شاهدوا صورة منى واصف مع دانا جبر والتي صدمت الجمهور!

أثارت الفنانة السورية منى واصف جدلاً واسعاً بين المتابعين إثر انتشار صورتها بعد غياب طويل بإطلالة غريبة لم يعتد الجمهور عليها.

منى واصف بإطلالة صادمة

وكانت البداية حين نشر الممثل السوري مصطفى الخاني، صورة تجمعه بمنى واصف ودانا جبر، عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، وأرفقها بتعليق: (مع ست الكل الغالية منى واصف).

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وظهرت منى واصف بالصورة التي لم يتضح مكانها أو ما إذا كانت في كواليس أحد الأعمال الدرامية أم لا، وهي ترتدي نظارة شمسية وتيشرت بلا أكمام، وتضع قبعة بورود على رأسها، وتتوسط مصطفى الخاني ودانا جبر بوضعية غريبة جعلت رؤيتها بينهم تتطلب جهداً.

الجمهور مصدوم

وتفاجأ الجمهور بمظهر منى واصف الشبابي، ورأوا أن ملابسها لا تليق بها في هذا السن، خاصة أنها ستكمل عامها الـ80 في فبراير المقبل.

وجاء في التعليقات: (ليش هيك ما شفت منى واصف اول شي).

وعلقت أخرى: (انا عم فتش على منى واصف واخيرا شفتا بعد ما كنت مفكريتا مخدة).

ورأى آخر أن واصف أضاعت هيبتها وهيبة الأدوار التي جسدتها، وكتب: (راحت هيبة ام جوزيف).

وأبدى آخر شعوره بالصدمة معلقاً: (هلأ هي منى واصف ).

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هذا وتشارك واصف في الجزء الخامس من مسلسل (​الهيبة)، من بطولة ​تيم حسن​، ​عبد المنعم عمايري​ وإيميه صياح، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج (​صباح إخوان).

عيد ميلاد منى واصف ليس صحيحاً

وكان جمهور منى واصف قد احتفل في فبراير الماضي بعيد ميلادها الـ79، وسارع العديد من نجوم الفن في سوريا إلى تهنئة منى واصف بعيد ميلادها الذي اعتقدوا أنه يصادف في الأول من فبراير كما ورد في موسوعة ويكيبيديا.

لكن واصف قالت في حديث لمجلة “سيدتي” الفنية، إنها سعيدة بالمعايدات والكلام الجميل الذي تلقته. لكن عيد ميلادها الحقيقي هو في التاسع من شهر فبراير.

وأشارت واصف إلى أنه حدث خطأ ما عند تسجيل قيودها، مضيفة: “على زماني كان يكتب يوم الميلاد كرقم وهو 9 شباط. حيث كانوا لا يكتبون في التاسع من شباط مثلاً بل رقم فقط”.

وأضافت واصف: “ويبدو أن رقم 9 بالعربي لم يكن مكتوباً بشكل واضح حينها فظهر على الصورة رقم 1. وتم تسجيلي في البطاقة الشخصية من مواليد 1 شباط”.

لم أعلم أني سأصبح مشهورة

واستطردت واصف: “بصراحة لم أقم بتغييره وربما لم أكن أعرف أني سأصبح معروفة لدى الناس. ويصبح تاريخ ميلادي متداولاً في محرك البحث “جوجل”.

وأكدت منى أنه بكل الأحوال لا مشكلة لديها بهذا الخطأ، بل هي سعيدة بذلك.

وقالت: “كسبت محبة الناس ولم أخسر بل على العكس أصبحت أرى المحبة من الأول وحتى التاسع من شهر شباط والمعايدات. القريبة من القلب التي أتلقاها “.

وسبق أن اعترفت واصف أنها متصالحة مع عمرها، ولم تخف منه يوماً، وقالت حينها: “ما كنت أمارسه في صغري كالتمثيل. والقراءة والسباحة لا أزال أمارسه حتى اليوم”.

وصية منى واصف

وكشفت واصف وصيّتها في نفس اللقاء مع الإعلامي باسل محرز في برنامج “المختار” عبر إذاعة “المدينة”.

وقالت: “وصيتي أن أدفن في مدافن والدتي المسيحية، وإن لم يوافقوا، فليدفنوني في مدفن والدي في باب صغير بمدينة دمشق”.

ووجهت واصف حينها رسالة للسوريين قائلة: “ما عنا وطن يعني ما عنا كرامة، وإذا بدنا كرامتنا لازم نحافظ على وطننا يا إمّا منموت”.

وتتعرض واصف دوما لشائعات وفاتها، واعتادت على هذا الأمر.

وفاة منى واصف

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، أخباراً عن وفاة الفنانة خلال شهر نوفمبر 2018.

وانتشر الخبر بقوة، ما جعل الكثيرون ينعونها وذلك بحسب الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون السورية.

ودفع ذلك مديرة العلاقات العامة في نقابة الفنانين السوريين، تماضر غانم، لنفي هذه الشائعات في وقتها، والتأكيد أن منى واصف بخير وصحة جيدة.

وقالت غانم في حينها إن منى واصف انتهت من تصوير مسلسلها الجديد “الهيبة”، وعادت إلى دمشق.

الفنانة ترفض ثلاثة عروض زواج

وسبق أن كشفت واصف عن سبب رفضها الزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجها المخرج الراحل محمد شاهين في عام 2004.

وقالت في حديث سابق مع برنامج ET بالعربي: “زوجي الراحل كان رفيق عمري، وعشت معه 42 عاماً. وجمعتنا قصة حب رائعة وعشرة طويلة”.

وتابعت: “زوجي كان رجلاً محترماً، ماذا ينقصني حتى أتزوج مرة ثانية؟ أنا امرأة مستقلة”.

وكشفت حينها أنها تلقت 3 عروض للزواج بعد وفاة زوجها، لكنها رفضت أن تخوض التجربة مرة ثانية.

وأكدت واصف أنها لا ترفض فكرة زواج المرأة أكثر من مرة خصوصاً إذا كانت لا تستطيع أن تعيش من دون شريك حياة. ولكن في حالتها، فهي ترفض تطبيقها لأنها “امرأة مستقلة ولا ينقصها شيء” بحسب تعبيرها.

وتزوجت واصف عام 1963 من المخرج الراحل محمد شاهين، الذي توفي عام 2004، ولهما ابنٌ وحيد اسمه عمار ويُعرف باسم عمار عبد الحميد.

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