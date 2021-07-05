منتخب البرازيل يتأهل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا على حساب البيرو (شاهد)

نجح منتخب البرازيل من التأهل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا بهدف نظيف دون رد على حساب منتخب البيرو، في مباراة مثيرة وقوية جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” ماني غارينشا” الوطني.

هدف منتخب البرازيل الوحيد

وجاء هدف التأهل لمنتخب البرازيل “السامبا” إلى دور النهائي من بطولة كوبا أمريكا في الدقيقة ال 35 عن طريق لوكاس باكيتا بتسديدة قوية سكنت في شباك منافسه منتخب البيرو، لينتهي منتصف اللقاء بين المنتخبين بتقدم البرازيل بهدف نظيف.

وشهدت مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء السيطرة والقوة بين كلا الجانبين، مع محاولة منتخب الضيف البيرو من إضافة هدف تقليص الفارق، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك وسط صلابة القوية لدفاع منتخب السامبا البرازيلي ليحافظ بذلك على نتيجة المباراة.

وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد النجاح في إقصاء منافسه الضيف منتخب البيرو من دور النصف النهائي من المسابقة.

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تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف البيرو، حيث كان في حراسة المرمى إيدرسون.

As imagens da vitória que garantiu a #SeleçãoBrasileira na final da CONMEBOL @CopaAmerica. Vamos pra cima em busca do título! 📸: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/Vl3cVa3Quq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 6, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط لعب في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب البيرو

ودخل منتخب البيرو في مواجهة صعبة بتشكيلة أساسية أمام منتخب البرازيل، حيث جاء في حراسة المرمى بيدرو جاليسي.

وفي دفاع الفريق كان كلاً من: لويس أدفينكولا، ماركوس لوبيز، كارلوس جيلمار لورا سافيدرا، كريستيان راموس، أما في وسط الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: كريستيان كويفا، أندريه كاريو، ريناتو تابيا.

Chama no pagode e vem comemorar a classificação da #SeleçãoBrasileira com a gente 🪘🪕♫ 📸: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/29bLwvnvsD — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 6, 2021

بينما في خط هجوم الفريق جاء كلاً من: جيانلوكا لابادولا، باولو غيريرو، جيفرسون فارفان.

وسيواجه منتخب البرازيل الفائز من مباراة منتخب الأرجنتين وكولومبيا في دور النصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا في مواجهة صعبة بين المنتخبين المقرر مساء اليوم الثلاثاء، حيث سيلتقي الفائز من المواجهة البرازيل على كأس كوبا أمريكا.

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