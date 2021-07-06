قناة العربية تحذف مطالبة خالد مشعل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين بالسعودية

أقدمت قناة “العربية” السعودية والتي تبث من إمارة دبي، على حذف مطالبة رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل للمملكة العربية السعودية بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لديها.

واجتزأت العربية في المقابلة الكاملة التي نشرتها على صفحتها على “يوتيوب”، وفق ما رصدت “وطن”، كلام خالد مشعل، وحذفت المطالبة بالإفراج عن الفلسطينيين.

خالد مشعل ومقابلة قناة العربية

وكان بارزا تصريح مشعل على قناة العربية التي يظهر فيها لأول مرة منذ سنوات: “لن نقطع علاقتنا بأي دولة في المنطقة”.

وأضاف مشعل: “نرحب بعلاقة مع السعودية ومع أي دولة أخرى على قاعدة استقلال قرارنا الفلسطيني”.

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وطالب مشعل، المملكة في الوقت ذاته بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وفتح أبواب العلاقة مع حماس.

ودعا مشعل في معرض تصريحاته الرياض إلى علاقة جيدة مع حماس، مؤكدا أن الحركة ترحب بأي دور عربي داعم للقضية الفلسطينية، مشيدا بـ”الدور التاريخي للمملكة السعودية المساند للفلسطينيين”.

ورفض التدخل في شؤون وعلاقات أي دولة عربية، من بينها السعودية، مؤكدا أن من حق أي دولة اتخاذ موقف من أي دولة أخرى، وليس للحركة أن تتدخل في شؤون الدول، وما يعنيها هو القضية الفلسطينية وخدمتها.

وأشاد باتفاق مكة، الذي أكد أنه كان تاريخيا، مشدداً على أن حركة حماس لم تفشله، بل التزمت به، مجددا الدعوة إلى علاقات جيدة مع الحركة.

انتقاد للقاء

وسابقاً، أثار ظهور خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، على شاشة قناة “العربية” السعودية، جدلاً واسعاً، خاصة في ظل دور القناة للترويج للتطبيع مع إسرائيل وهجومها المتواصل على المقاومة الفلسطينية.

وعبر نشطاء بارزون عن استغرابهم من دعوة خالد مشعل المملكة العربية السعودية لتحسين العلاقات مع الحركة وفتح أبواب جديدة للتعامل، خاصة في ظل رفض الرياض حركة حماس ووصفتها بالإرهابية.

أول المعترضين، كان المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز، والذي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: ” ايش صاير ياجماعة خالد مشعل على قناة العربية ويدعو لترميم العلاقات مع السعودية اخاف انام واصحى القى المغامسي يبكي على مرسي”.

ايش صاير ياجماعة خالد مشعل على قناة العربية ويدعو لترميم العلاقات مع السعودية اخاف انام واصحى القى المغامسي يبكي على مرسي pic.twitter.com/i1brwb9Q9e — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) July 4, 2021

الإعلامي المصري عبد الله الشريف علق قائلاً: “الكلام ده انهاردة، خالد مشعل رئيس حركة حماس على قناة العربية من الدوحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بصوت الشاب أشرف”.

الكلام ده انهاردة، خالد مشعل رئيس حركة حماس على قناة العربية من الدوحة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بصوت الشاب أشرف pic.twitter.com/BXn1oAY6Rv — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) July 4, 2021

أما السياسي الكويتي ناصر الدويلة، فقال: “استضافت امس قناة العربية المجاهد الفلسطيني الكبير الاخ خالد مشعل وهي اول مرة يظهر فيها ابو الوليد في لقاء خاص مع قناة العربية منذ سنين”.

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وأضاف: “إن شاء الله يكون في هذه الخطوة مؤشر على عودة الدفئ للعلاقات السعودية مع حماس لما فيها من خير كثير للامه و للاقصى و مناهضة التطبيع”.

استضافت امس قناة العربية المجاهد الفلسطيني الكبير الاخ خالد مشعل و هي اول مرة يظهر فيها ابو الوليد في لقاء خاص مع قناة العربية منذ سنين و ان شاء الله يكون في هذه الخطوة مؤشر على عودة الدفئ للعلاقات السعودية مع حماس لما فيها من خير كثير للامه و للاقصى و مناهضة التطبيع — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 5, 2021

الصحفي أحمد البقري، علق قائلاً: “لأول مرة منذ زمن رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل في مقابلة خاصة مع قناة العربية السعودية!، خطوة في الاتجاه الصحيح، واعتقد ستغضب صهاينة أبو ظبي”.

لأول مرة منذ زمن.. رئيس حركة #حماس في الخارج أ. خالد مشعل في مقابلة خاصة مع قناة العربية السعودية!

خطوة في الاتجاه الصحيح، واعتقد ستغضب صهاينة #أبوظبي pic.twitter.com/dOHvtKJjV4 — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) July 4, 2021

الكاتب اليمني عباس الضالعي قال: “استضافة قناة العربية السعودية للقيادي بحركة حماس خالد مشعل لأول مرة على شاشتها هو رسالة سعودية مباشرة للإمارات”.

وأضاف: “المرحلة القادمة ستشهد رسائل مبطنة بين الجانبين ستنتهي بحدث كبير”.

استضافة قناة #العربية السعودية للقيادي بحركة حماس #خالد_مشعل لاول مرة على شاشتها هو رسالة سعودية مباشرة ل #الامارات ..

المرحلة القادمة ستشهد رسائل مبطنة بين الجانبين ستنتهي بحدث كبير pic.twitter.com/Dz1d0XRiZp — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 4, 2021

لقاء خالد مشعل

وفي هذا السياق، قال خالد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج: “مشروعنا ليس مشروع حروب، بل مقاومة وتحرير، وطننا العظيم وقدسنا قلب الأمة العربية والإسلامية”، مؤكدا أن المقاومة بغزة حققت انتصاراً يرفع رأس الأمتين العربية والإسلامية، وأن دعمها واجب الأمة.

وأكد مشعل في لقاء عبر قناة (العربية)، أن إسرائيل خطر على الأمة، ومخطئ من يعتقد أنه يمكن أن تكون جزءاً من الحل للأزمات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحرب الأخيرة، أثبتت أنها العدو الحقيقي للأمة.

وحول علاقات حماس السياسية، قال مشعل: “نحن كنا وما زلنا ننتمي لجماعة الإخوان المسلمين فكرياً، ولكننا حركة فلسطينية إسلامية مستقلة، قضيتها مقاومة الاحتلال، وقرارها عند قيادتها، ولا تخضع لهذا التنظيم أو تلك الدولة، وقرارنا نأخذه انطلاقاً من مصلحة شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف: “حماس لا تحصر انتماءها إلى محور بعينه في المنطقة والإقليم، وإنما ننفتح على جميع الدول، فنحن حركة مقاومة نضالية نحتاج إلى دعم الجميع”.

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