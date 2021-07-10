نهائي يورو 2020 .. الحشرات قد تجتاح مباراة إنجلترا وإيطاليا في ويمبلي! (شاهد)

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانيّة، إنّ أسراباً من الحشرات قد تتدفق إلى ويمبلي وتغيّم على نهائي بطولة أوروبا 2020 (يورو 2020)، بعد أن اكتشف الرادار ملايين الحشرات فوق لندن والجنوب الشرقي يوم الجمعة.

وتقام المباراة النهائية بين إنجلترا وإيطاليا يوم الأحد، والتي قد تقع في فترة تزاوج النمل، والذي يذهب في “رحلة زواج” بأعداد ضخمة بين يونيو وسبتمبر.

على الرغم من أن مكتب الأرصاد الجوية قد توقع طقسًا “واعدًا” ليوم الأحد ، إلا أنه التقط هذه الظاهرة التي من المحتمل أن تتزامن مع المباراة وأصبحت مصدر إزعاج للاعبين والمشجعين في نهائي يورو 2020.

تظهر صور الرادار التي نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الرسمي (Met) عددًا من الظلال النابضة الكبيرة التي تحوم فوق العاصمة والمناطق المحيطة بها ، وكثير منها “حشرات في الواقع” ، وفقًا لما ذكرته Met.

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects! Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects 🐜#FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD — Met Office (@metoffice) July 9, 2021

وأخبر آدم هارت ، أستاذ الاتصال العلمي بجامعة جلوسيسترشاير وزميل الجمعية الملكية لعلم الحشرات ، “سكاي نيوز” أن أسراب يوم الجمعة كانت مجرد بداية موسم التزاوج .

وقال هارت: “إذا كانت الظروف مواتية يوم الأحد ، فقد يكون هناك أكثر من ثلاثة (أسود) على القمصان في ويمبلي وجميع أنحاء البلاد”.

واضاف انه إذا كان هذا هو الحال ، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها الحشرات على الرياضيين في الأحداث الرياضية الكبرى.

وكان النمل الطائر سمة منتظمة لمباريات التنس في ويمبلدون ، التي تقام في يونيو ويوليو.

خلال كأس العالم 2014 ، سجل الكولومبي جيمس رودريغيز ركلة جزاء بينما حطّت حشرة ضخمة على ذراعه ، في حين سقطت خلال مباراة بيسبول عام 2007 ، الحشرات من السماء واجتاحت أرض الملعب.

يجري مشروع BioDAR مسحًا للنمل الطائر هذا الصيف وطلب من أفراد الجمهور إرسال مشاهدات للحشرات.

وفقًا لـ Met ، من الممكن أن تكون هناك زخات امطار فوق ويمبلي خلال المباراة النهائية ، مع احتمال أن تكون درجة الحرارة حوالي 17 درجة مئوية.

موعد ومعلق مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2020

ستقام مباراة النهائي لبطولة يورو 2020 بين منتخب إيطاليا وإنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″.

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وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX 1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

وسيعلق على مباراة منتخب إيطاليا وإنجلترا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

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