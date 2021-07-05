محمد بن سلمان وبشار الأسد في قائمة “المفترسين” .. ما هي هذه القائمة؟!

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” قائمة محدثة لـ”مفترسي حرية الصحافة ‘‘ في العالم ، والتي تشمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

ويعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من بين الوافدين الجدد إلى قائمة “مفترسو حرية الصحافة” التي تصدرها منظمة مراسلون بلا حدود ، والذي تم تحديثها لأول مرة منذ القائمة الأخيرة في عام 2016.

وتضم القائمة 37 رئيس دولة – بينهم ستة من الشرق الأوسط – قاموا بقمع حرية الصحافة، وإنشاء جهاز رقابة خانق، وسجنوا الصحفيين بشكل تعسفي أو حرضوا على العنف ضدهم.

واعتُبرت حكومات كل من ورد ذكرهم في القائمة غير آمنة بشكل أساسي للصحفيين.

ما يقرب من نصف القادة المدرجين في القائمة يظهرون للمرة الأولى، في حين أن سبعة قادة مثل الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانوا على رأس القائمة منذ فترة طويلة.

ومن بين قادة الشرق الأوسط الآخرين المدرجين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وملك البحرين حامد بن عيسى آل خليفة.

يقول كريستوف ديلوار ، الأمين العام لمراسلون بلا حدود: “لا يمكن لأحد أن يقول إن هذه القائمة شاملة”.

وأضاف: “كل من هؤلاء المفترسين له أسلوبه الخاص. يفرض البعض حكماً من الإرهاب بإصدار أوامر غير عقلانية ومذعورة. يتبنى آخرون استراتيجية مبنية بعناية على أساس قوانين صارمة”.

وقال: “يتمثل التحدي الرئيسي الآن بالنسبة لهؤلاء المفترسين في دفع أعلى ثمن ممكن لسلوكهم القمعي. يجب ألا ندع أساليبهم تصبح طبيعية جديدة “.

يأتي ضم محمد بن سلمان في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

وفي تفسير لقرارهم تصنيف محمد بن سلمان على أنه “مفترس”، قال بيان على موقع مراسلون بلا حدود إن ولي العهد “يرأس نظامًا ملكيًا لا يسمح بحرية الصحافة. وتشمل أساليبه القمعية التجسس والتهديدات التي أدت في بعض الأحيان إلى الاختطاف والتعذيب وغيرها من الأعمال التي لا يمكن تصورها “.

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ومن بين الوافدين الجدد الآخرين البرازيلي جايير بولسونارو ، الذي اشتد عدوانه تجاه وسائل الإعلام أثناء تفشي جائحة كوفيد -19 ، والمجر فيكتور أوربان.

وللمرة الأولى انضمت قائمتان إلى القائمة: كاري لام ، التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منذ عام 2017 ، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تدعم سياسات الرئيس الصيني شي جين بينغ القمعية تجاه وسائل الإعلام ؛ ورئيسة بنجلاديش الشيخة حسينة ، التي اعتمدت قانون الأمن الرقمي في 2018 أدى إلى محاكمة أكثر من 70 صحفيًا ومدونًا.

يشار الى أن مراسلون بلا حدود بدأت في تجميع قائمة “مفترسو حرية الصحافة” قبل 20 عامًا.

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