فيديو (عربة الخضار) يطيح بمسؤول أردني بعد حملة ضغط من النشطاء

تسبب مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في الأردن لتدمير عربة الخضار “غير مرخصة”، بواسطة جرافة تتبع أمانة عمان الكبرى بأحد الأسواق، في الإطاحة بمسؤول أردني بعد حملة ضغط من نشطاء على مواقع التواصل.

ومنذ الأمس يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تدمير العربة، منددين بهذا التصرف الذي اعتبروه غير حضاري و”قطعا للأرزاق”، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ضبط مواطن يعمل على عربة خضار "غير مرخصه" في السوق المركزي وتم تشكيل الفريق التالي من :سائق جرافه، جرافة، مراقب، مشرف، مصور و #الباقي_تفاصيل و #تستمر_المسيرة #الأردن pic.twitter.com/WRpUJNHtW4 — Hilda Shafiq Ajeilat (@HILDAAJELAT1) July 5, 2021

كما ظهر أيضا عمال في الامانة، وهم يتهكمون على العربة وصاحبها، حيث قال أحدهم لسائق الجرافة “وجهها على القبلة”، في تشبيه منه أن عملية التخلص من العربة هي قتل ونحر، حيث وصف الأردنيون ذلك التصرف بغير الأخلاقي.

عربة الخضار وجرافة الأمانة

وجراء حملة التنديد على مواقع التواصل اضطرت أمانة عمان الكبرى، لإقالة مدير سوق الخضار المركزي من منصبه، حيث وقعت الحادثة.

واتخذ هذا القرار رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، وفق وسائل إعلام.

إلى ذلك قرر الشواربة أيضا تكليف المدير التنفيذي للأسواق بإدارة السوق، بالإضافة إلى فتح تحقيق في الحادث.

ووصفت تقارير محلية إتلاف العربة عبر إحدى الجرافات العملاقة بأنه عمل “غير حضاري وغير لائق”.

هذا ونشط وسم “#جرافة_الأمانة” على منصات التواصل في الأردن، بعد إتلاف أمانة عمان عربة بيع الخضار غير المرخصة.

#جرافة_الأمانة.. وسم ينتشر على منصات التواصل بعد إتلاف أمانة عمان عربة بيع خضار غير مرخصة باستعمال جرافة

#آت_جو #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/ML54Va65tf — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 6, 2021

ولاقى الوسم تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين نددوا بتصرف الأمانة تجاه شخص بسيط يسعى على رزقه.

وقال الأردنيون عبر الوسم إن التصرف الذي قامت به إدارة السوق المركزي في أمانة عمان يعتبر تعدياً على أرزاق العباد، ومارست فيه إدارة السوق كل أعمال الظلم والقهر بحق فئة مستضعفة بين الأردنيين، بالكاد تقوم على تحصيل قوت يومها.

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وكان من المفترض على الامانة أن تقوم باستيعاب تلك الفئة بدلاً من ممارسة أنواع “القهر” بحق هؤلاء، الذين بالنهاية هم مواطنون أردنيون، بحسب وصف النشطاء.

هذا وشدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، من جانبه على ضرورة التعامل وبشكل حاسم مع المخالفات تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون على الجميع ووفق الأطر القانونية للتعامل معها.

وشدد بهذا الصدد على أن بعض الظواهر في إزالة المخالفات غير مقبولة ويجب حلها في إطار القانون ومنظومة قيمنا وموروثنا الأردني الأصيل.

كما طالب أمين عمان الاعتذار من صاحب العمل وإرجاعه إلى عمله لأن المئات يعملون بهذا العمل الشريف وأن أي اعتداء عليهم يعتبر تعدٍّ على أرزاق الناس وعائلاتهم.

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