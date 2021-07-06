فتاة مُحجبة تورط تامر حسني بسبب ما فعله معها لحظة انهيارها!

عاد الفنان المصري تامر حسني لإثارة الجدل بتصرفاته مع معجباته، وذلك حين قام بتقبيل إحداهن على الرغم من أنها محجبة.

اقترب منها وقبل رأسها!

وكانت البداية حين شارك تامر حسني فيديو يوثق ردود الفعل حول فيلمه الجديد (مش أنا)، ظهر خلاله وهو يلتقى بمعجبيه.

وفي نهاية المقطع يلتقى تامر حسني بإحدى معجباته التي انهارت من البكاء فور رؤيته تعبيراً عن سعادتها، فما كان منه إلا أن اقترب منها وقام بتقبيل رأسها.

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وعلق تامر على المقطع قائلاً: (كان يوم مُفاجئ وحلو مع أحلى الناس ولتلبية طلباتكم إن شاء الله هعمل زيارات لسينمات كتير الأيام الجايه يعني توقع في أي لحظه هتلاقيني قاعد جمبك في السينما يامعلم ومش في القاهره بس).

تمثيلية جديدة

لكن تامر لم يسلم من الانتقادات لأن الشابة محجبة، كما اتهمه آخرون بالتمثيل ليُظهر لجمهوره أنه محبوب.

وجاء في التعليقات: (حضن وبوس وحجاب وقلة حيا، حمد الله والشكر بس).

وكتب آخر: (مافي ابداع نفس المسرحية كل مرة يسوي فيلم او اغنيه لازم تجي معجبه تبكي.. ياخي جدد مو كل مره نفس الكذبه.. حشى بصل مو فنان كل من شافه بكى ).

واتهم آخر الفتاة بوضع الحجاب كمنظر فقط: (شو وضع المصريات حجابهم منظر ).

وسخر آخر: (هذه واهي محجبة. لو مو محجبة بتحضنه).

ملكة جمال المحجبات: حرارتي ارتفعت!

وسبق أن أثارت ملكة جمال المحجبات السابقة، المصرية آية مكرم، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رد فعلها لحظة مشاهدتها للفنان المصري تامر حسني.

وتظهر آية مكرم بالفيديو المتداول، وهي في قاعة مغلقة وأثناء سيرها تتفاجأ بتامر حسني أمامها. ما جعلها ترتجف وتفقد السيطرة وتتلفظ بكلمات جريئة.

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ويحاول الفنان المصري تامر حسني تهدئتها، فتطلب آية مكرم الجلوس على الكرسي، وتطلب عصير ليمون لتهدئتها، وتقول: (حرارتي ارتفعت، كنت أنتظر هذه اللحظة منذ زمن).

ثم تقوم آية بتصوير تامر حسني، وتعلق: (سأبات هنا الليلة، لا أريد أن أغادر، وهو قمر ووسيم جداً على الطبيعة أكثر من الصور).

اتفاق مسبق وفيلم!

وانتقد ناشطون تصرف آية مكرم، ورأوا أنها بالغت جداً برد فعلها، بينما اتهمها آخرون بأنها تمثل فقط، وأن ما حدث كان باتفاق مسبق بينها وبين تامر حسني.

معجبة ترتجف من الصدمة فور رؤيتها لتامر حسني وجهًا لوجه! pic.twitter.com/hOaEyWCM6k — Screen Mix (@ScreenMix) March 15, 2021

وصلة غزل جديدة

ونشرت آية مكرم الفيديو بنفسها عبر (انستجرام) وعلقت: (لما الكراش يعدي فجأة).

وأعاد تامر حسني نشر الفيديو عبر خاصية (الستوري) على حسابه عبر (انستجرام) أيضاً. مرفقاً اياه بتعليق: (نورتي الحفلة يا آية يا قمر وسلميلي على كل إسكندرية).

سيدة أردنية تقبل تامر حسني

وفي عام 2018، أثارت قُبلة طبعتها امرأة مسنة على خد تامر حسني سخط نشطاء أردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

السيدة آنذاك اخترقت الحشود للترحيب بتامر حسني في مطار الملكة علياء في عمّان، لدى وصوله مؤخراً لإحياء حفلة.

واعتبر النشطاء أن الموقف لا يليق بسنّ تلك السيدة وكان من الأجدر بها التورّع عن تلك المبالغة في الاحتفاء.

(مش أنا) يتصدر الإيرادات

وفي سياق آخر، تصدر فيلم (مش أنا) إيرادات شباك التذاكر، وحقق إيرادات ضخمة لم تحققها السينما منذ إعادة فتحها، عقب تفشى فيروس كورونا.

حيث حقق قبل أيام 2.1 مليون جنيه، ليصل بذلك إجمالى إيرادات الفيلم فى 10 أيام فقط، 14 مليونا و217 ألف جنيه، وهو أعلى إيراد فى مدة قصيرة، تشهده السينما عقب إعادة فتحها.

هذا وقد أعلن تامر حسنى عن بدء عرض الفيلم فى الأردن من الأربعاء المقبل، حيث كتب: (لجماهير الأردن حبايب قلبى الغاليين، بتشرف بإصدار فيلمى فى الأردن يوم 7 يوليو إن شاء الله، وحشتونى).

و يشارك في بطولة (مش أنا) كل من ماجد الكدوانى، حلا شيحا، سوسن بدر، وضيفا الشرف إياد نصار ومحمد عبد الرحمن.

وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم حول حسن الذى يعانى من مرض نادر يتسبب فى تعرضه لأزمات كثيرة فى حياته إلا أنه ينجح فى النهاية فى التغلب على كل الظروف التى تواجهه ويحقق نجاحا كبيرا فى مجال الرسم الموهوب فيه.

حلا شيحة تتبرأ من فيلمها مع تامر حسني!

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية حلا شيحا تبرأت من الفيلم قبل عرضه، وذلك حين نشرت صورتين عبر حسابها على (انستجرام)، إحداهما مع زوجها الداعية الإسلامي، معز مسعود، وأخرى مع أطفالها.

وظهرت حلا شيحة بالصور وهي ترتدي فستاناً محتشماً وتضع حجاباً على شعرها، وعلقت: (بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من اكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وانا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي).

View this post on Instagram A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)

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