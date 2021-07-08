سيرخيو راموس والتغريده الأولى بعد الانضمام إلى باريس سان جيرمان
سيرخيو راموس والتغريده الأولى بعد الانضمام إلى باريس سان جيرمان
Imageرياضة

راموس يغرد عقب إعلان انضمامه إلى باريس سان جيرمان

كتب fares Abo Shiha
0

كتب اللاعب الإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد السابق، بعد إعلان الانضمام إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان اليوم الخميس، بأن النادي الباريسي أفضل نادٍ لمواصلة مشوار الحلم والانتصارات.

راموس وباريس سان جيرمان

وقال المدافع الإسباني سيرخيو راموس في تغريده له عبر حسابه الشخصي على “تويتر” هي الأولى عقب الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، في عقد يمتد لمدة عامين حتى 2023.

قائلاً: ” أفضل مكان للاستمرار في الحلم، أفضل نادٍ لموصلة الانتصارات، وسنقاتل لكل ما نملك من أجل الفوز بكل شيء”.

قيمة صفقة راموس

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، بأن اللاعب الإسباني سيرخيو راموس سيحصل مع باريس سان جيرمان، على راتب سنوي يقدر قيمته بنحو 15 مليون يورو.

ناصر الخليفي

وصرح رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي بشأن التعاقد مع المدافع الإسباني راموس، قائلاً: ” لاعب متكامل وهو أحد أفضل المدافعين في التاريخ، نحو فخورين بتواجده”.

وأضاف الخليفي، ” راموس معنا في الفريق فخبرته وطموحاته، سيمثلان الإضافة للفريق الباريسي”.

وتعد الصفقة الرابعة لإدارة باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، واللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

راموس والرحيل عن ريال مدريد

وقد رحل الإسباني سيرخيو راموس عن صفوف فريق ريال مدريد مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، عقب تعثر المفاوضات بين إدارة الفريق الملكي واللاعب، وتمسك الأخير بشرط التجديد لموسمين ورفضه خفض راتبه بنسبة 10%، وهو ما رفضته إدارة ريال مدريد.

وقد انضم الميركادو سيرخيو راموس 35 عامًا لصفوف فريق ريال مدريد في عام 2006م قادمًا من صفوف فريق إشبيلية، حيث خاص مع الفريق الملكي 671 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق الإسباني.

اقرأ المزيد: رسميًا: راموس يتنقل إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد رحيله عن ريال مدريد

الألقاب والبطولات

ونجح راموس في تسجيل 101 هدفًا خلال مسيرته التي عاشها لنحو 16 عامًا، وتوج القناص الإسباني ب22 لقبًا خلال مسيرته، بواقع 5 ألقاب في الدوري الممتاز.

وكذلك 4 في دوري أبطال أوروبا، وكذلك لقبين في كأس إسبانيا و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس الدوري الأوروبي و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

بينما خاض في أخر موسم مع ريال مدريد 21 مباراة في مختلف المسابقات فقط، وهى أدنى مشاركة للاعب خللا 15 موسمًا قضاها في ريال مدريد الإسباني بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال الموسم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

مرتضى منصور: تراجعت عن زيارة نادي الزمالك حرصًا على بلدي

رياضة

اليويفا يفتح تحقيق في مباراة إنجلترا والدنمارك في بطولة اليورو والسبب ؟!

رياضة

أسطورة الدنمارك “شمايكل” يعلق على ركلة جزاء إنجلترا والفضيحة التحكيمية

رياضة

“ديب دايف دبي” أعمق حوض للغوض في العالم (شاهد)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More