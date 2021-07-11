لماذا اختار السلطان هيثم بن طارق السعودية أوّل وجهة خارجية منذ توليه الحكم!؟

يرى مراقبون أنّ العلاقات العمانية السعودية تتجه إلى مستويات جديدة بعد الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق الى المملكة واجتماعه بالملك سلمان بن عبدالعزيز، لتبشر بعهد جديد من الازدهار الأوسع والتعاون الموسع بين البلدين.

ويشير اختيار المملكة العربية السعودية أول وجهة خارجية للسلطان هيثم منذ توليه السلطة العام الماضي إلى المصلحة المتبادلة واحترام عُمان للمملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة باحتياطياتها النفطية الهائلة.

ونقل عن أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية، قوله: “كان هناك الكثير من العمل وراء الكواليس لمحاولة بناء أساس لشيء أكثر أهمية بين السعوديين والعمانيين”.

وقال كامل: قد تكون العلاقة الوثيقة مع السعودية نعمة اقتصادية لعمان، التي تكافح لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

ولطالما لعبت عُمان، المحصورة بين المملكة العربية السعودية وخصمها إيران، دور الوسيط المحايد، لا سيما في الجهود المبذولة لتسوية الصراع المستمر منذ سبع سنوات في اليمن.

ويمكن أن تصبح العلاقات القوية مع المملكة العربية السعودية حاسمة حيث يواجه السلطان هيثم، ديونًا مستحقة تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وتصنيف ائتماني “غير مرغوب فيه” وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. كما أدى تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط إلى تفاقم المشاكل المالية للدولة الخليجية.

وكثفت السلطنة، التي تشترك في حدودها مع اليمن، الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف إطلاق النار بين مقاتلي الحوثي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الجماعة منذ أكثر من ست سنوات.

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وتركزت المحادثات بين التحالف والحوثيين على خطوات لرفع الحصار عن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء مقابل وعد من الجماعة المتحالفة مع إيران بإجراء محادثات هدنة.

السلطان هيثم بن طارق ومجلس تنسيق مشترك

ووقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الأحد، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق مشترك يهدف إلى تنسيق مواقفهما في جميع المجالات.

وحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وسلطان عمان هيثم بن طارق توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس التنسيق السعودي العماني.

ويسعى مجلس التنسيق السعودي العماني إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقب التوقيع، منح الملك سلمان وسام الملك عبد العزيز للسلطان هيثم، فيما منح سلطان عمان الملك سلمان وسام آل سعيد أعلى وسام في عمان.