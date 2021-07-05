ميار الببلاوي تنشر صورا لها من داخل المستشفى وأصابع قدمها مهشمة

نشرت الفنانة المصرية ميار الببلاوي صورا صادمة لها من داخل المستشفى، حيث ظهرت أصابع قدمها مهشمة من حادث وقع لها بالمنزل مشيرة إلى أنها أجرت عملية وطلبت من متابعيها الدعاء.

وعلقت ميار الببلاوي على الصور التي نشرتها على حسابها بفيس بوك وأظهرت إصابتها الكبيرة بقولها:”آسفة لبشاعه المنظر وعارفة انكوا زهقتوا منى بس والله ما عارفة أقول ايه غير يارب الصبر من عندك.”

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل ما جرى معها

وكشفت تفاصيل الحادث في منزلها:”بفتح ضرفة الدولاب الصبح وقعت على رجلى كسرتلى 4 صوابع وصابعي الكبير تهتك تماما وعملت عملية شالولي الضافر.”

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وأكملت ميار موضحة:”دى رجلى الشمال اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا بس الحمد لله متكسرش. ربنا عالم بيا الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر.”

واختتمت الببلاوي منشورها طالبة الدعاء من جمهورها بالقول:”مكسوفة اقول ادعولى بس هطلب منكم الدعاء وانا عارفة انكم زهقتوا منى بس دا قضاء ربنا اللهم لا اعتراض”.

ميار الببلاوي تزيل ورم من الرحم

وكانت الفنانة ميار ، قد كشفت تطورات حالتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية مؤخرا، لإزالة ورم في الرحم، مطالبة بالدعاء لها.

ووقتا قالت ميار عبر حسابها على «فيسبوك»: «أطلب دعواتكم جميعا، أنا الحمد لله بخير، وتم إزالة ورم في الرحم، وتم تحليله وستظهر النتيجة، لو النتيجة جيدة سأجري عملية جراحية بسيطة.”

“أما إذا ظهرت النتيجة عكس ذلك، سأجري عمليه جراحية كبيرة.”، مضيفة: “أنا راضية جدا بقضاء الله، وأتمنى أن الجميع يدعو لي، أن تكون الأمور جيدة”.

وكانت الببلاوي تعرضت لأزمة صحية، مطلع نوفمبر الماضي من عام 2020، خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ودخلت على إثرها إحدى المستشفيات هناك، وعقب خروجها من المستشفى بعد انتهاء العملية، عادت إلى مصر، وسجدت في أرض المطار من سعادتها بعودتها إلى بلدها.

كما تعرضت الفنانة ميار مؤخرا لشائعات تفيد بوفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم بنفيها.

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