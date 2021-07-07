إيطاليا تتأهل إلى نهائي اليورو بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح (شاهد)

نجح منتخب إيطاليا في التأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” على حساب منتخب إسبانيا بركلات الترجيح، بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين بعد التعادل الإيجابي في الوقتي الأصلي والإضافي بهدف لكليهما.

هدف منتخب إيطاليا

وسجل هدف منتخب إيطاليا في الدقيقة ال 60 عن طريق لاعب الجناح الأيمن فيديريكو كييزا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سجلها اللاعب على يسار حارس منتخب إسبانيا.

هدف إسبانيا وتقليص الفارق

وعاد منتخب إسبانيا إلى أجواء المنافسة لينجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة ال 80 عن طريق المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل بين المنتخبين.

ركلات الترجيح

وتفوق منتخب إيطاليا على نظيره منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، في مباراة دور النصف النهائي من بطولة اليورو، ليتأهل إلى نهائي المسابقة حيث سيلتقي الفائز من مباراة إنجلترا والدنمارك.

نهاية المباراة 📢

إسبانيا 1-1 إيطاليا ⚽

(4-2) ✅#كأس_أمم_أوروبا 🏆

منتخب إيطاليا يحسم التأهل لنهائي اليورو بركلات الترجيح 👏 pic.twitter.com/eFQqHDBwqO — AS Arabia (@as_arabia) July 6, 2021

وقد أهدر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هدف تقليص الفارق في ركلات الترجيح أمام منافسه منتخب إيطاليا، والتي تصدى لها حارس المنتخب الإيطالي ببراعة، لينتهي آمال وطموح منتخب إسبانيا في التأهل إلى نهائي اليورو.

تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إسبانيا، حيث كان في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

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وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط جاء كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ولعب المدرب الإسباني لويس إنريكي 51 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إيطاليا، حيث كان في حراسة المرمى أوناي سيمون.

بينما جاء في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، فيما كان في مركز الوسط كلاً من: فابيان رويز، رودري، تياجو ألكانتارا، بوسكيتس.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، فيران توريس.

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