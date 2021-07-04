الطفلة الألمانية الباكية وحملة جمع التبرعات
الطفلة الألمانية الباكية وحملة جمع التبرعات
Imageرياضة

حملة تبرعات لصالح الطفلة الألمانية الباكية بعد موجة التنمر من مشجعي إنجلترا

كتب وطن
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كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن انطلاق حملة تبرعات للطفلة الألمانية بكت بحرقة عقب خسارة منتخب بلادها وخروجه من منافسات أمم أوروبا “اليورو” أمام نظيره منتخب إنجلترا، جاء ذلك بعد صيحات السخرية والاستهزاء من المشجعين المنتخب الإنجليزي.

الطفلة الألمانية وحملة التبرعات

وأفاد موقع “give me sport” البريطاني، أن ما حصل مع الطفلة الألمانية في تلك المباراة من الفضيحة وموجة السخرية من مشجعي إنجلترا مع نهاية المباراة.

وقد دفع شخصًا ما إلى إنشاء حملة لجمع التبرعات لصالح الفتاة للطفلة التي كانت تبكي، لإثبات أنه ليس كل شخص في المملكة البريطانية سيئًا.

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وبين الموقع، أن تم جمع أكثر من 24 ألف جنيه إسترليني “33 ألف دولار”، للطفلة الألمانية الصغيرة التي انهارت باكية عقب خسارة بلادها الألماني أمام نظيره منتخب إنجلترا في بطولة اليورو والتي جمعت كلا المنتخبين في دور الربع النهائي على ملعب “ويمبلي” البريطانية.

وأضاف الموقع، أن أحد مشجعي كرة القدم في دولة ويلز ويدعى “جويل هيوز”، والذي يعمل كمطور مواقع إلكترونية، في بداية الأمر هدفًا لجمع تبرعات مبلغ قدره 500 إسترليني بريطاني للطفلة الألمانية.

موجة السخرية من الطفلة الألمانية

وظهرت العديد من المنشورات المسيئة من قبل عدد من مشجعين منتخب إنجلترا الذين سخروا من حزن الطفلة الألمانية الصغيرة وحزنها الشديد على وداع منتخب بلادها منافسات بطولة “اليورو 2022″.

فقد غرد أحد مشجعين منتخب إنجلترا في إشارته إلى فترة الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي في زمن حكم هتلر لألمانيا، ليقول: ” أين كانت دموعك عندما قتل هتلر الملايين”.

بينما قال مشجع إنجليزي أخر قائلاً: “هل تعتقد أننا نسينا أن جدك قتل آن فرانك، النازية الصغيرة”.

بينما تعاطف عدد من مشجعين الكرة الإنجليزية مع الطفلة الألمانية الباكية، حيث غرد أحدهم قائلاً: ” المشجعون الإنجليز يسخرون من فتاة صغيرة من ألمانيا، هل نسيتم الإخفاقات العديدة لمنتخب إنجلترا”.

خسارة ألمانيا في اليورو

وقد نجح منتخب إنجلترا من إقصاء منتخب ألمانيا في دور الثمن النهائي من بطولة ” اليورو” بهدفين نظيفين دون رد، وهي المرة الثانية منذ ربع نهائي عام 1996م حين تغلبت على نظيره الإسباني بركلات الترجيح.

وسيواجه منتخب إنجلترا منتخب الدنمارك في الدور النصف النهائي من البطولة القارية على ملعب “ويمبلي” الأسبوع المقبل، بعد النجاح في هزيمة منتخب أوكرانيا بأربع أهداف نظيفة دون رد.

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