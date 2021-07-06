تورط نجمي برشلونة في فضيحة مدوية في اليابان .. ماذا فعلوا ؟! (الفيديو)

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يثبط تورط نجمي فريق برشلونة الإسباني، الفرنسيان عثمان ديمبلي لاعب الجناح الأيمن في الفريق الكتاني ومهاجم الفريق أنطوان غريزمان في فضيحة عنصرية في العاصمة اليابانية “طوكيو”.

نجمي برشلونة والفضيحة

وظهر الثنائي في فيديو لا يتجاوز مدته 42 ثانية ويعود تاريخ الفيديو إلى عام 2019م، وهما يسخران من أحد العاملين في فندق داخل العاصمة اليابانية “طوكيو”، بالتزامن مع مشاركة الفريق الكتالوني “برشلونة” في جولة استعراضية لكرة القدم في العاصمة اليابانية.

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وظهر في الفيديو سخرية الفرنسي ديمبلي من العامل الذي كان يصلح التلفاز الخاص بغرفة ديمبلي وغريزمان داخل الفندق، حيث قال ديمبلي ساخرًا منهم، ” كل هذه الوجوه القبيحة فقط حتى تتمكن من اللعب يقصد لعبة بي إي آس، ألا تخجل؟”.

Dembelé being racist to asian hotel employeespic.twitter.com/vGZFSXryLs — Hamza (@lapulgafreak) July 2, 2021

وأردف مستكملاً سخريته من اللغة التي ينطق بها العامل الياباني بعد سأله: ” هل أنت متطور في بلدك أم لا؟”.

نجمي برشلونة والاعتذار

واضطر الفرنسيان ديمبلي وغريزمان تدارك الأمر سريعًا، فقد علق نجم برشلونة ديمبلي على مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، قائلاً: ” تم مؤخرًا نشر مقطع فيديو خاص يعود إلى عام 2019م على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حدث في اليابان”.

وأضاف ديمبلي، ” كان من الممكن أن يكون في أي مكان في العالم، وكنت سأستخدم نفس التعابير، لم أكن أستهدف أي مجتمع”.

علق ديمبلي في حسابه في انستغرام قائلا:

"أنا أفهم كيف كان من الممكن أن يؤثر على الأشخاص الذين ظهروا فيه، وبالتالي أقدم لهم اعتذاري الصادق. كما حدث في اليابان كان من الممكن أن يكون في أي مكان في العالم وكنت سأستخدم نفس التعابير" 😳😳 pic.twitter.com/e9v36PpBCt — عبدالعزيز البكر (@albakertv) July 6, 2021

وأردف، “أصبح الشريط الآن متاحًا للجميع، وأنا أفهم كيف كان من الممكن أن يؤثر على الأشخاص الذين ظهروا فيه، وبالتالي أقدم لهم اعتذاري الصادق”.

الاعتذار عن الحادثة

وفي ذات السياق، عقب المهاجم الفرنسي غريزمان على تلك الحادثة الذي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: ” إنني دائمًا أعاض جميع أشكال التمييز، وأنا آسف إذا أسأت لأصدقائي اليابانيين”.

Marca |

عثمان ديمبيلي و أنطوان غريزمان مُتهمان بالعنصرية بسبب مقطع فيديو تم نشره عبر Snapchat وهم يقولوا تعليقات مُهينة لعمال آسيوين في فندق. pic.twitter.com/xf0pNTvDU8 — COPE (@COPE_AR) July 5, 2021

وفي سياق آخر، فقد ودع منتخب فرنسا الذي يشارك فيه النجمين ديمبلي وأنطوان غريزمان، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، من دور الثمن النهائي أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة خمس أهداف مقابل أربع في مباراة مثيرة بين المنتخبين.

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