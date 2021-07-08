مرتضى منصور: تراجعت عن زيارة نادي الزمالك حرصًا على بلدي

أعلن رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، عن تراجعه عن زيارة مقر نادي الزمالك المصري المقرر اليوم الخميس في اللحظات الأخيرة.

مرتضى منصور وزيارة نادي الزمالك

وخرج المستشار مرتضى منصور في فيديو نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: ” تراجعت عن الذهاب لزيارة مقر الزمالك المصري لرغبتي في عدم التسبب في أي إزعاج للأمن، حيث تلقيت اتصالات كثيرة تفيد برغبة آلاف الأعضاء في استقبالي”.

وأردف مرتضى منصور، ” أخبرت وزير الرياضة أشرف صبحي، انني لن أذهب إلى النادي حرصًا على البلد، ومصر لديها معركة أهم وهي سد النهضة، ولا أريد التسبب في أي مشاكل جانبية ولا أحد يجرؤ على منعي من دخول نادي الزمالك المصري”.

وزير الرياضة وزيارة مرتضى منصور

وقد صرح وزير الرياضة المصري أشرف صبحي في وقت سابق، أن إعلان مرتضى منصور لزيارة مقر نادي الزمالك المصري.

اقرأ المزيد: موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

جاء في إطار استعادة بعض المتعلقات الخاصة به من مكتبه، والتنسيق مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الحالية حسن لبيب، وليس لإدارة النادي مجددًا كما ادعى”.

الملفات غامضة

وتوعد المستشار منصور في وقت سابق، بالكشف عن ملفات غامضة والذي كان سبب رحيله عن النادي، وكذلك الكشف عن المخالفات المالية وعن أسماء مرتكبي تلك الجرائم وبالمستندات والوثائق التي تثبت ذلك.

وزير الشباب والرياضة يعلق على إعلان مرتضى منصور تواجده في نادي الزمالك يوم الخميس المقبل pic.twitter.com/JLo7GhZ5ul — مصراوي (@masrawy) July 4, 2021

انتخابات نادي الزمالك

ومن المقرر أن تتم الدعوة لإجراء الانتخابات لتشكيل مجلس جديد لإدارة نادي الزمالك المصري مع نهاية شهر أغسطس/أب المقبل.

ويحق للمجلس السابق برئاسة مرتضى منصور أن يخوض الانتخابات القادمة، بعد قرار تجميد مجلسه من قبل وزير الشباب والرياضة المصرية بسبب مخالفات إدارية ومالية.

🗣️أشرف صبحي عبر إم بي سي مصر: 💬"عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك يوم الخميس؟ أنفي هذا الكلام. ما حدث أنه نسق مع حسين لبيب رئيس لجنة إدارة النادي لأخذ متعلقات له". pic.twitter.com/SXOv2vNY2c — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 4, 2021

يذكر أن محكمة مصرية قد أصدرت قرار بشأن الدعوى المرفوعة من رئيس الزمالك المصري السابق مرتضى منصور، برفع قرار تجميده ومزولته أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، بعد إقرار ذلك من قبل اللجنة الأولمبية وزير الرياضة المصري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك