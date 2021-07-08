راموس يغرد عقب إعلان انضمامه إلى باريس سان جيرمان

كتب اللاعب الإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد السابق، بعد إعلان الانضمام إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان اليوم الخميس، بأن النادي الباريسي أفضل نادٍ لمواصلة مشوار الحلم والانتصارات.

راموس وباريس سان جيرمان

وقال المدافع الإسباني سيرخيو راموس في تغريده له عبر حسابه الشخصي على “تويتر” هي الأولى عقب الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، في عقد يمتد لمدة عامين حتى 2023.

El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo. Allez @PSG_espanol!#IciCestParis #WeAreParis pic.twitter.com/8ZcPCBuyMs — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 8, 2021

قائلاً: ” أفضل مكان للاستمرار في الحلم، أفضل نادٍ لموصلة الانتصارات، وسنقاتل لكل ما نملك من أجل الفوز بكل شيء”.

قيمة صفقة راموس

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، بأن اللاعب الإسباني سيرخيو راموس سيحصل مع باريس سان جيرمان، على راتب سنوي يقدر قيمته بنحو 15 مليون يورو.

القائد راموس مع عائلته أثناء تقديمه في باريس سان جيرمان. 😍 pic.twitter.com/ZrWETQmUxb — جول العربي – Goal (@GoalAR) July 8, 2021

ناصر الخليفي

وصرح رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي بشأن التعاقد مع المدافع الإسباني راموس، قائلاً: ” لاعب متكامل وهو أحد أفضل المدافعين في التاريخ، نحو فخورين بتواجده”.

ناصر الخليفي [رئيس باريس سان جرمان] :

راموس لاعب متكامل وهو أحد أفضل المدافعين في التاريخ، نحن فخورون بتواجد راموس معنا في الفريق فخبرته وطموحاته سيمثلان الإضافة للفريق الباريسي pic.twitter.com/zwpePKHk57 — E P L W O R L D (@EPLworld) July 8, 2021

وأضاف الخليفي، ” راموس معنا في الفريق فخبرته وطموحاته، سيمثلان الإضافة للفريق الباريسي”.

وتعد الصفقة الرابعة لإدارة باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، واللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

راموس والرحيل عن ريال مدريد

وقد رحل الإسباني سيرخيو راموس عن صفوف فريق ريال مدريد مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، عقب تعثر المفاوضات بين إدارة الفريق الملكي واللاعب، وتمسك الأخير بشرط التجديد لموسمين ورفضه خفض راتبه بنسبة 10%، وهو ما رفضته إدارة ريال مدريد.

وقد انضم الميركادو سيرخيو راموس 35 عامًا لصفوف فريق ريال مدريد في عام 2006م قادمًا من صفوف فريق إشبيلية، حيث خاص مع الفريق الملكي 671 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق الإسباني.

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الألقاب والبطولات

ونجح راموس في تسجيل 101 هدفًا خلال مسيرته التي عاشها لنحو 16 عامًا، وتوج القناص الإسباني ب22 لقبًا خلال مسيرته، بواقع 5 ألقاب في الدوري الممتاز.

ما رأيكم في لاعبنا الجديد؟ 😎❤️💙 pic.twitter.com/RnS3b3LTIo — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 8, 2021

وكذلك 4 في دوري أبطال أوروبا، وكذلك لقبين في كأس إسبانيا و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس الدوري الأوروبي و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

بينما خاض في أخر موسم مع ريال مدريد 21 مباراة في مختلف المسابقات فقط، وهى أدنى مشاركة للاعب خللا 15 موسمًا قضاها في ريال مدريد الإسباني بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال الموسم.

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