كل من شاهد المباراة على شاشة التلفاز.

في #إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

مشجعة انجليزية أخذت إجازة مرضية من عملها، وفي يوم الاجازة ذهبت الى مباراة انجلترا والدنمارك، ولكن لسوء الحظ شاهدها مديرها في لقطة عبر التلفاز وقرر طردها من العمل! pic.twitter.com/1FsyeSnhO0 — 🛑النافذة🛑 (@TheWindoow) July 9, 2021

وأثناء فترة الراحة بين أحداث الشوطين للمباراة، تفحصت المشجعة الإنجليزية، للتفاجئ بالعديد من الرسائل من بعض أصدقائها، يخبرونها بأنهم شاهدوها على شاشات التلفاز وهي في الملعب، وكان من بينهم مديرها في العمل.

قرار الفصل

وأضافت الصحيف البريطاينة، بأن مديرها في العمل أخبرها في صباح اليوم التالي بمكالمة هاتفية بألا تكلف نفسها عناء القدوم إلى العمل وأنه تم فصلها بشكل نهائي.

وقد تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، بعد تمكنها من إقصاء منتخب الدنمارك بفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين المنتخبين طيلة مجريات اللقاء.

الغير محظوظة بالمرة 😅

نينا فاروقي (37 سنة) مشجعة انجليزية تم فصلها من عملها .. بعد ان رصدتها عدسات الكاميرا في ملعب ويمبلي.. حيث تهربت من العمل في ليدز لحضور مباراة إنجلترا والدنمارك التاريخية بلندن، وذلك بعد أن حصلت على اذن بالغياب عن العمل بداعي المرض.. pic.twitter.com/loRbSDSrJ3 — kora11.com (@kora11) July 9, 2021

وسيواجه اليوم منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا على لقب بطولة اليورو في الدور النهائي على أرض ملعب “ويمبلي”.

نتائج المنتخبين قبيل خوض نهائي اليورو

ويعد النهائي الأول لمنتخب إنجلترا والأول في تاريخ مسيرته في بطولة أمم أوروبا منذ تتويجها بكأس العالم عام 1966م، بينما يعد المرة العاشرة لنظيره منتخب إيطاليا في البطولات الكبرى ستة مرات في كأس العالم وأربع في اليورو.

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