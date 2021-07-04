حملة تبرعات لصالح الطفلة الألمانية الباكية بعد موجة التنمر من مشجعي إنجلترا

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن انطلاق حملة تبرعات للطفلة الألمانية بكت بحرقة عقب خسارة منتخب بلادها وخروجه من منافسات أمم أوروبا “اليورو” أمام نظيره منتخب إنجلترا، جاء ذلك بعد صيحات السخرية والاستهزاء من المشجعين المنتخب الإنجليزي.

الطفلة الألمانية وحملة التبرعات

وأفاد موقع “give me sport” البريطاني، أن ما حصل مع الطفلة الألمانية في تلك المباراة من الفضيحة وموجة السخرية من مشجعي إنجلترا مع نهاية المباراة.

وقد دفع شخصًا ما إلى إنشاء حملة لجمع التبرعات لصالح الفتاة للطفلة التي كانت تبكي، لإثبات أنه ليس كل شخص في المملكة البريطانية سيئًا.

اقرأ المزيد: بالصور: فنان مصري يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية ولكن في عالم الرياضة

وبين الموقع، أن تم جمع أكثر من 24 ألف جنيه إسترليني “33 ألف دولار”، للطفلة الألمانية الصغيرة التي انهارت باكية عقب خسارة بلادها الألماني أمام نظيره منتخب إنجلترا في بطولة اليورو والتي جمعت كلا المنتخبين في دور الربع النهائي على ملعب “ويمبلي” البريطانية.

Euro 2020 fan explains why he set up JustGiving page for German girl seen crying as campaign hits £26K https://t.co/MypzGKYac3 — MailOnline Sport (@MailSport) July 3, 2021

وأضاف الموقع، أن أحد مشجعي كرة القدم في دولة ويلز ويدعى “جويل هيوز”، والذي يعمل كمطور مواقع إلكترونية، في بداية الأمر هدفًا لجمع تبرعات مبلغ قدره 500 إسترليني بريطاني للطفلة الألمانية.

موجة السخرية من الطفلة الألمانية

وظهرت العديد من المنشورات المسيئة من قبل عدد من مشجعين منتخب إنجلترا الذين سخروا من حزن الطفلة الألمانية الصغيرة وحزنها الشديد على وداع منتخب بلادها منافسات بطولة “اليورو 2022″.

فقد غرد أحد مشجعين منتخب إنجلترا في إشارته إلى فترة الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي في زمن حكم هتلر لألمانيا، ليقول: ” أين كانت دموعك عندما قتل هتلر الملايين”.

الطفلة الألمانية اللي ظهرت في المدرجات تبكي في مباراة انجلترا و ألمانيا خلال بطولة أوروبا 2020 حصلت على أكثر من 8 الاف باوند من رجل أعمال في جنوب ويلز 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/jdh9cOnCVU — سلطان⚡️ (@iiSnB) July 2, 2021

بينما قال مشجع إنجليزي أخر قائلاً: “هل تعتقد أننا نسينا أن جدك قتل آن فرانك، النازية الصغيرة”.

بينما تعاطف عدد من مشجعين الكرة الإنجليزية مع الطفلة الألمانية الباكية، حيث غرد أحدهم قائلاً: ” المشجعون الإنجليز يسخرون من فتاة صغيرة من ألمانيا، هل نسيتم الإخفاقات العديدة لمنتخب إنجلترا”.

خسارة ألمانيا في اليورو

وقد نجح منتخب إنجلترا من إقصاء منتخب ألمانيا في دور الثمن النهائي من بطولة ” اليورو” بهدفين نظيفين دون رد، وهي المرة الثانية منذ ربع نهائي عام 1996م حين تغلبت على نظيره الإسباني بركلات الترجيح.

سخرية وتنمر على الطفلة الألمانية الباكية التي أثارت تعاطف العالم..

الجمهور الإنجليزي يستغل صورتها الشهيرة لرد الصاع صاعين لتوماس مولر.. إليك القصة#قناة_الغد pic.twitter.com/4WrnHBgD5k — قناة الغد (@AlGhadTV) July 1, 2021

وسيواجه منتخب إنجلترا منتخب الدنمارك في الدور النصف النهائي من البطولة القارية على ملعب “ويمبلي” الأسبوع المقبل، بعد النجاح في هزيمة منتخب أوكرانيا بأربع أهداف نظيفة دون رد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك