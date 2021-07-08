منصة رقمية في أمريكا تمولها السعودية وإيلي ناكوزي تولى المهمة بـ1.6 مليون دولار

أفادت تقارير إخبارية أمريكية بأن السعودية تسعى لإطلاق منصة رقمية اخبارية في أمريكا، لم يتم الإعلان عنها بعد، والتي سيكون لها استوديو خاص في واشنطن، وهدفها قيادة جهود ضغط جديدة تستهدف البيت الأبيض والكونغرس.

وبحسب تقرير لـ”سي إن بي سي” تنضوي الـ منصة الرقمية الجديدة التي يتم الإعداد لها، تحت راية شركة تابعة للمؤسسة السعودية للتطوير والاستثمار التكنولوجي، وتدعى”تقنية، وفقًا لإفصاحات جماعات الضغط الأجنبية المقدمة إلى وزارة العدل.

وكشفت مصادر في واشنطن، أن المؤسسة الجديدة ستعتمد على أسماء لامعة وتستقطبها، من قنوات منافسة، على غرار بعض الصحافيين ومقدمي البرامج في “فوكس نيوز”، و”الجزيرة”، و” إن بي سي” وغيرها من المنصات والجهات الإعلامية الدولية.

منصة رقمية سعودية

وسربت مواقع أمريكية تفاصيل عن المنصة السعودية الجديدة، التي استعانت بشركة فرعية لتقديم الخدمات الهندسية والتكنولوجية.

ويقع مقر الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني – “تقنية”، في العاصمة الرياض، وهي تقود جهود المملكة لتعزيز الابتكار في علوم الحياة والصحة، والأمن والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع “سي إن بي سي”، فإن الشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، الذي يزيد عن 400 مليار دولار.

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وهو صندوق الثروة السيادية الضخم في البلاد والذي يهدف إلى الاستثمار في المشاريع والمساعدة في تعزيز الاقتصاد السعودي.

والصحفيون والمقدمون المشاركون في المشروع، لديهم خبرة سابقة في (فوكس نيوز) و(الجزيرة) وكذلك محطة “إن بي سي”و Sirius XM Satellite Radio.

ويأتي إنشاء ما تسميه إحدى الوثائق “منصة المعلومات” في الوقت الذي بدأت فيه المملكة في تعيين فريق جديد من جماعات الضغط حيث يسعى السعوديون للوصول إلى إدارة الرئيس جو بايدن وفي الكونغرس الجديد.

كما تأتي هذه الخطوة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من وفاة الصحفي في واشنطن بوست والناقد للعائلة المالكة السعودية جمال خاشقجي. والذي أفاد تقرير استخباراتي أمريكي حديث أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض عليه أو قتله.

لكن بايدن اختار عدم معاقبة ولي العهد لدوره المزعوم في مقتل خاشقجي.

وقال في مقابلة سابقة مع “إي بي سي نيوز“:“لقد قمنا بمحاسبة جميع أعضاء هذه المنظمة – ولكن ليس ولي العهد ، لأننا لم نضطر أبدًا على حد علمي ، عندما يكون لدينا تحالف مع دولة ، وذهبنا لرؤية رئيس الدولة بالنيابة وعاقبنا ذلك الشخص ونبذه.”

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ويشار إلى أن الشركة الفرعية الداعمة للمبادرة هي تقنية ETS ، وهي شركة تركز على خدمات الهندسة والتكنولوجيا للمملكة العربية السعودية.

إيلي ناكوزي تولى المهمة مقابل 1.6 مليون دولار

ويُظهر أحد الإفصاحات عن جماعات الضغط أن شركة تُدعى Prime Time Media تساعد في قيادة هذا الجهد.

ويساعد الرئيس التنفيذي لشركة Prime Time Media ، إيلي ناكوزي ، في إنشاء مؤسسة الأخبار الرقمية الجديدة.

وتتقاضى شركته 1.6 مليون دولار على الأقل ، وفقًا للوثيقة ، للمساعدة في توجيه المشروع.

ويشار إلى أن إيلي ناكوزي، هو صحفي لبناني شهير والذي أجرى مقابلة مع جورج بوش الابن.

يصف نموذج الطلب المتضمن في الكشف عن جماعات الضغط العمل الذي قامت به Prime Time Media على أنه “محتوى إنجليزي لمنصة معلومات”.

ووفقًا للوثائق ، فقد تم بالفعل إنفاق أكثر من 75000 دولار على المعدات والمستقلين واستوديو في واشنطن العاصمة.

تم التوقيع على وثائق الضغط من قبل ناكوزي الشهر الماضي وأمر الشراء المتضمن في الكشف مؤرخ في سبتمبر 2020. طلب ​​الشراء يحمل شعار تقنية ETS.

تنص إحدى الوثائق المدرجة على قائمة Nakouzi على أن Prime Time Media “ستساعد العميل في إنتاج فيديو لمحتوى إخباري باللغة الإنجليزية. وبذلك ، لن يشارك المرخص له في بث مثل هذا المحتوى الإخباري.”

ناكوزي ، الذي ، بحسب الكشف ، يحمل الجنسية اللبنانية ولكنه يقيم في الولايات المتحدة، له تاريخ في العمل في الأوساط الإعلامية في الشرق الأوسط.

وأكد ناكوزي لـ CNBC في رسالة بالبريد الإلكتروني عدة جوانب من مشروع تقنية ، بما في ذلك أنه سيكون منصة جديدة على الإنترنت وأنه تم إنشاء استوديو.

كما امتنع ناكوزي عن التعليق أكثر على محتوى أخبار الموقع القادم وأحال جميع الأسئلة إلى “تقنية” التي لم ترد على طلب CNBC للتعليق.

وقال ناكوزي في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الثلاثاء: “تخطط تقنية لإطلاق منصة دولية على الإنترنت قبل نهاية هذا العام”.

وأضاف: “فيما يتعلق بالاستوديو ، قمنا ببناء غرفة خضراء افتراضية مجهزة بالكامل للاستخدام في المستقبل”، مشيرًا إلى أنه سيكون مقره في واشنطن.

وأوضح ناكوزي أن “برايم تايم ميديا ​​ليس لها الحق في التحدث نيابة عنهم. نحن شركة إنتاج فيديو ولا نقدم خدمات الضغط أو العلاقات العامة”.

وسيستضيف إريك هام وكريغ بوسويل ، وهما صحفيان مقيمان في الولايات المتحدة ، عروضاً عبر الإنترنت للشركة التي تمولها السعودية.

وتلقى هام وبوزويل حتى الآن 6000 دولار لكل منهما مقابل ما تم وصفه في تقارير الإفصاح ككتاب ومقدمين.

وذكرت سي إن بي سي، أن المنصة الجديدة ستكون أداة ضغط سعودي، ولوبي تستخدمه الرياض لتمرير سياساتها في واشنطن والتأثير على البيت الأبيض والكونغرس.

وقال ناكوزي في الرسالة الإلكترونية: “سيستضيف السيد إريك هام والسيد كريج بوسويل برامج على الإنترنت لا تزال قيد الإنتاج”. ولم يرد بوسويل وهام على طلبات التعليق من “سي إن بي سي” قبل النشر.

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