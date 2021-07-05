داليا نعيم: معنديش وقت للصلاة ولا اعرف عبدالرحمن السديس
داليا نعيم قالت إنه ليس لديها وقت للصلاة ولا تعرف السديس
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العراقية داليا نعيم تثير جدلاً: “معنديش وقت للصلاة” .. وهذا ما قالته عن الشيخ عبدالرحمن السديس

كتب وطن
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أثارت الإعلامية العراقية داليا نعيم جدلاً واسعاً بين الناشطين بعد حديثها عن علاقتها بالصلاة وقارئ القرآن المفضل لديها.

داليا نعيم: لا وقت لدي للصلاة!

وجاء حديث داليا نعيم رداً على الإعلامي العراقي نزار الفارس الذي استضافها في برنامجه (مع الفارس) على قناة (الرشيد)، الذي سألها عن علاقتها بالله وما إذا كانت تصلي أم لا؟.

وأجابت داليا بالقول: (أنت ورطّتني يا نزار في هذا السؤال، أريد أن أصلي دائما، ولكن المشكلة عندي في الوقت، معنديش وقت للصلاة، وعلى طول بقول هستمر بالصلاة، مثلا أنا عندي برنامج وياك صار وقت الصلاة، كيف أصلي وحاطة ميك أب).
وتابعت داليا نعيم: (صلاتي غير استمرارية، بالعكس إن شاء الله أستمر في الصلاة، ومش شرط أصلي اليوم، وأجل صلاتي غدا، هذا الموضوع غلط).

داليا نعيم لا تعرف السديس!

وحين سألها نزار الفارس عن قارئ القرآن المفضل لديها، أجابت داليا: (أنا مش عارفة من القراء غير الشيخ العفاسي، وبحب أستمع لسورة البقرة منه، ولا أعرف غيره من القراء، أنا مش داعية إسلامية.. معلوماتي الدينية ضعيفة، أنت ورطّتني يا نزار في هذا السؤال).

وحين سألها نزار ما إذا كانت تعرف الشيخ عبدالرحمن السديس أو ياسر الدوسري، فقالت: (صراحة لا)، ما أصاب الإعلامي العراقي بالصدمة.

مجاهرة بالمعصية

وأثارت تصريحات داليا نعيم جدلاً وغضباً بين المتابعين الذين اتهموها بالمجاهرة بالمعصية، فكتب أحدهم: (اللهم لاتجعلنا من المجاهرين بالمعصية الله يهديها).

وسخر آخر بالقول: (يعني استغفر الله لاخلقه ولا دين ولا اخرة).

وكتب آخر: (لا حول ولا قوة الا بلله اصبحنا في زمن كثر فيه المنتسبون للأسلام بلأسم فقط وعذرها اقبح من ذنب وتتكلم وكأن الصلاة موضوع مكمل او سنه وليس عمود الاسلام والركن الاساسي).

ورأى آخر أن مستوى داليا نعيم الإدراكي ضعيف وكتب: (تافهه وهذا مستوى عقلها… مع اني ماعرفها لكن اذا كلامها ذا فالله يخلف عليها).

وعلق آخر: (بس عندها وقت تسوي مكياجها الي مخليها مهرج).

(شخص مدفوع من آخر شتمني)

هذا وتحدثت داليا نعيم عن تعرضها للشتم من قبل أحد المتصلين في برنامجها.

وقالت: (هذا المتصل لأنه مدفوع من شخص مع الأسف لا أعرف من هو لكنه من خارج الوسط، ويغار مني وبعد ذلك علمت اسمه وهو غير الاسم المتداول، وعلمت ما هو وضعه وموضوعه، وألقى القبض عليه لأني مسنودة من شخص لا داعي لذكر اسمه ولا أحب أن أعلق على هذا الموضوع).

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وحول إطلالاتها المثيرة للجدل ومكياجها قالت ردت داليا: (أريد أن أسأل سؤال هل مكياجي أوفر؟ في ناس مرضى نفسيين وبيتعكزوا على هذه الأشياء مثل تدمير المكياج ورغم إني أقدم حلقات برنامجي التلفزيوني بشكل طبيعي أجد أن الموضوع أثار ضجة).

وتابعت حول عمليات التجميل: (أنا عندما أقوم بعمل إعلان لطبيب تجميل كل الحبايب يذهبوا إليه نريد مثل خشم داليا فمها وشفاتها، وأنا مقتنعة بشكلي والأشخاص يغارون مني ويتمنون أن يكونوا مثلي وهذا ليس غرورا).

نزار الفارس: داليا طلبت مني حذف سؤالين

وفي ذات السياق، أعرب نزار الفارس عن سعادته بردود فعل الجمهور، بشأن حلقته مع داليا نعيم واصفًا إياها بقوله: (حلقة نار).

واستنكر نزار الفارس انتقاد البعض له توجيه أسئلة دينية لضيوفه، قائلًا في تصريح لصحيفة (الوطن) المصرية: (الدين جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية.. ومثل ما الفنان خبير بفنه ولديه معلومات فنية راقية، يكون لدي الرغبة في معرفة معلوماته الدينية ومدى قربه من رب العالمين).

وأضاف نزار: (أنا كإعلامي ومدير الحوار، من حقي أسأل أي سؤال، وعلى الضيف من حقه يرد كما يشاء، فليست هناك حالة إلزامية من قبل الطرفين).

كما كشف نزار الفارس عن وجود أجزاء محذوفة من حلقة العراقية داليا نعيم، مضيفاً: (عندما يقول لي الضيف أنّ أحذف مقاطع بعينها، أحذفها على الفور، بكل حب وسعادة).

ولفت نزار الفارس إلى أنه فوجئ برسالة من داليا نعيم، بعد عرض الحلقة قالت فيها (احذف السؤالين دول من النسخة التي ستُعرض عبر الإنترنت)، مؤكدًا أنه استجاب لطلبها على الفور، وقال: (أي ضيف يطلب مني حذف أي سؤال من حلقته هعمل ده أكيد).

داليا نعيم تتصدر السوشيال ميديا بشكلها

وكانت داليا نعيم قد تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان الماضي، بسبب هوسها بعمليات التجميل والتي جعلت منها شخصاً آخر مثيراً للسخرية.

وظهرت نعيم خلال تقديم برنامج مسابقات رمضاني حينها يدعى “لعبتنا نار”، على فضائية “زاكروس”، وهي تبدو وكأنها دمية وليست شخصاً حقيقياً من شدة ما خضعت لعمليات التجميل.

كما تضع نعيم الكثير من مساحيق التجميل على وجهها بألوان فاقعة، وصبغت شعرها باللون الأصفر، ما أثار جدلاً واسعاً حول إطلالتها التي لا تناسب الشهر الفضيل.

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