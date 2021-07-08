ماذا تعرف عن ميناء جبل علي.. انفجار دبي أشعل مواقع التواصل ومغردون دبي بخير

تصدرت عدة هاشتاجات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انفجار دبي الذي قالت السلطات هناك انه ناتج عن انفجار حاوية في احدى السفن الراسية على رصيف 14 في ميناء جبل علي.

وتفاعل ناشطون مع هاشتاج انفجار دبي الذي تصدر الترند العالمي في دقائق قليلة، فيما أطلق ناشطون إماراتيون هاشتاج دبي بحير وجبل علي.

انفجار دبي

وعلق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على هاشتاج انفجار دبي قائلاً :” الحمدلله .. حادث عرضي..لا أضرار بشرية ولا جرحى ولا مصابين.. حمى الله أهلنا في الإمارات من كل سوء “.

#انفجار_دبي

الحمدلله .. حادث عرضي..لا أضرار بشرية ولا جرحى ولا مصابين.. حمى الله أهلنا في الإمارات من كل سوء — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) July 8, 2021

فيما قالت أمل مغردة ” سلامات يادار الحي ربي يحفظ الأمارات وشعبها وقيادتها من كل شر ومكروه استودعناكم الله يااهلنا وحبايبنا”.

#انفجار_دبي سلامات يادار الحي

ربي يحفظ الأمارات وشعبها وقيادتها

من كل شر ومكروه استودعناكم الله يااهلنا وحبايبنا. pic.twitter.com/mDljaSf81m — Amal🕊 (@mimaaa44) July 7, 2021

وكشف القائد العام لشرطة دبي، عبد الله خليفة المري، تفاصيل الانفجار الذي شهده ميناء جبل علي، مساء أمس الأربعاء، مؤكدًا عدم حدوث إصابات ناجمة عن الحادث.

وقال القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات تليفزيونية، إن “الباخرة على رصيف 14 التي تعرضت للحادث كانت حمولتها 130 حاوية، بعض الحاويات تحمل موادًا قابلة للاشتعال”.

واستدرك عبد الله المرئ: “لكنها خالية من أي مواد مشعة أو أي متفجرات”، مشيراً إلى أن خبراء أمنيون أكدوا أن المواد التي تحملها السفينة كانت قابلة للاشتعال.

دبي بخير

وفي وسم “دبي بخير”، أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن وقوفهم إلى مساندتهم إمارة دبي عقب الانفجار الضخم.

الأزمات والشدايد تصنع البطل وتجعله في فارق خارق 🇦🇪💪🏻، أما الرخى ف الكل فيه ف البوكس رقم ١ 🥇#جبل_علي #دبي_بخير #الامارات — Marwan Alghoul Alsalami (@Eng_alghoul) July 8, 2021

هؤلاء رجال الامارات المخلصين

شكراً من القلب يأهل النخوه والمروه

وطن لاتحميه لاتستحق

العيش فيه.#جبل_علي #دبي_بخير pic.twitter.com/zHr9aDAITu — احمد التميميahmed altamimi🇦🇪 (@ahmedaltmamimi) July 8, 2021

الفريق #عبدالله_المري القائد العام لـ #شرطة_دبي: الحريق حدث بسفينة على الرصيف 14 فيها مواد قابلة للإشتعال، ونؤكد الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات.#جبل_علي #دبي_بخير @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/IUUMJnVD83 — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) July 7, 2021

إنها دبى يا سادة. تلفت الأنظار وتشد الانتباه حتى فى الشدائد #دبي_بخير — حبيب الملا (@DrHabibAlMulla) July 8, 2021

في حين نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن اللواء راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، قوله إنه تمت “السيطرة الكاملة على حادث حريق جبل علي وجارية عملية التبريد”.

يأتي هذا فيما قال مسؤول في حكومة دبي، لشبكة CNN، إن السلطات ستجري تحقيقا لمعرفة السبب وراء حادث انفجار إحدى الحاويات كانت على متن سفينة من جزر القمر وصلت إلى ميناء جبل علي.

وأضاف المسؤول: “سيُجرى تحقيق لمعرفة السبب وراء (حادث الحاوية)”. وأفاد المسؤول أنه تم إخلاء طاقم السفينة التي شهدت الحادث، لافتا أن إحدى الحاويات كانت تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تفاعل رودا مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم “جبل علي”، مشيدين بقدرة الدفاع المدني الإماراتي على إطفاء الحريق.

رغم أن السفينة التي انفجرت في #جبل_علي تحمل (شكليا) علَم جزر القمر، فهي تدار من شركة في دبي، طبقا للغارديان. وهذا يعني أن السفينة قد تكون استُهدفتْ عمدا ضمن حرب السفن التي بدأت بين #إيران و #إسرائيل بسواحل الإمارات منذ عامين. فهل بدأت الإمارات تدفع ثمن تحالف قادتها مع الصهاينة؟! pic.twitter.com/4PCwYHryMA — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) July 8, 2021

شرطة دبي : السفينه التي وقع فيها الانفجار

بميناء #جبل_علي تحتوي مواد قابلة للاشتعال!

