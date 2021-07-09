الأهلي يواصل مشواره في الدوري المصري بفوز على المقاولون العرب (شاهد)

نجح فريق الأهلي حامل اللقب السابق في تحقيق الفوز على منافسه المقاولون العرب بهدفين نظيفين دون رد، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من دور ال 26 في الدوري المصري الممتاز.

أهداف الأهلي المصري في شباك المقاولون

وأحرز فريق الأهلي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال77 عن طريق اللاعب صلاح محسن بتسديدة قوية سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى المقاولون العرب.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل مع نهاية أحداث اللقاء في هجمة مرتدة سريعة للمهاجم محمد شريف التي تمكن في وضعها بقدمه على يمين حارس مرمى المقاولون العرب من داخل منطقة الجزاء.

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وشهد اللقاء الأداء الباهت لفريق الأهلي المصري خلال مجريات الشوط الأول، مع استعادة عافيته مع مجريات الشوط الثاني وممارسة الضغط على لاعبي المقاولون العرب، فيما اكتفى الفريق المنافس بالدفاع عن مرماه طيلة دقائق زمن المباراة.

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، بتشكيلة أمام نظيره الأهلي في منافسات الدوري المصري، حيث كان في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، جاء كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

لقطات من فوز فريقنا على المقاولون العرب بثنائية دون رد 📸🦅🔥💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/0PlPMysfZh — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 8, 2021

وفي مركز خط الوسط آتى كلاً من: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة المقاولون العرب

ودخل المدير الفني لفريق المقاولون العرب علاء عبد الغني 42 عامًا، بتشكيلة أمام منافسه الأهلي، حيث كان في حراسة مرمى الفريق محمود أبو السعود.

هداف فريقنا شريف المخيف يواصل هوايته ويسجل في مرمى المقاولون هدفه ال⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🦅🔥❤️ 🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/rMdNdzPmvW — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 8, 2021

وفي دفاع الفريق لعب كلاً من: باسم علي، محمد سمير، فادي نجاح، إبراهيم عادل، بينما آتى في خط الوسط كلاً من اللاعبين: محمد مجلي، لويس هينستروزا، إبراهيم صلاح.

وفي هجوم الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: عبد الله ياسين، محمد سالم، هيثم جويني.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ورفع فريق الأهلي رصيده من النقاط إلى 48 نقطة، في المركز الثاني من ترتيب منافسات الدوري المصري، بفارق كبير عن فريق الزمالك المتربع على صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة.

بيتسو موسيماني |🗣

💬“قمنا بتغيير طريقة اللعب، ونجحنا في تسجيل هدفين، هذه هي كرة القدم ولا بد أن نتقبلها”🦅

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/gcxuhtZKVW — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 8, 2021

وقد تجمد رصيد فريق المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة خلال منافسات الدوري المصري الجاري.

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