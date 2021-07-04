طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى السعودية ومطالب قطرية بتطبيق الحجر على الرحلات الإماراتية

قررت شركة “طيران الإمارات ” تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتباراً من اليوم الأحد، وفق ما أوردت صحيفة “البيان” الإماراتية.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن قرار التعليق الذي سيسري اعتبارا من اليوم الأحد، 4 يوليو 2021، في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، جاء وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية”.

وأشارت إلى أنه “لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية في أو بعد 5 يوليو 2021، للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية”.

طيران الإمارات وخيارات إعادة الحجز

وأوضحت البيان أن آخر رحلات “طيران الإمارات” من وإلى السعودية بتاريخ اليوم كانت كما يلي:

“دبي، جدة، دبي – EK2805 / EK2806، دبي، الرياض، دبي – EK2817 / EK 2818، دبي، الدمام، دبي – EK2821 / EK2822”.

كما كشفت “البيان” أنه وفقا لـ”طيران الإمارات”، “يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز”.

في حين أنه “بالنسبة للحجوزات الملغاة، فإن الشركة توفر خيارين أمام العملاء، وهما الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، أو إعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر”.

الخطوط الجوية السعودية

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية السعودية أنها تعمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من الإمارات إلى المملكة يومي السبت والأحد، داعية جميع العملاء إلى متابعة المستجدات عبر قنواتها الرسمية.

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية في تغريدة عبر “تويتر”: “تود الخطوط السعودية إحاطة عناية ضيوفها الكرام، بأنه جار العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات الشقيقة إلى المملكة اليوم وغدا”.

تود #الخطوط_السعودية إحاطة عناية ضيوفها الكرام، بأنه جاري العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات الشقيقة إلى المملكة اليوم وغداً. وندعو الجميع لمتابعة المستجدات عبر قنواتنا الرسمية. — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) July 3, 2021

مطالبة قطرية

وفي السياق، طالب المغرد القطري بن راشد الخاطر، سلطات بلاده اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القادمين من الإمارات إلى قطر.

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وقال بن راشد، وفق تغريدة رصدتها “وطن”: “اتمنى ان يعامل القادمين من الامارات مثل ما يعامل القادمون من الهند وباكستان حجر حتى وإن كان يحمل شهادة PCR وتطعيم جرعتين الوضع هناك صعب والفايروس المتحور منتشر بكثرة”.

اتمنى ان يعامل القادميين من الامارات مثل مايعامل القادمون من الهند وباكستان حجر حتى وان كان يحمل شهادة PCR وتطعيم جرعتين الوضع هناك صعب والفايروس المتحور منتشر بكثرة .. — بن راشد الخاطر 🇶🇦 (@MBRAlkhater1) July 3, 2021

قرار سعودي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وحسب البيان، فإن ذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقاً.

كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن جميع الدول المعلنة سابقاً.

وتقرر إيقاف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.

استثناءات سعودية

ويستثنى من ذلك المواطنون المتواجدون حالياً في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

ووفق القرار، يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

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