عادل الكلباني يثير الجدل في مقال عن الضحك نشرته صحيفة الرياض بعنوان (هههههه)

أثار الداعية السعودي، عادل الكلباني، والذي شغل سابقاً منصب إمام الحرم المكي، الجدل بمقال نشره في صحيفة الرياض السعودية بعنوان “ههههههه”، ضجة واسعة، متحدثاً فيه عن الضحك وفلسفته وأهميته للإنسان.

وقال الكلباني، إن الضحك من الصفات الإنسانية، ومن المميزات المختصة بالإنسان، حتى قال الفيلسوف نيتشه: إنني لا أعرف تمامًا لماذا كان الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يضحك؟..”

عادل الكلباني

وأضاف الكلباني: “ما قرأتَه من تتابع حرف الهاء ليس خطأً مطبعيًا، بل هو عنوان لمقالي هذا، وقد تعجب كما قد يعجب كثير من القراء كيف لهذه الضحكة “الواتسابية” أن تكون في أثناء مكتوب يراد منه الرقي بالطرح والكتابة؟!”.

وأضاف عادل الكلباني: “أقول: هي كذلك! فتتابع هذا الحرف اختصر لكثير من الناس جملة التعبير عن تفكههم… إن الضحك من الصفات الإنسانية، ومن المميزات المختصة بالإنسان”.

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وتابع: “حتى قال الفيلسوف نيتشه: إنني لا أعرف تمامًا لماذا كان الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يضحك؟”.

وأكمل: “بعيدًا عن هذا التساؤل نعرج على أساليب التعبير عن هذا الضحك في كتاباتنا، وبالأخص على تتابع حرف الهاء تعبيرًا عن الضحك، وقد يكتبها الإنسان وهو يخاطب طرفًا آخر على مواقع التواصل فيشعر مخاطبه بضحكته حتى وإن كان في الواقع عبوس الوجه مغلق الشفتين لكنه ضحك”.

وأردف: “لم نجد هذا التعبير في كتب الأولين مع أن الحرف كان موجودًا، وتتابعه يؤدي التعبير عن الضحك حقيقة”.

واستدرك بالقول: “لكن نتساءل لمَ لم يستخدموه؟ وقد تطرح عدّة أجوبة، وأجملها هو أن هذا من تطور الكتابة الذي يقبل الإبداع فيه دون التساؤل لمَ لم يهتدِ إليه الأول؟”.

وأضاف عادل الكلباني: “هناك أمثلة كثيرة على تطور الكتابة وأساليبها، ومن ذلك علامات الترقيم والنقط، فهي علامات تؤدي معاني في سياقاتها، وقد يتبدل معنى الجملة كاملاً بوجود علامة أو بعدمها، مع أن الجملة هي نفسها!”.

وتساءل: “فهل يضاف تتابع الهاء “ههههههه” على هذه العلامات للتعبير عن موضع ضحك فيه الكاتب؟ ولمَ لا؟ وما أجملها من علامة! فهي تختصر الكثير، وتظهر سعادة المتكلم، بل هي صدقة من الصدقات التي رغب فيها رسول المحبة صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: “وتبسمك في وجهك أخيك صدقة”، وفي الحديث الآخر “ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق”.

الكلباني: لا استبعد أن يكون للضحك حروف

وأكمل عادل الكلباني: “ولا أستبعد أن يكون للضحك حروف تتتابع في اللغات الأخرى، بل قد أنشئت رموز وصور مصغرة في عالم التواصل الرقمي، وهو ما يعرف بـ”الإيموجي”، وهي الوجوه التعبيرية التي تختصر الكثير من الحالات التفاعلية في المخاطبة، الضحك والغضب والبكاء والسخرية والتعجب، والكثير الكثير مما يعرفه كل من امتلك الهاتف ودخل في عالم النت والفيس والتويتر والواتس.. الخ”.

وأضاف: “قد تجد من يرى حرمة استخدام مثل هذه التعابير لاشتمالها على صورة الوجه المحاكي للإنسان، أو الحيوان”.

واستدرك بالقول: “لكن هذا الطرح والرأي لن يجد له مساحة في العقل ولا المنطق، وهو من الواقع الذي يتطلب مراجعة فقهية في هذه المسألة وأشباهها مما أرّقنا سنين، وما زال بعضهم يستمسك بها مع استخدامه المفرط للواتس والفيس والتويتر وهذه الإيموجيات جزء رئيس من برمجياتها”.

موقفٍ مضحك

وأضاف: “نعيد الكلام في تلك التعابير، وقد وجد الناس في تتابع حرف الهاء أسلوبًا مناسبًا للتعبير عن الضحك، بل بمقدار تكررها تعرف إن كان محدثك ضحك كثيرًا أو قليلاً، فربما تابعه ثلاثًا أو أربعًا، ولكن أحيانًا لطرفة جميلة أو موقفٍ مضحك تجده يضغط على الهاء ويسترسل في الضغط حتى يشعر أنه ضحك بما فيه الكفاية ثم يرسلها لمخاطبه”.

العلامة الترقيمية

واختتم مقاله قائلا: “في تلك الوسائل المذكورة نجد رموزًا للضحك قد يستغني بها عن تكرار الهاء بتكرار الرمز”.

واستدرك بالقول: “لكن تتابع الهاء سيكون هو العلامة الترقيمية الموافقة لأساليب الكتابة المتنوعة سواءً في وسائل التواصل التي لا تخدم استعمال الرموز أو حتى في الصحف الورقية والكتب المطبوعة”.

هههههههههه عنوان مقال للشيخ #عادل_الكلباني اليوم

يتحدث فيه عن الضحك في وسائل التواصل، خاصة حركة تتابع الهاء التي لم تكن معروفة قديماً، وغير موجودة في كتب الأولين والصحف.

وقد وجد الناس في تتابع حرف الهاء أسلوبًا مناسبًا، وبمقدار تكررها تعرف إن كان محدثك ضحك كثيرًا أو قليلا! — علي بطيح العمري (@alomary2008) July 4, 2021

وتابع عادل الكلباني: “لا مانع شرعًا ولا لغةً من استعمالها للتعبير عن الضحك، بشرط أن لا تبتذل في كل وقت وحين، وأن يتجنب من يكتب في تلك الوسائل كثرةَ الضحك، فإن الضحك حين يخرج بصاحبه عن المعتاد عرفًا وما يناسب المقام فقد يفسر بما لا يريده الضاحك.. هذا، والله من وراء القصد”.

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