مرتضى منصور وتأجيل الزيارة لنادي الزمالك
مرتضى منصور وتأجيل الزيارة لنادي الزمالك
Videoرياضة

مرتضى منصور: تراجعت عن زيارة نادي الزمالك حرصًا على بلدي

كتب وطن
0

أعلن رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، عن تراجعه عن زيارة مقر نادي الزمالك المصري المقرر اليوم الخميس في اللحظات الأخيرة.

مرتضى منصور وزيارة نادي الزمالك

وخرج المستشار مرتضى منصور في فيديو نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: ” تراجعت عن الذهاب لزيارة مقر الزمالك المصري لرغبتي في عدم التسبب في أي إزعاج للأمن، حيث تلقيت اتصالات كثيرة تفيد برغبة آلاف الأعضاء في استقبالي”.

وأردف مرتضى منصور، ” أخبرت وزير الرياضة أشرف صبحي، انني لن أذهب إلى النادي حرصًا على البلد، ومصر لديها معركة أهم وهي سد النهضة، ولا أريد التسبب في أي مشاكل جانبية ولا أحد يجرؤ على منعي من دخول نادي الزمالك المصري”.

وزير الرياضة وزيارة مرتضى منصور

وقد صرح وزير الرياضة المصري أشرف صبحي في وقت سابق، أن إعلان مرتضى منصور لزيارة مقر نادي الزمالك المصري.

اقرأ المزيد: موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

جاء في إطار استعادة بعض المتعلقات الخاصة به من مكتبه، والتنسيق مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الحالية حسن لبيب، وليس لإدارة النادي مجددًا كما ادعى”.

الملفات غامضة

وتوعد المستشار منصور في وقت سابق، بالكشف عن ملفات غامضة والذي كان سبب رحيله عن النادي، وكذلك الكشف عن المخالفات المالية وعن أسماء مرتكبي تلك الجرائم وبالمستندات والوثائق التي تثبت ذلك.

انتخابات نادي الزمالك

ومن المقرر أن تتم الدعوة لإجراء الانتخابات لتشكيل مجلس جديد لإدارة نادي الزمالك المصري مع نهاية شهر أغسطس/أب المقبل.

ويحق للمجلس السابق برئاسة مرتضى منصور أن يخوض الانتخابات القادمة، بعد قرار تجميد مجلسه من قبل وزير الشباب والرياضة المصرية بسبب مخالفات إدارية ومالية.

يذكر أن محكمة مصرية قد أصدرت قرار بشأن الدعوى المرفوعة من رئيس الزمالك المصري السابق مرتضى منصور، برفع قرار تجميده ومزولته أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، بعد إقرار ذلك من قبل اللجنة الأولمبية وزير الرياضة المصري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

اليويفا يفتح تحقيق في مباراة إنجلترا والدنمارك في بطولة اليورو والسبب ؟!

رياضة

أسطورة الدنمارك “شمايكل” يعلق على ركلة جزاء إنجلترا والفضيحة التحكيمية

رياضة

“ديب دايف دبي” أعمق حوض للغوض في العالم (شاهد)

رياضة

رسميًا: راموس يتنقل إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد رحيله عن ريال مدريد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More