مباراة نهائي اليورو بين منتخب إيطاليا وإنجلترا
مباراة نهائي اليورو بين منتخب إيطاليا وإنجلترا
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موعد ومعلق مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي بطولة اليورو والقنوات الناقلة

كتب fares Abo Shiha
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من المقرر أن يخوض منتخب إيطاليا مباراة القمة والتتويج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” أمام نظيره منتخب إنجلترا، والتي ستجمع كلا المنتخبين مساء يوم الأحد على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية “لندن”.

موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا

وستقام المباراة النهائية بين منتخب إيطاليا وإنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية  التي تمتلك حقوق البث  لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX 1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة منتخب إيطاليا وإنجلترا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية في المواجهة الصعبة والنهائية أمام منافسه منتخب إنجلترا حيث سيكون في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

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وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب إنجلترا  

وسيلعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إيطاليا، حيث سيكون في حراسة المرمى نيك بوب.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط سيلعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

نتائج المنتخبين قبيل خوض نهائي اليورو

ويعد النهائي الأول لمنتخب إنجلترا والأول في تاريخ مسيرته في بطولة أمم أوروبا منذ تتويجها بكأس العالم عام 1966م.

بينما يعد المرة العاشرة لنظيره منتخب إيطاليا في البطولات الكبرى ستة مرات في كأس العالم والرابع في اليورو خلال مسيرته الكروية.

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