تخيل مواد قابلة للانفجار في ميناء مدني !

وش خليتوا لحسن زميره من غير تفشي ثلاث سلالات متحوره ثم يأتيك بوق مرتزق ويقولك : الامارات آمن مدينه في العالم

اذا كان هذا امان فما هو الخوف إذاً ! https://t.co/V7wtuk9kQm pic.twitter.com/diuOKrLOhq — 🄼🄸🅂🄷🄰🄻 (@alhmaaad40) July 8, 2021

الحمدلله ع السلامة يا دار الحي، وسلامة اهلنا فيك، الف لا باس وطبتي وغدى الشر..💕 #جبل_علي pic.twitter.com/iTubdbpZST — Radhy alsaadi ✨ (@r_a_9_X2) July 8, 2021

🚨 40 دقيقة فقط في اطفاء حريق سفينة الحاويات في ميناء #جبل_علي في #دبي بلا اصابات فجر اليوم بتواجد جميع مسؤولين دبي واعلامها وابطالها #شكرا_ابطال_الدفاع_المدني #حريق_جبل_علي #حريق_دبي pic.twitter.com/QcFpSK2fyp — Mohamed Taqi (@MohdTaqi11) July 8, 2021

اين يقع جبل علي؟

وجبل علي منطقة تبعد 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة مدينة أبو ظبي. وقد خصصت هذه المنطقة لبناء أحد أكبر الموانئ العالمية ميناء جبل علي.

وفيها أحد أكبر مصانع الألومنيوم في الشرق الأوسط يعرف بإسم دوبال وفيها منطقة صناعية حرة ومحطة للحقن والاستقبال الفضائي تابعة لشركة اتصالات الإماراتية.

وفيها فندق بدرجة الخمس نجوم يحمل اسم فندق جبل علي.

وقد توسعت هذه المنطقة للتواصل مع مدينة دبي وبدأت تشمل مناطق سكنية هامة مثل المرابع الخضراء ومركز تجاري ضخم أطلق عليه اسم ابن بطوطة وتقرر إنشاء مطار كبير فيها أطلق عليه مطار آل مكتوم الدولي.

ميناء جبل علي

وفيما يتعلق بالميناء، فإنه من ضمن عشر أكبر موانئ في العالم، ويرتبط ميناء جبل علي بأكثر من 180 خط للشحن البحري، ومرتبط بـ 140 ميناء حول العالم.

محطات الحاويات في ميناء جبل علي بها 23 رصيفاً و78 رافعة لتلبية احتياجات أكبر سفن الحاويات في العالم، حيث تستطيع المنشأة استقبال جميع السفن من أي حجم موجودة في الخدمة حالياً أو قيد الطلب.

يعتبر ميناء جبل علي أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، والمنشأة الرائدة في محفظة موانئ دبي العالمية التي تضمّ أكثر من 65 ميناء ومحطة بحرية تتوزع على قارات العالم الستة.

كما يعتبر ميناء جبل علي ميناء محورياً لأكثر من 90 خدمة ملاحية أسبوعية، وتم تصنيفه كتاسع أكبر ميناء للحاويات في العالم.

اختير ميناء جبل علي بالتصويت كأفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط على مدى عشرين عاماً متتالية، ويضم “ميناء جبل علي” أكبر حوض من صنع الإنسان في العالم.

تضم المنطقة الحرة بمنطقة جبل علي أكثر من 5 آلاف شركة عالمية، وتتميز المنطقة الصناعية بـ” جبل علي ” بانعدام القيود على العملة والضرائب على الشركات وضريبة الدخل الشخصي والحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

انفجار جبل علي

وأظهرت لقطات من مكان انفجار احدى الحاويات عن متن سفينة شحن في ميناء جبل علي بدبي، مشاهد دمار هائلة. حسبما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب الاعلامي، مساء الأربعاء، إن حريقا اندلع نتيجة انفجار في إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأفاد المكتب في تغريدة على حسابه بتويتر بأن: “فرق الدفاع المدني تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي”.

وأضاف أن “الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي”

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم نقلا عن شهود عيان إن سماع دوي انفجار في دبي والسبب غير معلوم.

انفجار دبي

وأظهرت الفيديوهات فرق الدفاع المدني وهي تحاول اخماد النيران التي اندلعت في المكان عقب الانفجار الضخم الذي شعر به سكان الامارة. وفق ما ذكرت وسائل اعلام مختلفة

وفي فيديو اخر جرى تداوله، أظهرت اللقطات حجم الدمار الهائل والنيران في كل مكان في أرضيه ميناء جبل علي.

وأعلن المكتب الإعلامي السيطرة على الحريق الذي اندلع جراء الانفجار.

من جهتها ذكرت منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن التحقيقات جارية الآن لمعرفة سبب الانفجار، مشيرةً إلى احتواء إحدى الحاويات بعض المواد القابلة للاشتعال.

وتردّد صدى الانفجار التي لم تعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء الامارة، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.

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