من هو صالح العاروري رئيس حماس الجديد في الضفة الغربية والذي اعتقله إسرائيل 18 عاماً ؟

أكد مصدر فلسطيني مطلع، انتخاب صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لمنصب رئيس الحركة في إقليم الضفة الغربية للدورة الحالية (2021-2025).

جاء ذلك، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية وأكده مصدر مطلع لوكالة “الأناضول” التركية.

حركة حماس تعلن انتخاب الشيخ صالح العاروري رئيساً للحركة في إقليم الضفة الغربية للدورة التنظيمية 2021/2025. — فلسطين الآن (@paltimes2015) July 3, 2021

انتخابات حماس الداخلية

وتجري حركة حماس انتخابات داخلية في داخل أطرها التنظيمية تحت ظروف سياسية وأمنية معقدة جداً.

وقد أفرزت الانتخابات الأخيرة حتى الآن تجديداً ليحيى السنوار رئيساً في قطاع غزة، أعلن عنه في 10 مارس/آذار الماضي، وانتخاباً لخالد مشعل رئيساً لإقليم “الخارج” خلفاً لماهر صلاح، في 12 أبريل/نيسان.

وأفاد مصدر فلسطيني مُطلع لوكالة الأناضول، أن الهيئات القيادية لحركة “حماس” في الضفة الغربية انتخبت العاروري رئيساً لهذا الإقليم.

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وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إنه بانتخاب صالح العاروري تكون الحركة أتمّت انتخاب رؤساء أقاليمها الثلاثة: (قطاع غزة، الضفة الغربية، وإقليم الخارج “خارج فلسطين”).

مواقع فلسطينية عدة، وفي مقدمتها قناة الأقصى التابعة لحماس، نقلت خبر انتخاب صالح العاروري رئيساً لإقليم الضفة الغربية.

حيث نقلت القناة عن لجنة انتخابات الضفة الغربية في حركة حماس في بيان انتهاء الهيئات الشورية والقيادية في الإقليم من انتخاب رئيس لها، قائلة إنه تم انتخاب صالح العاروري لهذا المنصب.

ووفقاً لقول المصدر المطلع للأناضول، فإن من المنتظر خلال الأيام القادمة التئام مجلس الشورى العام للحركة (المؤلف من الأقاليم الثلاثة)، من أجل انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة (أعلى منصب قيادي) الذي يشغله حالياً إسماعيل هنية منذ 2017، فيما يشغل العاروري حالياً منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.

تاريخ صالح العاروري

والعاروري أسير سابق، قضى نحو 18 عاماً في السجون الإسرائيلية في الفترة ما بين 1992 و2010.

فور الإفراج عنه عام 2010 أُبعد صالح العاروري إلى سوريا، وأقام فيها سنوات قبل أن يغادر إلى تركيا إبان الثورة السورية، فيما يستقر حالياً في لبنان.

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والعاروري عضو في المكتب السياسي للحركة منذ عام 2010، وكان انضم للحركة مع بداية تأسيسها عام 1987، وهو من مواليد قرية عارورة، قرب رام الله، عام 1966، ودرس الشريعة الإسلامية في جامعة الخليل.

يعد العاروري أحد المساهمين في تأسيس الجناح العسكري لحماس في الضفة (كتائب القسام).

كما برز دوره كأحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي “شاليط” عام 2011.

وتُجري حماس انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، في ظروف مُحاطة بالسرية؛ نظراً لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل.

حيث بدأت الحركة انتخاباتها الداخلية الحالية، في 18 فبراير/شباط لعام 2021.

وفي مارس الماضي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتهاء انتخاباتها الداخلية الخاصة بقطاع غزة.

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جاء ذلك في بيان للحركة عقب عقد مجلس شورى الحركة لإقليم غزة اجتماعا في إطار استكمال العملية الانتخابية.

وأوضح البيان أن مجلس الشورى انتخب أعضاء المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة (عددهم 16)، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الشورى.

وأضاف أنه تم اختيار القيادي خليل الحية نائبا للسنوار، في حين شغلت امرأة وحيدة لأول مرة عضوية المكتب السياسي، وهي جميلة الشنطي.

وأوضحت حماس أن رئيسة الحركة النسائية فاطمة شراب أصبحت أيضا بحكم موقعها عضوة في المكتب السياسي.

وقال أستاذ السياسة والإعلام في الجامعة الإسلامية في غزة عدنان أبو عامر إن وصول امرأتين إلى مكتب الحركة السياسي يعني أن حماس أرادت أن “تعطي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي والإقليمي بتغيير الصورة النمطية، وتأكيد أنها حركة منفتحة”.

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وأشار بيان الحركة إلى اختيار أسامة المزيني رئيسا لمجلس شورى قطاع غزة، وماهر صبرة مساعدا لرئيس الهيئة الإدارية للحركة.

قيادات تاريخية

ومن بين الأعضاء المنتخبين عدد من القادة البارزين والتاريخيين في الحركة، منهم نزار عوض الله، ومحمود الزهار، وخليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد.

كما أفرزت الانتخابات الأخيرة وجوها جديدة في عضوية المكتب السياسي، مثل غازي حمد، وعصام الدعليس.

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