انتقادات لياسمين صبري بعد صورتها على الشاطئ وهذه علاقة جورجينا بالأمر!

عادت الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى إثارة الجدل بصورها التي تستفز المتابعين وتجعلهم يتهمونها بتقليد عارضة الأزياء الإسبانية )جورجينا رودريغيز(، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ملابس كلاسيكية على الشاطئ!

وظهرت ياسمين صبري بالصور التي نشرتها عبر حسابها الموثق على (انستجرام) بفستان كلاسيكي قصير باللون الأسود أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إيطاليا.

ولم ترفق ياسمين الصور بأي تعليق، سوى إيموجي قلب باللون الأصفر.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

وواجهت ياسمين تعليقات تتهمها بتقليد جورجينا، مثل: (جورجينا مبسوطة منك)، (أحلى من جورجينا)، (لن تصبحي جورجينا).

حرب غير حقيقية بين جورجينا وياسمين صبري

وقبل أيام وقعت ياسمين صبري بموقف محرج حين نشر حساب غير موثق يحمل اسم جورجينا، صوراً لهما تتهم خلاله عارضة الأزياء الإسبانية، ياسمين بتقليدها.

وقالت الصفحة التي تحمل اسم جورجينا رودريغز في الرسالة (كوني نفسك وليس أنا)، وأشارت الصحفة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة ياسمين صبري.

يا جماعة الحقوا جورجينا نزلت بوست لياسمين صبري علي الفيسبوك و ياسمين ردت عليها!!! pic.twitter.com/68nJT2T609 — تبولة التويتي 🇪🇬 🇱🇧 (@taboula_tweety) June 24, 2021

ومن جانبها ردت صفحة موثقة بالعلامة الزرقاء بموقع (فيسبوك)، باسم ياسمين صبري، على منشور جورجينا المزيف: (أنا لا أتنافس مع أي شخص).

لكن ياسمين صبري غردت من حسابها الموثق عبر (تويتر) ونفت أن يكون حساب (فيسبوك) الذي يحمل اسمها تابعاً لها.

وكتبت ياسمين في تغريدتها: (ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه. مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد.).

ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.

مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 4, 2021

صورة ياسمين قبل أعوام تشعل السوشيال ميديا

هذا وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع بصورة توضح الفرق بين شكل ياسمين صبري عام ٢٠١٥ واليوم.

وبينما عبّر متابعون عن اعجابهم بجمال ياسمين وقالوا ان تلك السنين لم تغير في جمالها شيء، سخر البعض من ظهور شامة على خدّها لم تكن موجودة في الصورة القديمة، كما اشار بعضهم الى انها قد تكون (تاتو).

غياب ياسمين صبري عن موسم دراما رمضان 2021

وفي وقت سابق خرج رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة عن صمته، ووضح حقيقة تسببه في غياب زوجته ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2021.

وقال أحمد أبو هشيمة في مداخلة عبر برنامج (حديث القاهرة) على فضائية (القاهرة والناس): (زوجتي ياسمين لا تشارك في أي أعمال فنية في ماراثون دراما رمضان هذا العام، ولكنني لست السبب في غيابها، ولن أمنعها من المشاركة في الأعمال الفنية).

وبين أحمد أبو هشيمة حقيقة إهدائه زوجته الفنانة المصرية أغلى عقد في العالم والذي ارتدته مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً.

ونفى أبو هشيمة أن يكون العقد هديةً منه.

واضاف: (ياسمين تلقت العقد المثير للجدل كهدية من الشركة الراعية، وهي تمثل عددا من الماركات العالمية وهي الفنانة العربية والمصرية الوحيدة التي تحظى بهذه المكانة ومن قبل زواجنا).

وتابع: (تلقت ياسمين هذه الهدية بعد تعيينها سفيرة حملة علامة المجوهرات الشهيرة في الشرق الأوسط).

ياسمين صبري تثير جدلاً واسعاً بأول ظهور لها في رمضان

وفي سياق الحديث عن ياسمين صبري، أثارت الفنانة المصرية جدلاً واسعاً من متابعيها بسبب ارتدته لتهنئة متابعيها بحلول شهر رمضان الماضي.

ونشرت ياسمين صوره في دبي ، وهي تضع الحجاب وترتدي العباءة والخليجي ، وغطاء رأس ، مرفقةً ، الصورة بتعليق: (طالما أننا في خير وسلام وسعادة رمضان كريم عليكم جميعاً).

وانتقد المتابعون إطلالة الفنانة المصرية، ورأوا الحجاب والسترة لا يرتبطان بشهر رمضان فقط ، فكتب أحدهم: (خش رمضان كلكم تحجبتو).

اقرأ أيضا: صورة للفنانة ياسمين صبري تشعل المواقع .. شاهدوها

وكتب آخر ساخراً: (يا سلام على التقوى).

وعلق آخر: (بركاتك ياشيخة ، تبنا إلى الله وحالو يا حالو رمضان كريم يا حالو).

نسرين طافش تعيد مجد ياسمين صبري

ورغم غيابها في رمضان، إلا أن الجمهور استذكر ياسمين صبري حين أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، موجة سخرية بين متابعي مسلسل (المداح)، وذلك بسبب مشهد وفاة والدها ضمن أحداث المسلسل.

وتتعرض (رحاب) اللي تجسدها نسرين طافش، إلى حالة من الانهيار والبكاء ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل (المداح)، بسبب وفاة والدها، واتهام حبيبها (صابر) بقتله.

وتنقل (رحاب) على إثر انهيارها إلى المستشفى، وتبدو بمكياج كامل لم يتأثر بالبكاء الذي مثلته نسرين طافش، وهو ما أثار السخرية بين المتابعين، وأعاد إلى أذهانهم ما حدث مع الممثلة المصرية ياسمين صــبري في مسلسل (فرصة تانية).

استاذة نسرين طافش لقت ان استاذة ياسمين صبري معملتش حاجة السنادي حبت تكمل مسيرتها pic.twitter.com/we2ntPosOU — Sondos Bayazeid (@SondosBayazeid1) April 21, 2021

وسخر الجمهور من أن وجه نسرين طافش لا يبدو عليه علامات الإنهيار، ولم تكلف نفسها حتى لإزالة الرموش الاصطناعية تماماً كما فعلت ياسمين صبري في مشهد وقوع حادث سيارة لها خلال أحداث مسلسل (فرصة تانية) العام الماضي، حيث بدت حينها بكامل أناقتها ومكياجها لم يتأثر أبداً، وكأنها ذاهبة إلى سهرة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك