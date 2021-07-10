ناشط إماراتي يكشف ما حدث للشيخ خليفة بن زايد الغير معروف إن كان في الإمارات أو خارجها!

كشف ناشط حقوقي إماراتي بارز عن أنّ رئيس دولة الإمارات المغيب خليفة بن زايد به، قد اشتدّ عليه المرض في الفترة الأخيرة.

وغرّد الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل في تغريدةٍ بحسابه في تويتر أنّ معلومة وردته تفيد بأن الشيخ خليفة بن زايد اشتد عليه المرض مؤخراً .

وأضاف في تغريدته: المطلوب من اعلامنا وحكومتنا طمأنة الشعب الإماراتي على صحة الشيخ وهل هو في الإمارات أم خارجها .

وقال الطويل إنّه “من غير المفهوم أن تبقى أخبار الشيخ خليفة بن زايد في عزلة تامة”، متنمياً الشفاء العاجل له .

وردني بأن الشيخ #خليفة حفظه الله ورعاه اشتد عليه المرض مؤخراً .. المطلوب من اعلامنا وحكومتنا طمأنة الشعب الإماراتي على صحة الشيخ وهل هو في #الإمارات أم خارجها .. ومن غير المفهوم أن تبقى أخباره في عزلة تامة .. نمتى الشفاء العاجل له .. — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) July 10, 2021

ولا يظهر خليفة بن زايد رئيس الإمارات المغيب والبالغ (72 عاما) علنا منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بجلطة في 24 يناير 2014، إلا مرات نادرة.

ومنذ ذلك الحين استمر خليفة بن زايد في إصدار المراسيم موكلا الأمور إلى أخيه غير الشقيق، محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي .

وتولى خليفة بن زايد الرئاسة في نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

وتتحدث تقارير عدة عن أن ولي عهد أبوظبي يخطط لتنصيب نفسه رئيساً للإمارات، وهو السيناريو الراجح لدى كثيرين.

ونقلت صحيفة “ذا دايلي تلجراف” البريطانية عن مصدر مقرب من العائلة الحاكمة في أبو ظبي رفض الكشف عن اسمه: “إن الشيخ محمد بن زايد يملك طموحا كبيرا بجعل الإمارات السبع تذوب في إطار إمارة أبو ظبي وينتهي شيء اسمه سبع إمارات وسبع أسر حاكمة، وذلك من خلال المشروع الذي أطلقه محمد بن زايد (البيت متوحد)”.

خليفة بن زايد .. حوّله أشقاؤه من شيخ وقور إلى مخبول بحقنة مشبوهة!

في السياق، طالب المحامي الدولي البارز محمود رفعت بفتح تحقيق دولي في ما فعله أشقاء رئيس دولة الإمارات المغيب خليفة بن زايد به.

وقال “رفعت” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنّ خليفة بـن زايد حولّه اخوته من شيخ وقور لمخبول مسلوب العقل بعدما حقنوه بعقار أصابه بتلف عقلي، رغم ان كل الفظائع تصدر باسمه وتوقيعه وهو مسلوب الإرادة.

وأضاف المحامي البارز: يجب فتح تحقيق في هذا الملف دولياً لحقّ انسان مستضعف الآن وأهله وكبوابة لوقف سفك الدم العربي.

الشيخ #خليفة_بن_زايد رئيس دولة #الإمارات حوله إخوته من شيخ وقور لمخبول مسلوب العقل بعدما حقنوه بعقار أصابه بتلف عقلي، رغم أن كل الفظائع تصدر باسمه وتوقيعه وهو مسلوب الإرادة.. يجب فتح هذا الملف دوليا لحق إنسان مستضعف الان وأهله وكبوابة لوقف سفك الدم العربي pic.twitter.com/oyaowU6rLz — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 3, 2021

ويعتبر محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات حالياً، وتأتمر الإمارات الأُخرى بأوامره.