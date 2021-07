نهائي يورو 2020 .. الحشرات قد تجتاح مباراة إنجلترا وإيطاليا في ويمبلي! (شاهد)

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانيّة، إنّ أسراباً من الحشرات قد تتدفق إلى ويمبلي وتغيّم على نهائي بطولة أوروبا 2020 (يورو 2020)، بعد أن اكتشف الرادار ملايين الحشرات فوق لندن والجنوب الشرقي يوم الجمعة.

وتقام المباراة النهائية بين إنجلترا وإيطاليا يوم الأحد، والتي قد تقع في فترة تزاوج النمل، والذي يذهب في “رحلة زواج” بأعداد ضخمة بين يونيو وسبتمبر.

على الرغم من أن مكتب الأرصاد الجوية قد توقع طقسًا “واعدًا” ليوم الأحد ، إلا أنه التقط هذه الظاهرة التي من المحتمل أن تتزامن مع المباراة وأصبحت مصدر إزعاج للاعبين والمشجعين في نهائي يورو 2020.

تظهر صور الرادار التي نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الرسمي (Met) عددًا من الظلال النابضة الكبيرة التي تحوم فوق العاصمة والمناطق المحيطة بها ، وكثير منها “حشرات في الواقع” ، وفقًا لما ذكرته Met.

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects!

Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects 🐜#FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD

— Met Office (@metoffice) July 9, 2021